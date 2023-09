Cum a reușit un tânăr să strângă o avere în fiecare an: „Nu a fost atât de greu”. Principalul dezavantaj descoperit

Davrick Hayes, un american de 31 de a ani a reușit să câștige 211.000 de dolari pe an din două slujbe cu normă întreagă, potrivit businessinsider.com. Principalul dezavantaj a fost absența vieții sociale, dar spune că „nu a fost atât de greu”.

Bărbatul stabilit în Bismarck, Dakota de Nord, a început să aibă două locuri de muncă cu normă întreagă în același timp, în 2021.

„M-am mutat în Midwest din Downey, California, chiar înainte de pandemie, deoarece costul vieții în Los Angeles era astronomic. Sunt analist de asigurare a calității (QA) și, chiar dacă locul meu de muncă din Los Angeles era la doar 15 mile distanță, naveta mea era de aproape două ore dus-întors. În clipa în care am ajuns în Dakota de Nord am fost mai fericit!”, povestește bărbatul pentru Insider.

În iulie 2021, Davrick Hayes a fost angajat de o companie de dezvoltare de software personalizat, iar după două luni, a mai obținut un loc de muncă cu normă întreagă la GreatAmerican Financial Services.

Când primul său contract s-a încheiat în februarie 2022, l-a înlocuit cu un nou job, la First Republic Bank.

„La apogeul carierei mele de double dipping (două slujbe full-time), câștigam 211.200 de dolari pe an - mai mult decât mi-am imaginat vreodată pentru mine”, a mai mărturisit tânărul.

Potrivit declarațiilor sale, verificate de Insider, ajunsese să câștige 45 de dolari pe oră la un loc de muncă și 65 de dolari pe oră la celălalt.

Anunțul care i-a atras atenția: „Fiți plătiți să vă jucați jocuri video!”

Totul a început cu un anunț care i-a atras atenția pe Craigslist: „Fiți plătiți să vă jucați jocuri video". Nu a avut nevoie de experiență pentru a începe.

„Nu știam ce era QA la acea vreme. După ce am fost contractat să lucrez pentru compania de jocuri video, am devenit un mare susținător al industriei QA. Treaba unui QA este să se asigure că produsele funcționează. Companiile vor avea un set minim de cerințe care trebuie îndeplinite înainte de a-și lansa produsul, iar treaba celor de la QA este să testeze produsul în raport cu aceste cerințe și să raporteze orice problemă pe care o găsesc”, explică tânărul.

Bărbatul le-a recomandat și altora să se angajeze în acest domeniu, despre care spune că este mai avantajos decât un este job în comerțul cu amănuntul sau la un fast-food.

„Am fost sincer cu toți angajatorii mei”

Davrick Hayes mărturisește că a fost sincer cu angajatorii săi cărora le-a spus că va avea două locuri de muncă, asigurându-i însă că acest lucru nu va avea impact asupra muncii sale.

„A fost un volum mare de muncă, dar ușor de gestionat, deoarece rolul meu de QA la GreatAmerica (unul din cele două locuri de muncă) era un rol hibrid, cu unele testări manuale și de automatizare. La First Republic Bank (job-ul pe care și l-a luat în februarie 2022), m-am concentrat pe automatizare”, explică acesta.

Bărbatul spune că singura problemă cu care s-a confruntat a fost programarea întâlnirilor, cu care a trebuit să jongleze uneori, dar că aa bifat întotdeauna opt ore pentru fiecare loc de muncă.

„Pare mult când spun că am lucrat 16 ore pe zi, dar nu este așa”, mărturisește Davrick Hayes, care spune că, grație automatizării, lucrurile sunt mai simple decât par.

Principalul dezavantaj al faptului că a lucrat cu normă întreagă pe două job-uri simultan a fost este lipsa unei vieți sociale, dar mărturisește că, fiind panddemie, acest aspect nu a contat atât de mult.

Anul acesta, ambele sale contracte s-au încheiat , după ce Great America a dizolvat echipa din care făcea parte, iar banca a dat faliment.

„Eram foarte stresat în privința finanțelor mele, deoarece tocmai cumpărasem o casă și nu mă așteptam să pierd ambele locuri de muncă într-o lună”, a mărturisit el pentru businessinsider.com.

La sfârșitul lunii martie 2023 a obținut un alt job - inginer de automatizare QA și a început să se bucure de echilibrul creat între viața profesională și cea privată doar cu un singur loc de muncă.

Totuși, nu s-a rezumat la un singur job. A înființat ForgeQA, o companie de recrutare de personal care își propune să aducă mai multă vizibilitate în industria QA.

„Dar, după ce am avut o dublă activitate timp de aproximativ doi ani, câștig suficient de bine încât să nu mai am nevoie să am două locuri de muncă cu normă întreagă”, a explicat bărbatul.