REXDAN, cea mai mare navă de cercetare din UE, a făcut prima călătorie pe Dunăre. Care este scopul cercetărilor

Nava REXDAN, cea mai mare navă de cercetare de pe apele interioare ale Europei, a făcut prima sa călătorie, realizând prelevări de apă, sedimente și măsurători pe brațul Sulina.

Nava REXDAN este cea mai mare navă de cercetare de pe apele interioare ale Uniunii Europene. A fost construită la șantierul naval Giurgiu, în România, în cadrul unui proiect uriaş cu fonduri europene de aproximativ 20 de milioane de euro, al Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi.

A ajuns în portul Galați în septembrie 2023, iar prima călătorie a navei REXDAN a avut loc, în februarie, pe brațul Sulina, unde s-au realizat prelevări de apă și sedimente.

„Ne-a interesat să prelevăm apă și sedimente de pe șenalul navigabil. Am testat și nava REXDAN, a fost primul ei voiaj mai lung după finalizarea proiectului. Analizele sunt în desfășurare. Am observat că pe șenalul navigabil de pe brațul Sulina nu este foarte mult sediment, cel puțin din zonele unde am prelevat noi. Vom vedea cum vor ieși rezultatele după ce vom finaliza analizele. Nu sunt cu mult diferite, față de ceea ce am observat până acum. Pe lângă prelevări de apă și sedimente, s-au făcut și scanări batimetrice pe albia fluviului”, ne-a declarat prof. univ. dr. Cătălina Iticescu, directorul general al navei REXDAN.

Scopul cercetărilor

Potrivit cercetătorilor universității gălățene, nava REXDAN va efectua operațiuni pe o distanță de 2.000 de kilometri, navigând de la Sulina până la Passau, Germania, și va permite operațiuni de cercetare ȋn cadrul celor nouă laboratoare (chimie, biologie, fizică, știința mediului, ecologie, batimetrie, topografie, chimia atmosferei, dezvoltare durabilă, etc).

Nava acoperă o gamă largă de activități de cercetare, fie că e vorba de determinarea factorilor de mediu, biodiversitate, calitatea apei, calitatea aerului, dinamica sedimentelor. De asemenea, va scana și cursul Dunării pentru recomandări în privința lucrărilor viitoare sau prezente.

„A fost special concepută să permită observarea directă și investigarea imediată a diferiților parametri fizico-chimici și ecologici ai mediului acvatic, a reliefului subacvatic pe distanțe mari, a compoziției atmosferice”, susțin reprezentanții Universității „Dunărea de Jos” Galați.

Centru fix de cercetare

Infrastructura proiectului constă din două componente: o navă de cercetare și un sistem fix de laboratoare complementare cu cele de pe nava de cercetare.

În cadrul laboratoarelor îşi desfășoară activitatea cadre didactice şi cercetători din universitatea gălăţeană, cât şi cercetători internaţionali. În plus, a fost achiziţionată o şalupă care intră în zonele mai puţin accesibile pentru nava de mari dimensiuni.

Centrul fix de cercetare este în oraşul Galaţi şi include laboratoare complet echipate, în cadrul cărora se desfăşoară activităţi specifice domeniului energie, mediu şi schimbări climatice.

Potrivit rectorului Universității „Dunărea de Jos”, dr. Puiu Lucian Georgescu, nava a fost adaptată ca să meargă nu numai pe Dunăre, ci să se ducă de la Marea Neagră la Marea Nordului. Va monitoriza tot de la Marea Nordului până la Marea Neagră.

De asemenea, pe nava de cercetare, atunci când va fi acostată, vor putea face practică și studenții de la master și doctorat din cadrul facultăților de Nave și Piscicultură.