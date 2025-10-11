Lucrările pe un important tronson din Autostrada Transilvania pot fi urmărite video în timp real

Lucrările pot fi urmărite în direct, datorită unor camere video amplasate în puncte diferite ale șantierului, procedură pe care CNIR urmează s-o generalizeze pe toate șantierele de autostradă.

Directorul general CNIR, Gabriel Budescu și Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, au verificat șantierul subsecțiunii 3C2 Chiribiș-Biharia a Autostrăzii A3-Transilvania.

Conform Ordinului emis la sfârșitul lunii septembrie, Antreprenorul, Asocierea Precon Transilvania-Citadina 98, lucrează pe întreaga lungime a lotului de autostradă din județul Bihor, imagini în direct de pe șantier fiind disponibile publicului pe site-ul Companiei,

„Este o inițiativă în premieră pentru un șantier de autostradă din România, și, totodată, o dovadă de transparență și respect pentru românii care vor să vadă, nemijlocit, evoluția marilor proiecte de infrastructură rutieră. Mai mult de atât, venim cu promisiunea că premiera de astăzi va deveni o regulă pe toate șantierele pe care le derulăm, monitorizarea live, accesibilă publicului, fiind o condiție stabilită în toate licitațiile noastre”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Mobilizare foarte bună

Potrivit informării CNIR, mobilizarea constructorului în șantier este foarte bună, asocierea celor două firme lucrând cu peste 260 de persoane și 330 de utilaje și echipamente, iar stadiul fizic de execuție a ajuns la 18%, de trei ori mai mult decât era în urmă cu mai bine de un deceniu, când CNAIR a reziliat contractul cu compania americană Bechtel.

Potrivit CNIR, pe acest șantier au început lucrările de relocare a DN 19E pentru a permite descărcarea circulației de pe autostradă și se realizează lucrări avansate la 6 din cele 18 pasaje de pe acest lot.

„Lucrările demarate înainte de termenul inițial, pentru a profita cât mai mult de vremea bună, ne fac optimiști că vom reuși deschiderea acestui lot până la sfârșitul anului viitor, înainte de termenul stabilit prin contract (mai 2027)”, mai arată informarea CNIR.

Contractul cu asocierea Precon Transilvania-Citadina 98 are o valoare de 785 milioane lei, finanțarea fiind asigurată din Programul Transport PT 2021-2027 și din fonduri de la bugetul de stat.