Mașina second-hand, hainele scumpe și pariurile: pe ce își pierd tinerii banii fără să-și dea seama

Reparațiile costisitoare ale unei mașini second-hand, sumele cheltuite lunar pe haine, cosmetice și servicii de înfrumusețare, dar și banii pierduți la pariuri sportive sau în investiții riscante, precum criptomonedele, pot afecta serios bugetul tinerilor și îi pot lăsa fără economii.

Economisirea și gestionarea atentă a banilor îi pot ajuta pe tineri să evite dificultățile financiar Foto: Pixabay

Pe rețelele sociale, tot mai mulți creatori de conținut le promit urmăritorilor că se pot îmbogăți rapid dacă investesc în criptomonede sau urmează anumite strategii de tranzacționare, fără să le explice întotdeauna riscurile. Iar lipsa cunoștințelor financiare poate face ca astfel de promisiuni să pară și mai tentante.

Un studiu realizat pe 479 de studenți români, majoritatea de la facultăți cu profil economic, arată că inclusiv cei care studiază domeniul au dificultăți în înțelegerea unor noțiuni financiare de bază. Adrian Asoltanie, expert în educație financiară, explică pentru „Adevărul” cum ajung tinerii să piardă bani pe mașini greu de întreținut, cheltuieli inutile sau investiții riscante și ce ar trebui să facă atunci când reușesc să economisească primii 5.000–10.000 de lei.

Mașina personală, o „gaură neagră financiară”

Cumpărarea primei mașini poate fi una dintre cele mai mari cheltuieli pe care le face un tânăr aflat la început de carieră. Dacă bugetul este limitat, un autoturism cumpărat la un preț mic poate ajunge să coste mult mai mult din cauza reparațiilor și a întreținerii.

„Cred că, de departe, cea mai des întâlnită metodă prin care tinerii, mai ales cei cu venituri mai micuțe, ajung să își piardă banii pe termen lung este achiziționarea unei mașini. De obicei, vor avea resurse limitate și vor cumpăra tot felul de cazane, așa cum se numesc ele în limbajul popular, care după aceea vor declanșa o serie întreagă de cheltuieli. [...] Mașina personală pentru un tânăr cu resurse limitate este o gaură neagră financiară”, declară Adrian Asoltanie pentru „Adevărul”.

Expertul atrage atenția și asupra sumelor pe care tinerii le cheltuiesc pe haine, cosmetice și servicii de înfrumusețare. Programările la salon pentru manichiură, extensii de gene sau vopsirea părului pot ajunge să consume lunar o parte importantă din venituri, mai ales atunci când nu sunt adaptate bugetului personal.

Cât de mult ne influențează sfaturile financiare de pe internet

Același studiu realizat pe 479 de studenți români arată că 48,64% dintre participanți folosesc rețelele sociale ca sursă de informații financiare. Cercetarea arată, totodată, că participanții au dificultăți în calcularea dobânzii compuse și în înțelegerea modului în care inflația le afectează economiile.

Cât de mult ne putem baza însă pe sfaturile despre investiții de pe internet? O lucrare publicată în august 2026 în revista Finance Research Letters a analizat 1.056 de recomandări privind cumpărarea de acțiuni, făcute pe Instagram de 44 de influenceri din țări europene vorbitoare de limbă germană. Autorii au constatat că, deși unele dintre acțiunile recomandate au crescut în valoare pe termen scurt, cei care ar fi urmat aceste sfaturi ar fi obținut, pe termen lung, rezultate mai slabe decât media pieței bursiere.

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„Combinând tinerețea și lipsa de experiență cu impulsivitatea și cu această iluzie a multiplicării banilor puțini pe care îi are un tânăr, încercând să-și rezolve toate problemele vieții în câteva luni de zile, evident că tentația mare va fi către aceste produse sau instrumente care nu de puține ori se dovedesc a fi, de fapt, pură înșelătorie sau niște țepe financiare foarte scumpe”, atrage atenția Adrian Asoltanie.

Expertul avertizează că tinerii pot pierde sume importante atunci când investesc în criptomonede fără să cunoască riscurile sau când încearcă să câștige bani din pariuri sportive și jocuri de noroc. Contează și anturajul, spune el, mai ales atunci când prietenii se laudă cu sumele câștigate și îi încurajează pe ceilalți să le urmeze exemplul.

Ce faci dacă ai economisit 5.000 sau 10.000 de lei

Pentru un tânăr de 20-25 de ani care a reușit să strângă câteva mii de lei, Adrian Asoltanie recomandă ca prioritatea să nu fie obținerea unui profit imediat.

„Ce i-aș recomanda să facă este, în primul rând, să schimbe din acești bani jumătate și să îi pună deoparte ca un fond de siguranță, să îi schimbe în euro, pentru că în felul ăsta o să umble la acei bani mai greu. Iar diferența banilor aș recomanda din suflet să o investească în propria educație profesională. Cu alte cuvinte, să își permită să-și termine studiile, dacă n-a făcut-o deja, sau să învețe o meserie”, spune acesta.

El susține că dobândirea unor calificări și creșterea veniturilor pot conta mai mult la această vârstă decât randamentul obținut din investirea unor sume mici.

De la fondul de urgență la investiții lunare

Pentru cineva care câștigă între 3.000 și 5.000 de lei net, Adrian Asoltanie propune un plan în etape: mai întâi 1.000 de lei disponibili pentru urgențe, apoi un fond de siguranță care să acopere cel puțin trei luni de cheltuieli esențiale.

După constituirea acestor rezerve, tinerii pot lua în calcul contribuții la Pilonul III de pensii și investiții periodice în fonduri mutuale sau ETF-uri, care permit distribuirea banilor între mai multe companii.

„Trebuie reținut foarte important pentru investitorii tineri și fără experiență: să nu investească niciodată sume mari deodată. Treptat, constant, sume mici”, recomandă expertul.

În opinia sa, investițiile speculative, inclusiv criptomonedele și acțiunile individuale, ar trebui să reprezinte cel mult o parte redusă a unui portofoliu diversificat, după ce investitorul a acumulat experiență.

Înainte de orice investiție, Adrian Asoltanie subliniază importanța stabilirii unui obiectiv clar, a sumei pe care vrem să o economisim, a perioadei în care putem ține banii investiți și a riscurilor pe care suntem dispuși să ni le asumăm.