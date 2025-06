„Șmecherii” ocolesc taxele, restul plătesc nota. Cum funcționează dubla măsură în fața Fiscului

În timp ce unii români găsesc soluții ingenioase pentru a nu plăti datorii de zeci de mii de lei către stat, cei mai puțini „șmecheri” se pregătesc pentru creșterea taxelor și a impozitelor și vor suporta nu doar dezmățul bugetar al ultimelor guverne, ci și „găurile negre” lăsate de alții.

România se confruntă cu o problemă uriașă, deficitul bugetar imens. Comisia Europeană a amenințat deja România cu suspendarea fondurilor europene, iar economia e la marginea prăpastiei.

În condițiile în care România are cel mai mic grad de colectare al taxelor la buget din întreaga Uniune Europeană, mai puţin de 28% din PIB, dar și cel mai mare deficit anual de încasare la TVA (peste 30%), autoritățile eșuează an de an să rezolve o problemă care contribuie din plin la declinul economiei și la creșterea deficitului.

Mai mult, conform unui raport al Curții de Conturi, ANAF nici măcar nu a controlat firmele cu datorii uriașe și nu a făcut niciun efort pentru a recupera sume imense care ar fi trebuit să ajungă la bugetul statului. Sumele necolectate de Fisc sunt semnificative: 30 de miliarde de lei.

Cum fentează românii Fiscul

Experții spun că soluția pentru reducerea deficitului și repunerea economiei pe linia de plutire o reprezintă o reformă fiscală semnificativă, care să includă o mai bună colectare a taxelor, reducerea evaziunii fiscale și o mai bună gestionare a resurselor publice. Autoritățile nu însă urechi să-i audă și vor să apeleze din nou la eterna soluție, creșterea taxelor și a impozitelor, care va împovăra și mai mult firmele private și cetățeanul de rând.

În timp ce populația se pregătește pentru taxe și impozite mai mari și pentru a face față unor noi runde de scumpiri și scăderii nivelului de trai, alți români refuză să plătească vechile taxe și caută soluții să scape de firmele care au acumulat datorii. Este și cazul unui antreprenor care, sub protecția anonimatului, cere sfaturi pe grupul de Facebook Grupul Antreprenorilor din Romania despre cum ar putea să scape de firma plină de datorii și să nu mai plătească absolut nimic la stat.

„Cum se poate «scăpa» de o firma cu datorii? Deja de multe luni toate încasările au fost utilizate pentru plata salariilor, a chiriilor și pentru funcționarea activității, motiv pentru care nu au mai fost achitate taxele. Activitatea a fost întreruptă și au rămas datoriile de aproximativ 50.000 lei, pe care nu le mai putem plăti. Am înțeles că o opțiune ar fi insolvența sau mai sunt diferite firme care se ocupă de cesiunea companiei și mai departe nu am înțeles ce fac cu ea mai departe? Aveți sugestii? Mulțumesc anticipat!”, e postarea de pe grupul de Facebook amintit.

Răspunsurile au venit prompt, iar internauții, unii dintre ei chiar avocați experți în acest domeniu, i-au dat sfaturi și sugestii.

Cineva l-a avertizat din start că poate avea probleme, i-a explicat ce spune legea și l-a sfătuit să ia legătura ci Fiscul.

„«Dacă se constată că administratorii au gestionat defectuos firma sau au acumulat datorii în mod intenționat fără a lua măsuri de redresare, ANAF poate solicita atragerea răspunderii patrimoniale. Aceasta înseamnă că datoriile firmei pot deveni datorii personale ale administratorilor.» De exemplu, firma are active (bunuri, stocuri etc)? Acționarii au scos dividende înainte de plata taxelor? S-au înstrăinat active pe sume mult mai mici decât nivelul pieței? Acționarii sau administratorii au scos cash (avans spre decontare) pe care nu l-au adus înapoi sau justificat cu documente? Toate astea și multe altele pot atrage răspunderea legală și ulterior falimentul. Cel mai bine e să negociați cu ANAF o plată eșalonată a taxelor pe o perioadă mai lungă (3-4 ani)”, a fost un prim mesaj.

Soluții legale și ilegale

Imediat i-a răspuns cineva: „Ce bine ar fi să se aplice asta și în cazul gestionării defectuoase a unei țări. Poate nu s-ar mai înghesui toți la ros ciolane.”

„Nu mai bine spui că ți-ai scos banii din dividende și după nu ai mai plătit taxele? O să execute ANAF administratorii”, l-a avertizat cineva. „Cereți o eșalonare la ANAF”, a fost alt sfat.

„Din câte știu, de taxe nu poți scăpa. Pentru altfel de datorii mai sunt variante, dar la taxe nu. Atenție mare, dacă sunt cumva taxe pentru salarii e grav, se poate face dosar penal”, a fost alt avertisment.

Alții au venit cu mesaje și soluții ceva mai optimiste.

„Sunt firme pe internet care contra unui procent din datorie îți preiau firma, practic se schimbă acționariatul. Tu nu mai ai treabă cu firma și mai departe știu ei ce au de făcut”, a fost o idee.

„Și ce fac mai departe cu ea? La ce e bună o firmă cu datorii?”, s-a întrebat cineva. „Ce să facă, încasează comisionul de la tine și pun acționar / administrator pe unul din Cipru”, a venit răspunsul.

„Dă-mi mesaj în privat. Îți ofer firmă care se ocupă cu așa ceva. Și mie mi-au preluat societatea cu datorii în mai puțin de o lună de zile”, s-a oferit cineva să-l ajute.

Ce spun avocații

„Ia legătura cu un avocat specializat în insolvență. 100% o să te scape. Suma datorată este ridicol de mică”, a fost un alt sfat.

„Dacă aveți bunuri pe firmă, cel mai bine e să cereți eșalonare pe 5 ani, cu garanție. Sau optați pentru o eșalonare simplificată. Dacă taxele sunt din rețineri la sursă vă recomand să vă luați un avocat specializat pe insolvențe/faliment fiindcă va fi nevoie”, a fost altă idee.

Imediat au apărut și alte recomandări, inclusiv din partea unor internauți care cunosc personal avocați specializați în insolvență sau chiar de la astfel de avocați.

„Dacă sunt intrunite condițiile legale, ce mai bună variantă este deschiderea procedurii de insolvență. Avocat”, a punctat cineva.

Altcineva a dat un sfat mai elaborat și i-a oferit două posibile soluții. „1. Vânzarea societății, dar dificil având în vedere datoriile mari și nu e tocmai ok din punct de vedere legal. 2. Soluția legală: Solicitați reorganizarea societății sau procedura falimentului. Se realizează prin lichidator judiciar. În cazul în care datoriile au fost cauzate din neglijența administratorului se va institui răspunderea personală, patrimonială a acestuia. Recomand colaborarea cu administratorul judiciar (în caz de reorganizare), respectiv lichidatorul judiciar, în caz de faliment. Depuneți cererea de deschidere a procedurii insolvenței la tribunalul din raza teritorială a societății și vi se va atribui un lichidator judiciar din oficiu. Trebuie să vă hotărâți și să evaluați dacă societatea are șanse de reorganizare, dacă nu, solicitați direct falimentul. Daca societatea are bunuri, vor fi scoase la licitație, pentru a acoperi creanțele înscrise la masa credală (Finanțele și alți creditori).”

„Insolvența poate fi o soluție, important este să fie analizată puțin situația societății pentru a nu exista riscuri de atragere răspundere personală. Ar trebui să mă uit pe o balanță și să știu câteva detalii. Cesiunea către firmele astea «salvatoare» este cea mai proasta idee, îmi pare rău să văd că sunt «antreprenori» care încă recomandă «metoda boschetarului» sau «falsul faliment»”, a scris o altă avocată specializată în insolvențe.

„Nu prea sunt opțiuni pentru a «scăpa» legal de o firmă cu datorii. Legea 85 /2014 spune că atunci când se constată că firma are datorii scadente mai vechi de 30 de zile și lipsa fondurilor, bunurilor pentru acoperirea datoriilor, societatea prin administrator este obligată să ceară deschiderea insolvenței! Altfel, lipsa unei astfel de acțiuni (care protejează creditorii de riscul măririi creanțelor lor și îi pune în gardă în viitoare tranzacții) este un motiv des folosit atât în procedura fiscală cât și în procedura insolvenței de atragere a răspunderii organelor de conducere. Un alt avantaj ar fi că de la data deschiderii procedurii se stopează curgerea dobânzilor și penalităților și se suspendă procedurile de executare silită! Desigur că merge și varianta cu vânzarea firmei, însă aceasta variantă merge oricând dacă există persoane interesate”, i-a explicat altcineva.