Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 26 octombrie 2025 FNT 2025. Te privește!

Duminică, 26 octombrie

Maratonul lansărilor de carte în FNT

11.00 Librăria Cărturești Modul (Str. Academiei, nr. 18-20)

Trup, Vibrație și Coordonare, Voință și Concentrare /T = 2x(V+C) de Ioan Ardelean, Editura Eikon

Interludic de Alexander Hausvater, Editura Integral

Muzica între libertate și manipulare de A.G. Weinberger, Editura Integral

Nu mă așteptam de la mine! de Petre Bokor, Editura Integral

Viața în limita stocului disponibil de Petre Barbu, Editura Integral

The King’s Trap (Capcana regelui). Sau cum înțeleg eu teatrul de Eugen Nacht-Stroe, Editura Integral

Trenul cu aripi de Udrea Rotaru, Editura Integral

MiRaBor. Miruna și Radu Boruzescu. O biografie artistică de Radu Boruzescu, Iulia Gherghescu, Anca Ioniță, editura UNATC Press

O poetică a artei actorului de Ion Cojar, UNATC Press

INTRARE LIBERA în limita locurilor disponibile

17.00 Centrul de Teatru Educațional Replika 

În zori, lumina e mai aspră de Mihaela Michailov   

Regia: Radu Apostol  

Scenografia: Gabi Albu  

Video: Elena Găgeanu

Asistentă scenografie: Cosmina Croitoru

Coregrafia: Florin Fieroiu

Muzica originală și Sound design: Sebastian Androne-Nakanishi

Light design: Radu Apostol

Producător: Centrul de Teatru Educațional Replika, în parteneriat cu ADO

Durata: 2h (fără pauză)

14+

Spectacol în limbile română și idiș cu traducere în limba engleză

SOLD OUT

17.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

Janovics

Dramaturgia: Nikolett Németh

Regia: Attila Vidnyánszky Jr.

Decorul: Csaba Csíki

Costumele: Zsuzsanna Cs. Kiss

Coregrafia: István Berecz

Muzica originală: Dávid Mester

Producător: Teatrul Maghiar de Stat Cluj

Durata: 3h (cu pauză)

12+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză 

SOLD OUT

Eveniment găzduit în FNT

18.00 Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

50 de ani de la premiera cu „Clasa moartă”

ü    finisajul expoziției Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale lui Kantor” 

ü    amintiri ale actorilor lui Tadeusz Kantor

ü    Clasa moartă” (proiecție a înregistrării spectacolului)

Regia: Tadeusz Kantor

Producător: Andrzej Wajda

O producție: TVP (1976)

Durata: 1h 15min

Moderator eveniment: Bogdan Renczyński, actor și curator

Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă ContemporanăMNAC București

Întâlnirea se va desfășura în limba engleză. Proiecțiile vor fi subtitrate în limba română

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio

Mary Stuart, adaptare de Robert Icke, după Friedrich Schiller

Traducerea: Irina Velcescu

Versiunea scenică: Daniela Dima, regizor asociat

Regia: Andrei Șerban

Decorul: Helmut Stürmer

Costumele: Corina Grămoșteanu

Video design: Andrei Cozlac

Muzica originală: Alexei Țurcan

Light design: Cristian Niculescu

Sound design: Liviu Stoica

Producător: Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Durata: 2h 40min (cu pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

SOLD OUT

#Focus: RADU AFRIM

19.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”

TEATRO LÚCIDO la malul infinitului

Scenariul și regia: Radu Afrim

Include texte de: Adriana Bittel, Bogdan Răileanu, Doina Ruști

Scenografia: Irina Moscu

Coregrafia: Flavia Giurgiu

Muzica originală: Alexandru Suciu

Light design: Cristian Niculescu

Video design: Andrei Dermengiu

Producător: Teatrul de Stat Constanța

Durata: 3h 40min (cu pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză  

Spectacol pe gradene

SOLD OUT

19.30 Teatrul Evreiesc de Stat

Mesia de Martin Sherman

Traducerea: Lorena Luchian, Alexandru Panait și Andrei Măjeri

Adaptarea și regia: Andrei Măjeri

Scenografia: Irina Chirilă

Mișcarea scenică: Daniel Dragomir

Muzica originală: Folclor sefard

Light design: Andrei Ignat, Andrei Măjeri

Producător: Teatrul Evreiesc de Stat 

Durata: 1h 50min (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză 

Bilete disponibile https://www.mystage.ro/spectacole/mesia-fnt-4947/date/40939

TVR Cultural la FNT

20.00 Micul infern de Mircea Ștefănescu

Adaptarea și regia: Mihai Berechet 

Din distribuţie:

Silvia Dimitrescu Timică, Lucia Mureşan, Ion Dichiseanu, Ştefan Radoff

Producție: TVR (1979), preluat de la Teatrul Nottara

Durată: 1h 50min

Audiență generală

21.00 Teatrul Metropolis, Sala Mare   

Goodbye, Lenin! de Wolfgang Becker și Bernd Lichtenberg

Traducerea: Elise Wilk

Dramatizarea: Bernd Lichtenberg

Regia: Eugen Jebeleanu 

Scenografia: Velica Panduru

Decorul (producție): Tukuma Works

Costumele: Carmen Secăreanu

Light design: Cristian Niculescu

Sound design: Niko Becker

Imagine video: Iustin Șurpănelu

Asistență scenografie: Maria Constantin

Producător: Teatrul Tineretului Metropolis, București

Durata: 1h 50min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză  

SOLD OUT

Eveniment găzduit în FNT

Povestea unui vis. Grivița53

(inaugurarea clădirii Teatrul Grivița53. Primul teatru construit împreună)

O călătorie imersivă în intimitatea de naștere a Teatrului Grivița53

Instalație de obiecte autentice, fragmente de jurnal foto-video, mărturii nemărturisite, gânduri nerostite și emoții sedimentate pe parcursul unui deceniu

Spațiu expozițional de: Maria Miu și Iuliana Vîlsan

Producător: Teatrul Grivița53

Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul orar 13.00 – 19.00

#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT

17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul de Marmură 

literATitudini

(Instalație video)

Despre ce înseamnă să fii implicat social prin exercițiul scrisului și relevanța sa democratică

Explicații video oferite de 12 voici importante ale literaturii austriece contemporane:

Anna Baar, Bettina Balàka, Raphaela Edelbauer, Olga Flor, Valerie Fritsch, Susanne Gregor, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi Marković, Mieze Medusa, Karin Peschka, Robert Prosser, Ferdinand Schmalz

Producători: Forumul Cultural Austriac, ORF, Societatea austriacă pentru Literatură

Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025

Eveniment găzduit în FNT

17-26 octombrie | Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale regizorului Tadeusz Kantor

(expoziție)

Curatori: Justyna Droń, Bogdan Renczyński

Coordonare: Justyna Droń, Sandra Demetrescu, Nicoleta Coman

Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

Expoziția poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025 (miercuri – duminică), în intervalul orar 11.00 – 18.30

TNR la FNT

17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Sălii Media   

Nonstop imaginarium

(spațiu de audiții audio drama)

producții recente ale TNR, organizate tematic, pot fi accesate cu un cod QR de pe telefonul mobil, în ambianța protejată a unei audiții de teatru radiofonic.

Producător: Teatrul Național Radiofonic

Spațiul de audiții este deschis publicului în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul ora 10.00 – 18.00.

Studio FNT by Cinemaraton

11.00 – 12.00

Aura Corbeanu, vicepreședinte UNITER

Moderator: Octavian Szalad

12.00 – 13.00

Alina Epîngeac, critic de teatru și curator FNT 35

Raluca Cîrciumaru, critic de teatru și curator FNT 35

Ionuț Sociu, dramaturg, jurnalist și curator FNT 35

Moderator: Zomir Dimovici

FNT On Air

05.00 – Radio România Cultural

Lecția de zbor

(Partea II – Zborul pe vreme rea)

Scenariu radiofonic de Ada-Maria Ichim și Gavriil Pinte

Regia artistică: Gavriil Pinte

În distribuție: Vasile Toma, Ada Navrot, Paula Trifu, Dan Bordeianu, Felicia Pinte, Magda Duțu, Cristina Toma, Marcelo Cobzariu, Gavriil Pinte, Mircea Constantinescu, Matei Tibacu, Voicu Aaniței, Tomi Cristin

Regia de studio: Milica Creiniceanu

Regia muzicală: Stelică Muscalu

Regia tehnică: Tom Brânduș

Redactor și coordonator de proiect: Magda Duțu

Înregistrare din anul 2023.

FNT On Air

17.00 – Radio România Cultural

Glonțul de argint sau Adevărata moarte a lui Avram Iancu

de Mircea Tomuș

Adaptarea radiofonică și regia artistică: Gavriil Pinte

În distribuţie: Vlad Logigan, Cristina Toma, Ion Haiduc, Alin Panc, Dan Aștilean, Crina Zvobodă, Dorin Andone, Sergiu Cioiu, Lucian Pavel, Felicia Pinte, Victor Vurtejanu, Vasile Toma, Tomi Cristin

Improvizații la didgeridoo şi fluier: Toth Lorand Alpar

Regia de montaj: Bogdan Golovei

Regia de studio: Janina Dicu

Regia muzicală: Patricia Prundea

Sound design: Tom Brânduș

Redactor: Irina Soare

Înregistrare din anul 2024.

FNT On Air

19.30 – Radio România Cultural

1989. Cifre

Scenariu original de Ilinca Stihi cu inserturi din opera poetică a lui Georg Trakl

În distribuție: Mădălina Ghițescu-Petre, Oana Vidoni, Radu Brănici, Boris Gaza, Harald Weisz

Muzica originală: Werner Cee şi Tom Brânduș

Redactor: Oana Cristea Grigorescu

Sound design: Tom Brânduş

Regia artistică: Ilinca Stihi

Spectacol realizat în parteneriat cu Teatrul German de Stat Timișoara, Radio România Cultural și Radio România Timișoara. Înregistrare din anul 2023.

FNT On Air

Casa Poporului

scenariu radiofonic de Ilinca Stihi după Cifre în delir

colaj și versuri de Ioana Ieronim

În distribuție: Coca Bloos, Ana Ciontea, Sandra Ducuță

Regia de studio: Milica Creiniceanu

Regia muzicală și sound design: Tom Brânduș

Redactor: Oana Cristea Grigorescu

Regia artistică: Ilinca Stihi

Înregistrare din anul 2019.

