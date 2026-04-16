Guvernul a deblocat posturile din învățământ. Se reiau concursurile pentru școli și universități

Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care permite reluarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de predare din învățământul preuniversitar de stat, precum și a posturilor de asistent universitar și a procedurilor de promovare din mediul academic. Ministerul Educației anunță că măsura este esențială pentru a asigura personalul necesar în anul școlar și universitar 2026–2027.

„În ședința de Guvern de astăzi, 16 aprilie, a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi luarea unor măsuri în domeniul educaţiei. Prin aprobarea acestui proiect iniţiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării se asigură cadrul legal pentru deblocarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice de predare din învăţământul preuniversitar de stat, a posturilor de asistent universitar şi a promovărilor din instituţiile de învăţământ superior”, a precizat Ministerul Educaţiei, joi, într-un comunicat de presă.

Reprezentanții Ministerului Educației au explicat că, în preuniversitar, o parte importantă a profesorilor lucrează cu contracte pe perioadă determinată, fie pe durata unui an școlar, fie în regim de plată cu ora. Autoritățile spun că, prin această decizie, pot începe procedurile de angajare și promovare în timp util, astfel încât noul an școlar și universitar să nu fie afectat de lipsa cadrelor didactice.

„Necesitatea adoptării acestei ordonanţe de urgenţă este dată de faptul că pentru cadrele didactice angajate pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar sau în regim de plata cu ora contractele individuale de muncă încetează de drept până la data de 31 august 2026, respectiv la data finalizării cursurilor. Prin adoptarea acestei ordonanţe de urgenţă se creează cadrul legal pentru asigurarea resursei umane necesare în anul şcolar şi universitar 2026-2027 şi, implicit, pentru continuitate în sistemul naţional de educaţie”, se mai arată în comunicat.



