De la Smart la Simple: „Telefonul plictisitor” un nou trend printre tineri VIDEO

Tinerii stresați renunță la telefoanele inteligente, înlocuindu-le cu unele mai simple, care răspund preocupărilor legate de captarea atenției și de confidențialitatea datelor.

În cadrul Săptămânii designului, de la Milano, a fost lansat telefonul fără funcții, conceput să satisfacă cererea pentru telefoane simple și să exploateze nostalgia pentru tehnologiile mai vechi, relatează The Guardian.

„Telefonul plictisitor” este unul cu clapetă, care este perfect pentru a-i face pe tineri să renunțe la „doomscrolling”. Termenul, folosit pentru a descrie un concept destul de nou, reprezintă obiceiul de a răsfoi obsesiv și compulsiv conținut online negativ sau îngrijorător, cum ar fi știri despre catastrofe, probleme sociale sau politice, chiar și în ciuda impactului negativ asupra stării de spirit.

De altfel, tot mai mulți tineri se confruntă cu anxietate din cauza smartphone-urilor și simt nevoia să fie mereu conectați, din teama de a nu pierde nimic. Sănătatea mentală a tinerilor este afectată și aceștia sunt în căutarea unor alternative.

Cel mai recent model de telefon, a creat senzație la Săptămâna designului de la Milano, evidențiind trendul crescător al dumbphone-urilor. Această tendință a alimentat renașterea elementelor retro, cunoscută sub numele de Newtro, incluzând revinerea la discuri de vinil, casete, reviste și jocuri video pe 8 biți.

"Întotdeauna am urât să fiu la dispoziția tuturor", a spus Rana Ali. Fostul lucrător financiar, în vârstă de 29 de ani, care acum este producător muzical și rapper cu numele de Surya Sen, a adăugat: "Ideea că, dacă trimiți un WhatsApp cuiva și nu răspunde imediat, înseamnă că ceva nu este în regulă. Am avut perioade în care am avut un smartphone, dar întotdeauna mă întorc la un telefon cu cartelă."

Nostalgia pentru Nokia 3310 a renăscut încă din 2017, dar boom-ul a început în SUA recent, fiind încurajat de utilizatorii TikTok care au promovat hastag-ul #bringbackflipphones. Compania HMD, care a relansat Nokia, a dublat vânzările de telefoane cu clapetă până în aprilie 2023, iar Punkt, specializată în telefoane minimale, a înregistrat creșteri semnificative. Cu toate acestea, Apple și Samsung domină încă piața, deoarece majoritatea telefoanelor achiziționate sunt smartphone-uri, potrivit Mintel. Telefoanele simple rămân totuși o nișă, spune analistul de tehnologie Joe Birch.

"Cu toate acestea, există dovezi că această generație își modifică comportamentul în ceea ce privește smartphone-urile, fiind determinată de preocupările legate de impactul negativ al faptului de a fi în permanență conectat digital. Trei din cinci persoane din generația Z spun că ar dori să fie mai puțin conectate la lumea digitală, de exemplu", explică analistul de tehnologie Joe Birch.

Minimalism digital

Tinerii și-au modificat preferințele și comportamentul, dar există și provocări în adaptarea la un stil de viață mai puțin digitalizat.

O abordarea mai puțin digitalizată în rutina zilnică poate fi dificilă, mai ales în ceea ce privește accesul la servicii esențiale, în timp ce tehnologiile mai vechi, precum vinilul în muzică, pot oferi mai multă libertate creativă.

Această mișcare spre minimalismul digital se vede în scăderea utilizării rețelelor sociale de către Generația Z, singura grupă de vârstă cu o scădere în timpul petrecut pe aceste platforme începând din 2021. În același timp, chiar și persoanele mai în vârstă se detoxifică digital. Tinerii de 20 de ani sunt tot mai îngrijorați de confidențialitate într-un mediu online perceput ca un instrument de supraveghere.

În Marea Britanie, 2,4 milioane de gospodării și 2 milioane de tineri nu își permit un contract de telefonie mobilă sau un dispozitiv de învățare, a declarat Hannah Whelan coordonator al Laboratorului de sărăcie a datelor din cadrul fundației caritabile Good Things Foundation. Deoarece multe servicii esențiale sunt online acum, inclusiv educația și asistența medicală, cei fără acces sunt dezavantajați.

Piers Garrett, un tânăr de 27 de ani și director de vânzări în domeniul tehnologiei, a încercat să găsească un echilibru prin achiziționarea unui Light Phone, un dispozitiv simplu fără aplicații, care utilizează aceeași tehnologie de e-ink ca și e-reader-urile, dar în cele din urmă a renunțat.

"Ideea a fost extraordinară, dar am rezistat doar șase luni.Toată lumea comunică prin WhatsApp. Așa că acum am ajuns la un echilibru fericit. Sunt foarte strict cu aplicațiile mele - doar aplicații bancare și aplicații de tren și îmi dezactivez toate notificările. Acum, când mă trezesc dimineața, fac lucruri pentru mine - beau o cafea, citesc o carte. Și am observat schimbarea - mult mai multă claritate în mintea mea.", mărturisește tânărul.