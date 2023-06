Topul celor mai bogate femei din lume. Ce afaceri au cele care reprezintă 13% dintre miliardarii planetei

Există 337 de femei miliardare în întreaga lume, potrivit ultimului clasament Forbes al celor mai bogați oameni ai planetei, față de 327 în 2022. Acestea dețin acum 13% din populația miliardară, față de 12%, în urmă cu un an, în 2022.

Cea mai bogată femeie de pe planetă pentru al treilea an consecutiv este moștenitoarea L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, care are afaceri de 80,5 miliarde de dolari, un câștig de aproape 5 miliarde de dolari față de 2022. Între timp, MacKenzie Scott, a cărei avere a scăzut cu 19,2 miliarde de dolari în ultimul an, coboară cinci poziții până pe locul 9, în condițiile în care acțiunile Amazon - pe care le-a obținut la divorțul din 2019 de Jeff Bezos - s-au prăbușit. Donațiile caritabile enorme ale lui Scott - care totalizează peste 14 miliarde de dolari - au împins-o și mai jos pe listă.

Cea mai bogată femeie nou-venită este Rohiqa Cyrus Mistry, cu o avere de 7 miliarde de dolari. Este văduva lui Cyrus Mistry, fostul președinte al conglomeratului indian Tata Sons, care a murit într-un accident de mașină în septembrie. Alte nou-venite notabile sunt Annette Lerner, cu 6,5 miliarde de dolari, văduva dezvoltatorului imobiliar și proprietarului echipei de baseball Washington Nationals, Ted Lerner (decedat în februarie 2023) și Amy Adams Strunk, cu 1,7 miliarde de dolari, proprietara echipei de fotbal american Tennessee Titans.

Topul celor mai bogate femei din lume

1. Françoise Bettencourt Meyers și familia

Afacerea valorează de 80,5 miliarde de dolari. Moștenitoarea franceză a L'Oréal își păstrează titlul de cea mai bogată femeie din lume, pentru al treilea an consecutiv, datorită unei creșteri de 12% a acțiunilor gigantului cosmeticelor față de anul trecut. Pe lângă faptul că, împreună cu L'Oréal, a promis 230 de milioane de dolari pentru reconstrucția Catedralei Notre Dame, ea a angajat recent un director general pentru firma sa de investiții, Téthys Invest, unde susține proiecte precum operatorul francez de spitale private Elsan.

2. Julia Koch și familia

Valoare afacerii este de 59 de miliarde de dolari. Văduva lui David Koch (SUA), care a decedat în 2019, deține 42% din conglomeratul Koch Industries, alături de cei trei copii adulți ai săi. Koch supraveghează Fundația David H. Koch, prin intermediul căreia ea și răposatul ei soț au donat aproximativ 1,8 miliarde de dolari pentru cauze precum sărăcia, problemele legate de dependență, justiția penală și educație. În ianuarie, ea a fost numită administrator al Metropolitan Museum of Art.

3. Alice Walton

Valoare afacerii este de 56,7 miliarde de dolari. Americanca a moștenit o participație în Walmart de la tatăl ei, cofondatorul Sam Walton (decedat în 1992). Este bine cunoscută în statul natal al familiei, Arkansas, pentru că a deschis Muzeul de artă americană Crystal Bridges, în orașul natal Bentonville, unde sunt expuse lucrări ale unor artiști precum Warhol, Rockwell și Rothko.

4. Jacqueline Mars

Valoare afacerii este de 38,3 miliarde de dolari. Mars și fratele ei, John Mars, dețin fiecare aproximativ o treime din gigantul multinațional Mars Inc. care produce dulciuri precum M&M's, Hubba Bubba și Snickers. Compania a fost fondată de bunicul ei, Frank C. Mars, în 1911, SUA.

5. Miriam Adelson și familia

Valoare afacerii este de 35 de miliarde de dolari. Adelson este acționarul majoritar al Las Vegas Sands, cel mai mare operator de cazinouri din lume. Ea a moștenit această participație după ce soțul ei, Sheldon Adelson, care a fost timp îndelungat liderul Partidului Republican, a murit în 2021. Doctor în medicină, ea a donat aproape 1 miliard de dolari de-a lungul vieții pentru a finanța cercetarea medicală și descoperirea de medicamente, potrivit estimărilor Forbes.

6. Rafaela Aponte-Diamant

Valoarea afaceriie este de 31,2 miliarde de dolari. Italianca în vârstă de 78 de ani, Rafaela Aponte-Diamant, intră în topul celor mai bogate 10 femei din lume în acest an, deoarece Forbes a revizuit evaluarea MSC, una dintre cele mai mari companii de transport maritim din lume, pe care a cofondat-o împreună cu soțul ei, Guianluigi, în 1970, cu o singură navă. Rafaela și Gianluigi au fost anterior incluși împreună în listă; în 2023, Forbes i-a inclus în lista miliardarilor individuali, ca parte a unei revizuiri ample a modului de clasificare a averilor comune.

7. Susanne Klatten

Afaceri n valoare de 27,4 miliarde de dolari. Susanne Klatten deține 19% din producătorul auto german BMW. Mama ei a fost a treia soție a legendarului industriaș Herbert Quandt, care a condus BMW spre preeminența pe piața de lux. Klatten, economistă cu un MBA, deține, de asemenea, Altana, o companie de produse chimice fondată de bunicul ei.

8. Gina Rinehart

Valoarea afacerii este de 27 miliarde de dolari. Magnata australiană prezidează compania minieră și agricolă Hancock Prospecting Group. A moștenit afacerea de la tatăl ei, Lang Hancock (decedat în 1992). Averea ei a scăzut cu 11% din martie în 2022, în mare parte din cauza scăderii prețului minereului de fier, dar rămâne cea mai bogată persoană din Australia.

9. MacKenzie Scott

Valoarea afacerii este de 24,4 miliarde de dolari. Ea a moștenit 4% din Amazon în urma divorțului din 2019 de Jeff Bezos - și a început să o doneze într-un ritm amețitor. Până în prezent, ea a donat peste 14 miliarde de dolari către aproximativ 1.600 de organizații de caritate prin intermediul organizației sale Yield Giving.

10. Iris Fontbona și familia

Valoarea afacerii este de 23,1 miliarde de dolari. Cea mai bogată femeie din Chile, America Latină, Fontbona este văduva magnatului chilian Andrónico Luksic (decedat în 2005), care a construit un imperiu în domeniul mineritului și al băuturilor. Împreună cu cei doi fii ai săi, ea deține și prezidează Antofogasta plc, o companie minieră cu sediul în Chile, specializată în producția de cupru, și deține o participație semnificativă în Quiñenco, un holding cotat la bursă care desfășoară activități în domeniul producției, bancar și al băuturilor.