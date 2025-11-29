Video Intonarea imnului național, „fiasco total” la jurământul a 600 de recruți: „Nu mă așteptam la corul Madrigal, dar nici sa ne facem de râs in așa hal”

Un moment care ar fi trebuit să fie solemn și emoționant s-a transformat într-o scenă jenantă la ceremonia de depunere a jurământului militar de către cei 600 de tineri recruți din București. Intonarea imnului național s-a transformat într-un „fiasco total”, după cum a zis un reporter prezent la fața locului, care a filmat scena.

Interpretarea imnului a fost haotică, fără ritm și fără coordonare. Evenimentul a avut loc vineri, 28 noiembrie.

„Am asistat astazi la o scenă de un ridicol incredibil! La jurământul celor 600 de tineri recruți din București, intonarea imnului s-a transformat într-un fiasco total. Nu mă așteptam la corul Madrigal, dar nici sa ne facem de râs in așa hal!”, scrie Cristi Popovici, reporter Observator.

Potrivit acestuia, decizia ca 600 de recruți, care se cunosc de doar două luni, să cânte împreună fără un solist care să-i ghideze, a dus inevitabil la un moment nereușit.

„Nu dau vina pe soldații din plutoane. Ci pe cei care au organizat momentul și au decis că 600 de oameni care se cunosc de două luni pot cânta împreună fără un solist care să-i ghideze. Mă, oameni buni! Râdeau și ciorile din copaci, vă jur. Eu mă țineam de burtă, să leșin pe acolo! Rudele din public se țineau de urechi! Soldații înșiși abia se abțineau. Ferească Dumnezeu!”, a scris reporterul în postarea sa, publicată pe Facebook, alături de un videoclip cu momentul.

În timp ce armata română are numeroși profesioniști – ofițeri bine pregătiți, cu studii militare în străinătate și misiuni NATO, dar și subofițeri și gradați dedicați, gata să-și respecte jurământul „Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții” în caz de război, astfel de momente știrbesc imaginea instituției.

„Sunt și oameni care strică imaginea armatei, iar aceia trebuie instruiți mai bine sau înlăturați Ascultați și vă minunați!”, a declarat aceeași sursă.

Ministerul Apărării Naționale a postat pe Facebook un scurt moment din cadrul ceremoniei, însă nu și intonarea imnului național.

„600 de soldați gradați profesioniști au depus Jurământul de credință față de țară astăzi, la Mormântul Ostașului Necunoscut, în Parcul Carol I din București. Un moment solemn, plin de emoție, ce marchează angajamentul noilor militari față de valorile și tradițiile Armatei României”, a scris MApN în descrierea videoclipului.