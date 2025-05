Fostul deputat Dan Vîlceanu, trimis în judecată după ce l-a agresat pe Florin Roman în Parlament

Fostul deputat Dan Vîlceanu va fi judecat pentru că, în mai 2024, l-a lovit pe Florin Roman chiar în plenul Parlamentului. Parchetul General îl acuză de ultraj, purtare abuzivă și tulburarea ordinii publice.

Parchetul General a anunțat trimiterea în judecată a fostului deputat Dan Vîlceanu, acuzat că l-a agresat fizic pe Florin Roman în timpul unei ședințe din plenul Camerei Deputaților. Faptele au avut loc pe 21 mai 2024, la ora 11:15, chiar în Palatul Parlamentului.

„Din probatoriul administrat a reieşit că, pe 21 mai 2024, ora 11:15, în timp ce se afla în plenul Camerei Deputaţilor, în Palatul Parlamentului, inculpatul a exercitat acte de violenţă asupra persoanei vătămate, deputat în Parlamentul României, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice funcţiei publice dată de mandatului constituţional de deputat al României”, se arată în comunicatul emis de Parchetul General.

Potrivit anchetatorilor, Dan Vîlceanu l-ar fi lovit și zgâriat pe Florin Roman, provocându-i acestuia „leziuni traumatice”, care au necesitat 4-5 zile de îngrijiri medicale.

„Lovitură cu genunchiul în zona nasului”

Incidentul dintre cei doi deputați nu a fost doar verbal. Florin Roman a declarat public că a fost agresat fizic de Vîlceanu.

„Am trăit un moment prin care nu credeam că voi trece vreodată într-o lume civilizată. I-am reproşat deputatului neafiliat Dan Vîlceanu încălcarea regulamentului prin prezenţa lui în băncile grupului PNL. Problema dumnealui la Parlament era să afle câţi primari au plecat la Călăraşi. A urmat o altercaţie verbală, după care am fost bruscat fizic spre ieşirea din plen. În afara sălii de plen am fost agresat fizic, din nou, în mod golănesc, cu o lovitură cu genunchiul aplicat în zona nasului”, a relatat Roman.

Imaginile surprinse de camerele de luat vederi din Parlament au fost făcute publice și confirmă existența unei altercații.

Ce spun procurorii

Procurorii precizează că, deși Dan Vîlceanu beneficiază de imunitate parlamentară pentru opinii politice, conform Legii nr. 96/2006 și Constituției, aceasta nu îl protejează în fața justiției pentru fapte de natură penală care nu au legătură cu activitatea sa parlamentară.

„Totodată, inculpatul, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice funcţiei de deputat în Parlamentul României, a adresat expresii jignitoare persoanei vătămate, faptele sale având drept consecinţă tulburarea ordinii şi liniştii publice”, se mai arată în comunicatul Parchetului.

Dosarul ajunge la Înalta Curte

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție. La momentul agresiunii, Dan Vîlceanu era deputat neafiliat, deși fusese ales în Parlament pe listele PNL.

Florin Roman a cerut, imediat după incident, sancționarea colegului său și a depus plângere penală.