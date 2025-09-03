Ghid complet pentru românii care vor să călătorească în SUA: interviu, taxe și documente necesare

Regulile privind reînnoirea și solicitarea vizelor pentru Statele Unite s-au schimbat semnificativ pentru români, începând cu data de 2 septembrie. Dacă până în prezent multe categorii de solicitanți puteau fi scutite de interviu, majoritatea aplicanților trebuie acum să se prezinte personal la Ambasada SUA din București.

Această schimbare aduce proceduri mai stricte, costuri suplimentare și nevoia unei planificări atente. Măsura vine la pachet și cu o taxă suplimentară, în valoare de 250 de dolari.

Interviul, obligatoriu pentru majoritatea solicitanților

Potrivit anunțului oficial publicat de Ambasada SUA la București, doar câteva categorii de aplicanți mai pot beneficia de reînnoirea vizei fără interviu. Este vorba despre titularii de vize diplomatice și oficiale, cei care dețin vize din categoriile A, G, NATO sau TECRO, precum și solicitanții de vize turistice sau de afaceri (B-1/B-2) care au avut deja o viză valabilă, expirată de cel mult 12 luni, și care îndeplinesc criterii stricte: să fi avut cel puțin 18 ani la momentul aprobării anterioare, să nu fi primit refuzuri și să depună cererea în țara de reședință.

Pentru restul solicitanților, inclusiv copii sub 14 ani și persoane peste 79 de ani, interviul față în față cu un funcționar consular devine regulă.

Chiar și în situațiile unde scutirea de interviu este teoretic posibilă, Ambasada avertizează că funcționarii pot convoca aplicantul la interviu „din orice motiv”.

Cine este scutit de interviu

Pentru a putea fi scutiți de interviu, solicitanții trebuie să depună cererea în țara lor de cetățenie sau reședință, să nu fi avut refuzuri anterioare de viză (cu excepția cazurilor depășite sau renunțate) și să nu prezinte ineligibilități evidente sau potențiale. Funcționarii consulari pot solicita interviuri suplimentare, de la caz la caz, chiar și pentru persoanele scutite.

Conform noilor reguli, începând de la data de 2 septembrie, rămân scutiți:

1. Solicitanții de vize diplomatice sau oficiale

Practic toți diplomații și oficialii guvernamentali care merg în SUA în misiuni oficiale și nu pentru turism sau afaceri personale. Aceste persoane sunt scutite de interviu, deoarece scopul vizitei lor este oficial și documentele lor sunt verificate prin canale guvernamentale speciale.

2. Solicitanții de vize A-1, A-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6, TECRO E-1

Acestea sunt vize speciale pentru diplomați, oficiali guvernamentali și personal organizații internaționale:

A-1 și A-2: diplomați și oficiali guvernamentali care merg în SUA pentru atribuții oficiale.

C-3 – vize pentru membrii delegațiilor guvernamentale care călătoresc pentru întâlniri oficiale (nu turiști sau afaceri obișnuite).

Vizele A-1, A-2, C-3, nu includ însoțitorii, angajații personali sau funcționarii acreditați.

G-1 până la G-4 – angajați ai organizațiilor internaționale (ONU, FMI, Banca Mondială etc.). NATO-1 până la NATO-6 – membri ai organizației NATO în diferite categorii.

TECRO E-1 – vize pentru oficialii Taiwanului în SUA, echivalent diplomatic pentru relații oficiale.

3. Solicitanții care își reînnoiesc vizele B-1, B-2, B1/B2

B-1: viză pentru afaceri – participarea la întâlniri, conferințe, negocieri, contracte etc.

B-2: viză pentru turism – vacanțe, vizite la rude sau prieteni, tratamente medicale pe termen scurt.

B1/B2: combinație între ambele tipuri de viză, valabilă pentru scopuri de afaceri și turism.

Permisul de trecere a frontierei (Border Crossing Card): document special pentru cetățenii mexicani care călătoresc frecvent în SUA pentru perioade scurte.

Condiții pentru a fi scutit de interviu:

Viza a fost emisă cu valabilitate maximă sau permisul a expirat în ultimele 12 luni.

Solicitantul avea cel puțin 18 ani la momentul aprobării vizei anterioare.

Cererea trebuie depusă în țara de reședință/cetățenie, fără refuzuri anterioare și fără probleme de eligibilitate.

Documentele necesare și noua taxă de 250 de dolari

La momentul programării pentru interviu, solicitanții trebuie să aibă pregătite documentele esențiale:

- Pașaport valabil cel puțin șase luni peste durata șederii în SUA;

- Chitanța plății taxei de viză;

- Pagina de confirmare a formularului DS-160;

- Adresă de e-mail activă;

Până pe 2 septembrie 2025, taxa standard pentru categoriile cele mai frecvente, B1/B2 (afaceri și turism), era de 185 de dolari, conform site-ului oficial al Ambasadei SUA la București.

De la 2 septembrie, autoritățile americane au introdus o nouă „taxă de integritate a vizei” de 250 de dolari, care se adaugă peste taxa existentă, ducând costul total minim la 435 de dolari pentru un solicitant obișnuit.

Pe lângă aceste documente generale, este necesară și pregătirea unor acte suplimentare, specifice tipului de viză solicitat: de exemplu, formularul I-20 pentru studenți sau aprobarea unei petiții pentru cei care solicită vize de muncă. Aceasta înseamnă că autoritățile americane au verificat și recunoscut legal motivul călătoriei sau angajării în SUA.

De exemplu, pentru vizele de muncă temporară (H, L, O, P) sau pentru anumite programe de schimb cultural și profesional, angajatorul sau organizația trebuie să depună mai întâi o petiție la Serviciul de Cetățenie și Imigrare al SUA (USCIS).

După ce petiția este aprobată, solicitantul primește un document oficial – Notice of Approval I-797 – pe care trebuie să îl prezinte împreună cu pașaportul, formularul DS-160 și dovada plății taxelor la interviul pentru viză. Fără această aprobare, aplicarea pentru viză nu poate fi finalizată.

Programarea interviului, cu cel puțin trei luni înainte

Potrivit Ambasadei SUA la București, programarea interviului se face exclusiv online, prin platforma oficială ustraveldocs.com.

După completarea formularului DS-160 și plata taxei de viză, aplicanții trebuie să selecteze o dată disponibilă și să se prezinte personal la Ambasada SUA la București, la ora și ziua stabilite.

Un aspect esențial de reținut este că există un număr limitat de reprogramări. Solicitările repetate de schimbare a datei interviului pot duce la anularea rezervării și chiar la necesitatea de a plăti din nou taxa de viză.

De aceea, oficialii recomandă ca programarea să fie făcută din timp și păstrată, pe cât posibil, conform planificării inițiale. Având în vedere timpii mari de așteptare, românii sunt sfătuiți să își programeze interviul cu cel puțin trei luni înainte de data planificată a călătoriei.

În perioadele aglomerate, locurile disponibile se pot epuiza rapid, ceea ce poate însemna decalarea planurilor de vacanță, de afaceri sau de studii.

După ce programarea este stabilită și documentele sunt pregătite, Ambasada precizează că termenul standard de procesare a vizei este de aproximativ trei zile lucrătoare. Totuși, în anumite cazuri, această perioadă poate fi mai lungă, în funcție de circumstanțele specifice ale solicitantului sau de cerințele suplimentare impuse de funcționarii consulari.

Când sunt acceptate programările de urgență și cele de grup

În plus față de interviurile standard, Ambasada SUA permite și programări în regim de urgență pentru anumite situații excepționale. Acestea includ:

- tratamente medicale urgente: caz în care aplicantul trebuie să prezinte o scrisoare detaliată de la medicul din România și o confirmare de la spitalul din Statele Unite, cu estimarea costurilor tratamentului;

- participarea la funeralii sau repatrierea trupului neînsuflețit al unei rude apropiate, demonstrată prin documente oficiale și confirmări de la firmele de pompe funebre;

- rezolvarea unor probleme urgente de afaceri, susținută de scrisori din partea companiei din SUA și a angajatorului local, care să justifice caracterul iminent al călătoriei;

- studenți sau participanți la programe de schimb cultural, începutul unui program educațional în termen de 60 de zile, certificat prin formularele I-20 sau DS-2019 și plata taxei SEVIS, dacă este cazul.

De asemenea, sunt permise programări de grup pentru grupuri de cel puțin cinci persoane care călătoresc împreună pentru același scop – de exemplu, trupe de artiști, grupuri de studenți sau angajați care participă la traininguri.

În acest caz, un coordonnator de grup gestionează completarea profilurilor individuale, plata taxelor și rezervarea tuturor interviurilor simultan, asigurând că fiecare membru respectă cerințele pentru tipul de viză solicitat.

Membrii grupului trebuie să fie incluși înainte de finalizarea plății și nu se permite adăugarea de persoane după confirmarea programării.

Astfel, pentru românii care se încadrează într-una dintre aceste categorii speciale, planificarea devine și mai riguroasă: documentele justificative trebuie să fie complete și corecte, fiecare membru al grupului trebuie să aibă propriul formular DS-160, iar coordonatorul trebuie să respecte instrucțiunile Ambasadei pentru a evita anularea rezervării sau întârzieri suplimentare.

Visa Waiver, suspendat pe termen nelimitat

Noile măsuri privind vizele se înscriu într-un context mai larg al politicii americane de securitate și control al imigrației.

În martie 2025, Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a anunțat că România va fi suspendată pe termen nelimitat din programul Visa Waiver, program care permitea anterior cetățenilor români să călătorească în Statele Unite fără viză pentru șederi scurte, turistice sau de afaceri.

Măsura a fost motivată de necesitatea respectării unor „cerințe stricte de securitate”, pentru a preveni riscurile asociate imigrației ilegale sau amenințărilor la adresa siguranței naționale.

Pentru români, aceasta înseamnă că obținerea unei vize temporare devine obligatorie pentru orice călătorie în SUA, indiferent de scop, iar procesul a fost înăsprit: interviul personal este acum necesar pentru majoritatea solicitanților, categoriile scutite s-au redus, iar costurile au crescut odată cu introducerea taxei de integritate a vizei de 250 de dolari.