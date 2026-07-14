Înghețata stil Dubai cu fistic, retrasă de la vânzare din magazinele Lidl

Un lot de înghețată Gelatelli stil Dubai a fost retras de la vânzare din magazinele Lidl din România. ANSVSA avertizează că produsul poate conține nuci caju, motiv pentru care persoanele alergice sunt sfătuite să nu îl consume.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat rechemarea unui lot de înghețată Gelatelli stil Dubai, comercializată în magazinele Lidl din România. Măsura a fost luată de furnizorul Motido GmbH & Co. KG din cauza posibilei prezențe a nucilor caju, un alergen care nu este menționat pe etichetă.

Este vorba despre produsul Gelatelli – înghețată cu sos de cacao, bucăți de ciocolată și pastă de fistic, în ambalaj de 500 ml. Rechemarea vizează exclusiv lotul D2W48J25R1, cu termen de valabilitate 24 noiembrie 2027.

ANSVSA avertizează că persoanele alergice la nucile caju nu trebuie să consume produsul, deoarece există riscul apariției unor reacții alergice. În schimb, pentru consumatorii care nu suferă de această alergie, înghețata este considerată sigură pentru consum.

Lidl România a retras deja lotul vizat din toate magazinele sale. Clienții care au cumpărat produsul îl pot returna în orice magazin Lidl din țară, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal, urmând să primească integral contravaloarea acestuia.

Autoritățile precizează că rechemarea se aplică exclusiv lotului menționat, celelalte produse din gama Gelatelli nefiind afectate de această măsură.