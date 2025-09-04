AUR vrea ca elevii și profesorii să cânte imnul și să recite „Tatăl nostru” la începutul cursurilor. Ce se întâmplă cu cei care refuză

Partidul AUR a depus în Parlament un proiect de lege controversat: intonarea Imnului Național și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zi de școală.

Documentul a apărut pe site-ul Consiliului Economic și Social (CES), potrivit edupedu.ro.

În expunerea de motive, inițiatorii proiectului susțin că măsura urmărește să ofere elevilor un cadru de reflecție și reculegere înainte de începerea activităților educaționale.

De asemenea, inițiatoriii mai spun că astfel contribuie la formarea unor cetățeni echilibrați, conștienți de identitatea lor națională și capabili să valorifice patrimoniul cultural și spiritual moștenit.

Potrivit sursei citate, participarea ar fi opțională, atât pentru elevi, cât și pentru profesori, însă textul proiectului prevede că refuzul trebuie comunicat în scris directorului unității de învățământ, „fără a fi nevoie de motivarea acestuia și fără ca cel care refuză să sufere niciun prejudiciu”. Dacă un profesor refuză participarea, atunci elevii clasei respective ar sta însoțiți la moment de un alt profesor.

Inițiativa a venit de la deputata AUR Cristina-Emanuela Dascălu și a fost semnată de mai mulți parlamentari din partidul AUR. Proiectul a fost depus la CES marți.

