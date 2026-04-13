De ce în Săptămâna Luminată nu se îngenunchează. Ce semnificație are acest gest și de ce este interzis

În tradiția ortodoxă, în Săptămâna Luminată, care în 2026 are loc în perioada 13-19 aprilie, nu se îngenunchează, iar această rânduială nu este întâmplătoare. Perioada care urmează imediat după prima zi de Paște este una a bucuriei depline, în care accentul nu mai cade pe pocăință și întristare, ci pe biruința lui Hristos asupra morții.

Biserică
De ce credincioșii nu îngenunchează în Săptămâna Luminată

În tradiția ortodoxă, îngenuncherea și metaniile sunt gesturi de pocăință și smerenie, folosite în special în perioadele de post și de rugăciune intensă.

După Învierea Domnului, însă, rânduiala liturgică se schimbă. Începând din noaptea de Paște și până la Rusalii, credincioșii nu îngenunchează, ci se roagă stând în picioare și făcând doar închinăciuni.

Această practică are o semnificație clară: statul în picioare este un semn al bucuriei și al biruinței vieții asupra morții, în timp ce îngenuncherea rămâne asociată cu pocăința. Prin această rânduială, Biserica subliniază caracterul de sărbătoare al întregii perioade pascale.

Ce mai este interzis în săptămâna de după Paștele ortodox

Pe lângă faptul că nu se îngenunchează, Săptămâna Luminată are și alte rânduieli diferite față de restul anului.

Miercurea și vinerea nu sunt zile de post, existând dezlegare la mâncăruri de dulce, în semn de bucurie pentru Înviere.

Nu se fac parastase pentru cei adormiți, iar pomenirile sunt reluate după încheierea acestei perioade. Tot în aceste zile, Psaltirea nu se citește după rânduiala obișnuită.

Slujbele de înmormântare au, de asemenea, o formă specială, fiind marcate de cântările Învierii, care pun accent pe speranță și viața veșnică.

În paralel, în tradiția populară există și interdicții legate de muncă. În multe zone se spune că nu este bine să se spele, să se calce sau să se facă treburi grele în gospodărie, mai ales în primele zile ale săptămânii. Aceste obiceiuri diferă însă de la o regiune la alta.

În ansamblu, Săptămâna Luminată marchează o schimbare clară de ritm: este o perioadă în care bucuria Învierii se reflectă atât în slujbe, cât și în gesturile și obiceiurile credincioșilor.

Cea mai puțin vizitată țară din Europa, pentru că turiștii o găsesc „plictisitoare”
digi24.ro
image
UIMITOR! Cum arată acum celebrul actor Lorenzo Lamas, la aproape 70 de ani. Noua sa iubită este o altă vedetă, Heather Locklear
stirileprotv.ro
image
Viktor Orbán îi cheamă pe maghiari să „apere Ungaria“. „Dacă ratăm această ocazie, ne amenință pericolul războiului”
gandul.ro
image
Péter Magyar, despre România: ce declara viitorul lider de la Budapesta în vizitele din țara noastră
mediafax.ro
image
Anunțul făcut de Rapid chiar în ziua de Paște: „Un nou capitol din povestea alb-vișinie!”
fanatik.ro
image
Peter Magyar si Tisza au câștigat alegerile din Ungaria 2026
libertatea.ro
image
LIVE TEXT Rezultate alegeri în Ungaria 2026: ce arată primele date parțiale și numărătoarea în timp real
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Reacție-fulger în Grecia: Răzvan Lucescu a refuzat "ordinul" lui Ivan Savvidis și a plecat din țară!
digisport.ro
image
FAN Courier a închis complet toate agențiile din România: Niciun sediu nu va mai fi disponibil
stiripesurse.ro
image
În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro
antena3.ro
image
Harta șantierelor din București: zeci de linii de tramvai au intrat în reparaţii. Şoferii ocolesc şi 10 km
observatornews.ro
image
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
cancan.ro
image
Vechimea din străinătate contează la pensie. Cum să-ți crești pensia chiar dacă nu mai lucrezi în țară
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Unde ar putea fi ascunse camere de filmat în apartamentele închiriate. Sfaturile unui specialist pentru a le găsi rapid
playtech.ro
image
Gigi Becali s-a îmbolnăvit! Ce probleme de sănătate are patronul FCSB: „Am stat 3 zile”
fanatik.ro
image
Analist, după alegerile din Ungaria: „Kelemen Hunor trebuie să demisioneze de la conducerea UDMR și să se retragă din politică”
ziare.com
image
"Bombă!" A așteptat până în ultima secundă și i-a anunțat pe toți din avion: "Sărim în aer"
digisport.ro
image
Încă o lovitură pentru continentul nostru: Europa își pierde supremația farmaceutică în fața 'cleștelui' format de SUA și China
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS ALEGERI ISTORICE ÎN UNGARIA Orban se declară învins. Prezență record la vot
cotidianul.ro
image
Ți se rupe sufletul! Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani. Merge în baston și e piele și os
romaniatv.net
image
A început Săptămâna Luminată! Ce este interzis pentru toți creștinii după Paște
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”
click.ro
image
Zodiile care vor trece printr-un conflict major în următoarea săptămână. Universul le va ajuta să treacă peste acest impas și le dă o șansă să-și redreseze viața
click.ro
image
Mihai Albu și-a invitat fiica la masa de Paște. Ce i-a răspuns Mikaela: „Nimic nu e sigur.” Cum se înțeleg, de fapt?
click.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
07d03212 95d2 4d54 bef5 7a07a6b26b40 webp
John Franklin, povestea exploratorului care a murit în mod misterios în ghețurile Canadei
historia.ro
