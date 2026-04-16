Izvorul Tămăduirii, sărbătoare mare pe 17 aprilie 2026. Semnificație și obiceiuri

În 2026, marea sărbătoare Izvorul Tămăduirii, zi importantă din Săptămâna Luminată, este celebrată pe 17 aprilie. Este dedicată Maicii Domnului și puterii vindecătoare a credinței.

Izvoarele făcătoare de minuni devin loc de pelerinaj la Izvorul Tămăduirii FOTO.
Izvoarele făcătoare de minuni devin loc de pelerinaj la Izvorul Tămăduirii FOTO. Adevărul

În Săptămâna Luminată, considerată un timp al bucuriei, al renașterii spirituale și al harului divin, fiecare zi are o importanță aparte în tradiția ortodoxă. Izvorul Tămăduirii, sărbătoare cu dată variabilă, a fost stabilită întotdeauna în prima vineri după Paște.

Ce semnificație are Izvorul Tămăduirii și de ce pică în prima vineri după Paște

Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii este dedicată deopotrivă Maicii Domnului, cea văzută în tradiția ortodoxă ca izvor de vindecare și mijlocitoare între oameni și Dumnezeu, și lui Hristos, ca izvor al vindecărilor.

Originea sărbătorii este legată de o minune petrecută lângă Constantinopol, în secolul al V-lea. Viitorul împărat Leon cel Mare, care a întâlnit un bătrân orb în grădina din apropierea vechii cetățeni bizantine, poartă cu acesta o discuție despre Dumnezeu și Învierea Domnului. La final, orbul îi cere să-i dea apă și să-l conducă în cetate. Viitorul împărat caută zadarnic o sursă de apă, până când i se arată Maica Domnului, care-l îndrumă spre un izvor din apropiere și-i spune să potolească cu acea apă setea bătrânului și să-i ungă „ochii cei întunecați”. Leon îi urmează sfatul, potolește setea orbului și, după ce-i spală fața cu apă din același izvor, constată că apa i-a dăruit darul vederii.

Ajuns împărat, Leon zidește pe locul vindecării o biserică în semn de recunoștință pentru ajutorul primit de la Maica Domnului, potrivit crestinortodox.ro. La subsolul bisericii „Izvorul Tămăduirii” din Istanbul care datează din secolul al XIX-lea se găsește și astăzi izvorul cu apa tămăduitoare din trecut, mai arată sursa citată.

Izvorul Tămăduirii simbolizează vindecarea trupească și sufletească, harul și protecția Maicii Domnului și curățarea prin apă sfințită, în această zi de sărbătoare fiind sfințită Agheasma Mică.

Ziua de vineri din Săptămâna Luminată nu este nici aceasta întâmplător aleasă, ci simbolizează trecerea de la suferință la vindecare și viață, în contrast cu Vinerea Mare, ziua Răstignirii.

Obiceiuri și tradiții de Izvorul Tămăduirii

De marea sărbătoare Izvorul Tămăduirii, una din cele nouă sărbători importante dedicate Maicii Domnului, sunt legate numeroase obiceiuri religioase și populare, păstrate, unele până astăzi, cu precădere în lumea satului.

Cel mai important ritual al acestei zile este sfințirea Aghesmei Mici, apa considerată tămăduitoare. Apa este dusă de credincioși acasă, putând fi folosită pe tot parcursul anului, spre deosebire de Agheasma Mare, care poate fi întrebuințată în momente strict stabilite.

Tradiția spune că Agheasma Mică se bea dimineața, pe nemâncate. Poate fi de asemenea folosită pentru a stropi casa și gospodăria, în scop de protecție și vindecare.

De Izvorul Tămăduirii, creștinii fac pelerinaje la izvoare și mânăstiri, în foarte multe locuri din țară fiind izvoare cărora li se atribuie puteri vindecătoare. Sunt organizate și procesiuni religioase către astfel de fântâni sau izvoare, iar cu prilejul aceleiași sărbători anumite pelerinaje se concentrează și pe icoane făcătoare de minuni.

Dintre obiceiurile pe care astăzi le mai regăsim doar în scrieri este cel al legământului pe care îl făceau tinerii, în ziua Izvorului Tămăduirii. Potrivit etnologului Ion Ghinoiu, în anumite zone ale țării ceremonia legământului juvenil se repeta an de an, până la intrarea în joc a „fetelor însurăţite şi băieţilor înfârtăţiţi”. Cei care se legau veri, văruţe, surate, frați de cruce etc., se întâlneau anual în această zi sau, după căsătorie, la Rusalii. Ei îşi spuneau până la moarte surată, vere, fârtate, verişoară şi se comportau unul faţă de altul ca adevăraţi fraţi şi surori.

Semnificația icoanei Izvorul Tămăduirii

În reprezentarea iconografică, Fecioara Maria este adesea înfățișată deasupra unui izvor sau a unei fântâni, ținându-L în brațe pe Pruncul Iisus, în timp ce credincioșii – bolnavi, suferinzi sau nevoiași – primesc apă tămăduitoare, simbol al lucrării dumnezeiești în lume. Maica Domnului este mijlocitoare și ocrotitoare, iar „izvorul” simbolizează viața, curățirea și vindecarea sufletească și trupească, oferite prin credință. Icoana devine astfel nu doar obiect de cult, ci și o mărturisire vizuală a speranței și a prezenței harului divin în viața credincioșilor.

Icoana Izvorul Tămăduirii provine din tradiția legată de izvorul miraculos de lângă Constantinopol și are o legătură strânsă cu acesta, arătând că Maica Domnului este sursa harului vindecător. Potrivit explicațiilor oferite de Doxologia și Basilica.ro, imaginea izvorului din icoană face trimitere directă la acel loc concret, dar capătă și un sens spiritual mai larg: izvorul devine simbolul harului divin care lucrează în lume prin mijlocirea Maicii Domnului.

