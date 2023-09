Mărturia unei românce care s-a întors în țară după 15 ani de lucrat în străinătate. „Nimic nu avea nici gust, nici miros ca acasă” VIDEO

Lilianei Iotu este unul dintre românii care a luat calea străinătății pentru un trai mai bun și care a învățat lecție amară a vieții pe alte meleaguri.

Liliana a plecat în Spania cu speranța unei vieți mai bune. Și-a părăsit serviciul de la Finanțe și a plecat pe urmele soțului care se stabilise deja acolo. A sperat într-un trai mai prosper pentru copiii ei, dar visul spaniol s-a transformat rapid într-o realitate dificilă.

„Am lucrat de toate, am lucrat absolut tot, în casă la oameni, spălam străzile, scările, când pierdeam o muncă, a doua zi cu siguranță găseam alta, deci cel care vrea să muncească, cu siguranță va găsi oricând. Era foarte greu cu salariile, salariile nu acopereau nevoile zilnice, plus facturile, serviciile”, a dezvăluit femeia pe platourile emisiunii „Asta-i România”, de la Kanal D.

Poveștile sale evocă realitățile cu care se confruntă mulți migranți: programul extenuant de muncă, dificultățile financiare și sentimentul de dor arzător față de țara natală.

„E greu să trăiești departe și să vii numai pentru câteva zile acasă. Nimic nu avea nici gust, nici miros, nimic nu era ca acasă”, mărturisește cu emoție conaționala noastră.

Totuși, decizia de a lucra în străinătate nu a avut impact doar asupra Lilianei, ci și a familiei sale, în special asupra fiicei sale, Bianca. La doar 13 ani, Bianca a devenit responsabilă de fratele ei mai mic, în timp ce părinții ei munceau de la 7 dimineața până seara.

Bianca își amintește despre anii adolescenței în care s-a simțit de multe ori lipsită de libertate, având grijă de fratele ei.

„Efectiv m-a anunțat așa dintr-o dată că ne mutăm în Spania la tati, că vom avea o viață mai bună. În capul meu eram foarte fericită… până când mi l-au pus pe fratele meu în brațe”, a relatat Bianca.

Chiar dacă a avut momente în care se simțea furioasă pe părinții ei pentru aceste sacrificii, nu le-a reproșat niciodată decizia de a căuta o viață mai bună în străinătate.

„Anii de adolescență mi-au fost furați”

„Vedeam foarte mult ce făceau colegii mei și ce făceam eu. Aceștia ieșeau foarte mult în oraș, weekend-urile le petreceau făcând tot felul de chestii, iar eu eram tot timpul cu fratele meu, deoarece părinții trebuiau să lucreze și în weekend.

Cam toate pozele mele de adolescentă sunt cu mine și cu Sebi lângă mine. Prietenele mele veneau la mine acasă și mergeam să cinăm. În Spania se cinează de la 22,00 și apoi se iese în club sau oriunde, și fiecare venea, iar una se ocupa de Sebi și îi făcea gentuța, cealaltă îl îmbrăca pe el, una mă aranja pe mine.

Anii de adolescență mi-au fost furați, dar nu le-am reproșat niciodată alor mei, pur și simplu când am simțit că vreau să plec, am plecat, dar da, de foarte multe ori, în perioada 15-16 ani, am fost destul de supărată pe părinții mei”, a mai spus Bianca.

Dar, după 15 ani în Spania, Liliana și familia ei au decis să se reîntoarcă în România, la Gura Ocniței, județul Dâmbovița, pentru a lua viața de la capăt.

Sebi, care avea doar câteva luni atunci când au părăsit România, este student la ASE și e decis să nu mai plece niciodată de acasă. Soțul Lilianei e bucătar-șef la un restaurant din Târgoviște și câștigă mai bine decât în Spania. Iar Liliana Iotu e directorul căminului cultural din satul său natal.