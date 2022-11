România are mulți eroi necunoscuți. Dar este nevoiede o întâmplare ca aceștia să fie descoperiți.Gata Oricând! Filmul despre puștiul din Târgu Jiu care a intrat în istoria Primului Război Mondial

Barbu Siviu Tripăduș este unul dintre adevărații profesioniști din audio vizualul din România. Barbu și-a dorit să facă un film. Dar unul care să fie cu totul diferit față de ceea ce produce acum, cinematografia de la noi. Nu un film de festival, nu pentru premii, ci un film care să fie pentru marele public. Invitat în ediția din Adevărul Live realizată și moderată de Antoaneta Banu, Barbu Siviu Tripăduș povestește cum a descoperit povestea care a devenit filmul Gata Oricând!

Gata Oricând! Un film ca pe vremuri, despre povestea puștiului din Târgu Jiu care a făcut istorie

Barbu Siviu Tripăduș nu este un nostalgic al vremurilor apuse, dar așa cum spune el are un defect profesional. Când face ceva, se gândește în primul rând pentru cine crează și ce își dorește publicul căruia se adresează.

Acest defect profesional de a-ți cunoaște bine audiența ca să poți să oferi un produs în acord cu dorințele acesteia l-a făcut pe Barbu să știe clar ce fel de film vrea: unul ca pe vremuri, pentru tot românul.

“Lucram cu Cătălin Saizescu la filmul Scurt circuit și mă gândeam la tatăl lui, la regizorul Geo Saizescu. M-am întrebat: unde sunt comediile românești? Unde sunt filmele istorice de pe vremuri? Unde sunt filmele cu care am crescut generații întregi în România? Mi-am dorit un film fără intervenția regizorului, fără a spune ceva anume. Ci pur și simplu mi-am dorit un film care să spună o poveste. Și atât. Lucrând în tv , știu ce înseamnă să te adresezi unui număr cât mai mare de oameni, așa că aveam nevoie de o poveste care să fie pentru tot românul” spune Tripăduș pentru Adevărul Live.

Un anticariat, o carte pentru copii apărută în 1972, o poveste despre cercetași și așa începe povestea filmului

Barbu știa cui se adresează, știa cum vrea să fie filmul. Dar avea nevoie de poveste. Era prin 2017, se apropia Centenarul și în mintea lui se roteau frame-uri din poveștile despre cercetații din Primul Război Mondial.

A început partea de cercetare: internet, arhive, biblioteci....Dar nimic. Într-o zi, a intrat într-un anticariat și i-a spus vânzătorului ce caută: ceva despre faptele cercetașilor din război.

Și pentru că nimic nu este întâmplător, omul i-a dat o carte pentru copii, editată în 1972. Barbu a citit-o pe loc. Acolo a găsit exact ceea ce avea nevoie. Povestea despre puștiul din Târgu Jiu care a intrat în istoria Primului Război Mondial.

În ziua de 14 octombrie, băiatul pe numele său Grigore Popescu se întorcea de la bunici, dintr-un sat aflat aproape de Târgu Jiu. Puștiul a văzut cum trupele germane au reușit să străpungă Defileul Jiului și se apropiau de oraș.

Grigore a scăpat ca printr-o minune să nu fie împușcat de nemți și ajuns în oraș, s-a dus întâi de toate la cîrciumă să le spună oamenilor că vin nemții. Nu l-a crezut nimeni, așa că puștiul a alergat la comisarul de poliție Popilian care a preluat informația și a demarat mobilizerea în tot orașul pentru apărare.

În Târgu Jiu luptele de la podul Jiului au fost duse de meșteșugari, bătrâni, copii, cercetași, femei și cei câțiva soldați aflați în spitalul de campanie, dar care puteau să țină o armă în mână. Dar toți au luptat cu o forță colosală, ținând piept trupelor germane, pentru a nu fii preluat orașul Târgu Jiu până la sosirea armatelor române.

Gata Oricând! Este filmul și pentru românul în blugi și pentru cel de la sat

Cu cartea de povești în mână, Barbu a plecat la Târgu Jiu, unde și bodyguarzii știu despre luptele de la podul Jiului.

“Cartea aia de la anticariat a devenit filmul Gata Oricând, unde personajele sunt toate reale, noi doar am realizat scenariul și dialogurile. Cei din Târgu Jiu m-au ajutat foarte mult. Viceprimarul Adrian Tudor mi-a pus la dispoziție manuscrisul care a aparținut lui Grigore Popescu și care a fost publicat de nepotul acestuia. Mi-a dat fotocopia manuscrisului unde sunt povestite faptele, așa cum s-au petrecut. Și de aici a pornit toată nebunia. Dar ceea ce am urmărit a fost să fie un film de cinema, pe care să-l vadă și românul în blugi de la oraș dar și cel de sat, adică să fie pentru publicul între 8-88 de ani ” spune Barbu Siviu Tripăduș, co regizorul filmului Gata Oricând!

Gata Oricând! Eroii de la podul Jiului

Scenariul: Sergiu Prodan Barbu Siviu Tripăduș

Imagine: Radu Voinea

Regia Sergiu Prodan

Co regizor Barbu Siviu Tripăduș

Distribuția: Liviu Cheloiu, Emanuel Cercelaru, Robert Cercelaru, Daniel Nuță, Cătălina Romaneț

Gata Oricând care va avea premiera pe marile ecrane în 25,26 noiembrie 2022.

Urmărește integral ediția din Adevarul Live pentru a afla și mai multe detalii despre

