Exportul de carne de oaie din România, afectat de războiul din Orientul Mijlociu. „Pierderile sunt mari și de-o parte și din alta”

Conflictul din Orientul Mijlociu afectează exporturile de carne de oaie din România către țările arabe, a declarat, joi, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine și Caprine „Moldoovis”, Ionică Nechifor.

Acesta a precizat pentru Agepres că blocarea rutelor de transport către ţările din zona Golfului a stopat, temporar, livrările de carne de oaie, în special miel, către ţări precum Iordania, Qatar, Kuweit sau Arabia Saudită.

„În ce priveşte exportul în Orientul Mijlociu, noi suntem afectaţi, noi ca ţară producătoare, dar şi cei care importau de la noi şi vorbim de Iordania, Qatar, Kuweit, Arabia Saudită, Sunt aceste state care achiziţionau intens în România.

Chiar recent am avut o întâlnire cu cei din Arabia Saudită la Parlamentul României şi îşi doreau nişte cantităţi foarte mari. Acordul este încheiat, din păcate lucrurile sunt obstrucţionate fiindcă există acel conflict în Orientul Mijlociu.

Pierderile sunt mari şi de-o parte şi din alta, fiindcă noi nu putem exporta şi atunci avem o problemă de a valorifica la momentul potrivit, iar din partea lor nu pot consuma, mai ales că au sărbătorile lor tradiţionale şi ar fi dorit foarte mult carne de oaie din România”, a afirmat Nechifor.

El susţine că ţările arabe sunt foarte atrase de carnea de oaie din România atât din punct de vedere al calităţii produselor, cât şi din punct de vedere al preţului.

Potrivit acestuia, fermierii din Botoşani exportă anual aproximativ 100.000 de miei către ţările arabe.

Conform statisticilor, anul trecut, fermierii din judeţul Iaşi au vândut în Iran, Kuweit, Siria şi Iordania peste 30.000 de oi din rasa Karacul, care este foarte apreciată în ţările arabe, scrie TVR Info.

Județul Alba deține aproximati 500.000 de capete de ovine și aproximativ 20-30% sunt exportate în fiecare an în principal în țările arabe. Și aici, crescătorii de oi stau cu ochii pe evoluția războiului din Golf, de care depinde situația afacerii lor.