Fructele care aproape au dispărut de pe piață: „Au fost călduri mari, secetă mare de tot. S-au uscat, nu mai e nimic”

Fructele românești care odinioară umpleau livezile și piețele aproape au dispărut. Recoltele au scăzut dramatic în ultimii ani, iar producătorii se confruntă cu efectele unei boli care atacă pomii și cu seceta prelungită.

În Bihor, unul dintre județele în care există castane comestibile, culegătorii constată că fructele sunt tot mai puține și de calitate inferioară.

„15, 20, 30 de kilograme, zilnic, le puteam aduna. Ultima dată am reușit să strâng doar un kilogram, două, maxim trei, și aia cu indulgență. Uitați cât de mici sunt castanele”, a declarat Călin Copoș, localnic.

„Pe vremuri adunam și 70-80 de kilograme pe zi. Seceta cred că i-a terminat”, a spus o localnică, potrivit știrileprotv.

„S-au uscat, nu mai e nimic”, a spus alt localnic.

Baia Mare, renumită pentru livezile sale de castani, a pierdut și ea mult din producție.

„A afectat întregul arboret, toate arboretele de castan, nu numai la noi, și în alte părți din țară, și în alte țări din Europa. Dacă, pe lângă atacul ciupercii, avem și o secetă prelungită, este clar că efectele vor fi amplificate”, a declarat Nicolae Pop, de la Ocolul Silvic Baia Mare.

Situația este similară și în Gorj, în zonele Tismana și Polovragi, al treilea areal al castanelor comestibile din țară.

Vasile Mogoș, proprietar de plantație, spune că „au fost călduri mari, secetă mare de tot, acum a plouat destul, dar cam târziu”.

„Anul acesta nu o să avem producție de castane din cauza fenomenelor de secetă și a unei boli care a afectat cultura de la Tismana. Nu avem pe piață producție autohtonă”, a spus Valentin Priporeanu, șeful Direcției Agricole Gorj, pentru publicația citată.

În prezent, piața este dominată de fructe de import, aduse din Italia, Turcia sau Grecia, iar un kilogram de castane ajunge să coste aproximativ 30 de lei.