Ambasada SUA la București anunță modificări privind reînnoirea vizei fără interviu. Care sunt categoriile eligibile

Ambasada SUA la București anunță marți, 12 august, o serie de modificări privind reînnoirea vizei fără interviu. Acestea se vor aplica începând din luna septembrie.

„Anunț important– Modificări privind reînnoirea vizei fără interviu. Începând cu data de 2 septembrie 2025, doar următoarele categorii de solicitanți pot fi eligibili pentru reînnoirea vizei fără interviu”, a transmis Ambasada SUA la București, pe pagina de Facebok.

Reprezentanții ambasadei americane au menționat care sunt categoriile eligibile.

„Solicitanții care își reînnoiesc vizele B-1, B-2, B1/B2 emise cu valabilitate maximă sau permisul de trecere a frontierei (Border Crossing Card pentru cetățenii mexicani) expirate în ultimele 12 luni și care aveau vârsta de cel puțin 18 ani la momentul aprobării vizei anterioare. Solicitanții de vize A-1, A-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6 sau TECRO E-1. Solicitanții de vize diplomatice sau oficiale”, scrie în anunțul Ambasadei SUA.

Pentru a fi eligibili pentru o scutire de interviu, solicitanții trebuie să îndeplinească și anumite criterii, printre care:

-să depună cererea în țara de cetățenie sau de reședință;

-să nu fi fost niciodată refuzați pentru acordarea vizei (cu excepția cazului în care refuzul a fost depășit sau anulat);

-să nu prezinte niciun motiv aparent sau potențial de neeligibilitate

Ambasada SUA la București avertizează că „ofițerii consulari pot solicita prezența la interviu, după caz, atunci când situația o impune.”