Cum gestionăm relația cu rudele pro-ruse? „Pe părinții mei nu-i recunosc, am o silă și un dezgust că nu-i mai pot vedea”

Pozițiile diferite cu privire la politică și războiul din Ucraina determină certuri violente în familiile românilor. „Or fi familia mea dar simt că nu îi mai pot vedea în fața ochilor”, scrie un român pe o platformă online și cere sfaturi cu privire la cum să gestioneze relația cu rudele cu abordări pro-ruse.

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, declara, zilele trecute, că războiul declanşat de Rusia în Ucraina, în urmă cu doi ani, i-a polarizat pe români.

„Există polarizare, deci şi empatie/compasiune, dar şi atitudini negative. Cam aşa cum este şi profilul nostru psihocultural: iniţial teamă şi revoltă pe scară largă, transpuse într-o atitudine pozitivă mai largă faţă de Ucraina, apoi polarizare, totul într-un cadru de inconsistenţă atitudinală la nivel de populaţie", a spus Daniel David.

Această polarizare este foarte vizibilă și în dezbaterile din mediul online. Adevărate drame se petrec în familiile românilor, mai ales în perioada sărbătorilor, când familiile se reunesc.

„Cum gestionați relația cu persoanele din familie care sunt de partea pro-rusa, anti-Ucraina?”, întreabă un român pe platforma reddit.

„Mie, sincer, de cei care au o poziție fermă pro-rusă îmi e o sila de numa, cum poți să susții crima? Le arătam zilele trecute părinților mei poze cu copiii care au murit saptămâna trecută. Răspunsul: mă doare undeva sau de ce tre să îmi pese mie de Ucraina? Că Ucraina nu trebuia să existe, că e a rușilor, că au omorât români în 43, că e vina lui Zelenski și câte alte baliverne..

Băi, deci nu mai pot auzi asta, cum dracu poți să vezi poze cu oameni morți, civili, oameni nevinovați, copii, chiar azi a murit un bebeluș și să zici „dă-i naibii”???

Rudele ca rudele, dar pe părinții mei jur că nu îi recunosc, vorbim de crime, nu mai contează nici politica nici nimic, contează oameni nevinovați care mor!! wtf am niște nervi și o greață și o silă și un dezgust or fi familia mea, dar simt că nu îi mai pot vedea în fața ochilor”, a scris utilizatorul.

El a cerut sfaturi cu privire la gestionarea situației.

„Multe pisici și discuții”

"Când ajung la zidul acela mental, mă opresc și încerc să schimb subiectul. Și pare că merge ceva mai bine ruta asta, să-ncerc să mă apropii de ei în continuare când mă simt în stare. Deci, multe pisici și apoi discuții. Dar probabil ajută faptul că vorbim mai mult online acum și că și ei sunt dispuși să accepte asta. Dacă problema nu s-a rezolvat încă… mai adaugă pisici”, susține cineva.

„Tâmpiți în toate direcțiile, deja nu mai intru în nici o discuție că n-are rost”, a explicat altcineva.

„Stau pe bară și schimb subiectul că nu am chef să mă enervez cu toate tâmpeniile” - spune un utilizator.

„Orice discuție politică la noi = te lupți cu morile de vânt, îți faci doar nervi și prinzi ură. Fugi de subiect, n-ai csf, oamenii nu se educă și nici nu se schimbă în 2 ore”, arată un alt comentator.

„Nu mai vorbesc cu ei. Le-am zis ce părere am, că e greșit ce cred ei și că sunt spălați pe creier și în rest doar minimul necesar (poate în caz de deces sau chestii grave, că la vreo nunta la genul asta de oameni sigur nu calc). Eu am niste cazuri și mai grave de rude (mătuși și unchi) unde au păreri diferite în familie și sunt la cuțite. Mătușă e fană Lasconi și unchiu e cegist și când m-a auzit pe mine că am votat Lasconi mi-a cerut să îi mai dau niste material să își combată bărbatul, să știe cum să pună problema și să îi explice că e spălat pe creier”, a explicat cineva.

„Politicienii ăștia nu dau 2 bani pe voi, dar voi v-ați stricat familia pentru ei”

Foarte mulți comentatori au povestit cum vor reacționa în discuția contradictorie cu rudele: „Ce oameni... Politicienii ăștia nu dau 2 bani pe voi, dar voi v-ați stricat familia pentru ei”.

„Am și eu în familie câțiva membri care au o poziție pro Putin, pro trump sau pro cg, mă abțin muscandu-mi buzele, mi se urca sângele la cap atunci când aud cum fremătă de bucurie când face Trump sau Putin vreo nenorocire și pur și simplu nu realizează că și ei sunt pe aceeași farfurie”, a arătat un utilizator.

„Exact la asta mă gândeam azi, tot cu privire la părinți. Cum poți să susții crima?! Taică-meo mai și cântă la biserică.. Adevărul e că i-au "luat pe sus" rețelele de socializare. Total nepregătiți în fața fake news, nu știau ce-i ăla internet / email, etc și ei au intrat frontal în Facebook și TikTok. Victime sigure”, a explicat un comentator.

„Eu aleg să nu mai vorbesc cu ei, dar asta e soluția mea. Orice adult face ce vrea, inclusiv cu părinții”, a intervenit altcineva.

„Și eu aproape m-am separat de familie când am văzut că au început să fie spălați pe creier de una dintre propagande. O să le mai dau o șansă înainte de votare. Probabil o să fac o postare mai detaliata aici când voi avea starea de spirit necesară”, a spus altcineva.

„Doamne, ce neplăcut să fii în situația asta tocmai cu părinții. Am întâlnit și oameni decenți care au fost manipulați de propaganda pro-rusa. Am întâlnit oameni care la începutul războiului donau și ajutat pentru Ucraina, iar acum au devenit anti Ucraina. E grav în ce situație s-a ajuns cu manipularea oamenilor, Este ceva rău de tot. Legat de replica lor cu "ucrainenii au omorât romani în 43", poți să le spui că rușii au omorât și violat romani/românce în număr mult mai mare”, spune altcineva.

„De evitat la maxim subiectul, dar daca se ajunge acolo fi sincer și zi-le să tacă din gură și să nu susțină crime și orori de fata cu tine pentru că ești un om normal cu sentimente și cu credință în Dumnezeu. Daca nu tac pleci,/închizi telefonul întrerupi legătură pentru ziua aia că nu e normal să vorbești cu nimeni despre cum merita niste oameni să moară la ei acasă în țara lor”, se arată într-un alt comentariu.

Alții se minunează de eficiența propagandei sovietice:

„Cât de eficientă se dovedește propaganda sovietică, chiar și după atâta timp - reactivată, după aceleași principii, mai recent, de către izolaționiști (discursurile de prin media din care îți citează sub formă de replici părinții tăi)”.

„La modul mai responsabil, nu prea ai ce să le faci. Să îi agresezi? Ameninți? Șantajezi? Oricât de strâmbă ar fi modalitatea lor de a înțelege lucrurile, sunt la fel de îndreptățiți la liberă opinie, libertate de alegere și de conștiință exact în aceeași măsură în care și tu îndreptățit. De asta, mai mult decât să încerci cu frumosul, nu prea ai ce face - asta-i viața, și viața merge mai departe (cu bune, cu neutre, cu rele, cu cine poate)”, arată un alt utilizator.

„Când zic ei că ucrainenii au omorât romani se refera la perioada când Ucraina nici nu era stat independent, era URSS, armata sovietica a omorât la Fântâna Albă nu era armata ucraineana.. dar ce să le zici”, a explicat altcineva.

„Eu niciodată nu am crezut că astfel de oameni pur și simplu ajung așa peste noapte. problema sigur e mult mai profundă și poate te-ar ajuta să afli, alături de ei, cum au ajuns să gândească așa și să adopte această atitudine inumană. poate primul instinct în astfel de situații e să le zici că-s spălați pe creier, că au probleme etc, dar realitatea e că n-o să te ajute la nimic, ba din contră. ce poți tu să faci e să-i asculți, să le pui întrebări de selfreflection, și evident să-ți setezi niște limite healthy față de ei când simți că nu mai poți face față. uite o întrebare pe care poți să le-o pui care te poate ajuta - dacă o familie apropiată de voi sau poate chiar a voastră și-ar pierde copilul în război cum ar reacționa? ar mai privi lucrurile la fel?”, se întreabă cineva.

Un alt comentator dă vina pe rețelele sociale:

„Adevărul este că modernitatea a amplificat o problema umana cum nu a avut niciodată un analog în trecut. Mă refer la rețelele sociale. Aceasta tehnologie permite creierelor noastre să intre în bule de informație care nu mai are nici un filtru de proximitate. Dintr-o data cretinitatea spusa de un om peste ocean ajunge în creierele oameniilor de aici fară nici un impediment. În trecut un om care credea bazaconii avea anumite bariere în a împinge aceste idei pe distante mari. Acum o pot face simplu cu un cont de tik tok și cu el pot viraliza o stupiditate către milioane de oameni. Daca nu vom găsii o soluție ori vor fi interzise ori drastic filtrate aceste aplicații.”

„Paștele și Crăciunul mereu sunt horror”

Cei mai mulți se plâng ca astfel de discuții au loc la masa de sărbători.

„Vai că mi-e și groaza că vine îndată Paștele.. din cauza asta și Paștele și Crăciunul mereu sunt horror...”

„Când e familia extinsa mai e cum mai e dar când sunt părinți, frați, e rău.. să stau la masa de Paste și să aud cum preaslăvesc crimele lui Putin, nici nu îmi vine să mă mai duc.”

„Am rupt legătură cu toți membrii familiei iar viață mea este de 10x mai buna de atunci. Știam că sunt toxici de mult, partea politică a fost ultima picătură. Nu iți alegi familia deci nu ești obligat să fii de acord cu părerile lor.”

„Sfatul meu că să nu o iei razna: ia cate o porție mica de nepăsare zilnica. Zici că avem aceeași părinți Op. Eu de la pandemie încoace am îmbătrânit psihic din cauza lor.”

„Efectiv ocolesc acest subiect. Nu am energia și răbdarea necesară pt a asculta prostiile tatălui și socrului. Măcar și ei știu să nu forțeze subiectul. Sunt oameni buni care muncesc, își iubesc familiile, au defectele lor și sunt spălați la creier de propagandă”.

„În familia extinsă am câteva rude cu care în general am o relație bună dar când vine vorba de politică dacă văd o poziție fermă și inflexibilă schimb subiectul sau plec temporar din cameră. Mă văd destul de rar cu ei (la 2-3ani) încât să mă deranjeze asta și nu vreau să pornesc conflicte care duc nicăieri. De mic copil, am fost primit bine de fiecare data la ei, am dormit, mâncat în casa lor... mi se pare de prost gust să mă contrazic și să stric asta din cauza... politicii.”

„Eu le-am oferit cate o mostră de suveranitate”

„Soluția mea? Am fugit. Creierul meu se închide instant când aud de politica și funcționez pe minim. Am în fata o cana de apa: brusc a devenit interesanta și îi analizez modelele. Chestii din astea basic, că să nu mă implic emoțional.”

„Eu le-am oferit cate o mostră de suveranitate, izolaționism și dictatura... Celor câțiva spălați pe creier le-am confiscat ceva din casa, "pentru patrie și partid", ceva sticle speciale, un aspirator de mana și cheile de la un mertzan. Totul a fost funny până le-am dat share location de la mine de-acasă, din alt oraș. Bărbatul casei deja băuse cam mult, așa că să fi mers la politie n-ar fi avut credibilitate. Le-am dus mășînă și aspiratorul înapoi la vreo 3 ore după ce s-au calmat cu înjurăturile. Când le-am dus n-au scos niciun cuvânt, doar s-au uitat f urat la mine, iar partea izolaționistă a venit tot din partea lor... nici de ziua mea nu m-au mai sunat. De sticle n-a mai zis nimeni nimic. Alea am zis că că au rămas la "conducătorul mult iubit". Acu...nu vă recomand să faceți chiar că mine. Eu am un avantaj natural pe care mulți nu-l au: sunt animalul cel mai mare și impunător din neam, aproape 2m și vreo 130kg cu f putina grăsime și nici nu depind de careva. Deci care vrea, să dea celor din neam cate un exemplu aplicat, nu doar teoretic, dar în limita fiecăruia de toleranta”, a povestit cineva.

„Culmea e că și peste străbunicii mei au venit rușii și părinții mei au fost toată viața lor anti ruși, mereu ziceau cât de rău sunt și ce orori au comis în România.. acum zici că le-a luat cineva mințile”, a spus un comentator.

„Te maturizezi și înveți că oamenii au opinii absurde, pe care de cele mai multe ori trebuie să le ignori sau să le tolerezi, nu poți trăi într-o lume în care toți au aceleași opinii, ar fi plictisitor tare. Eu evit discuțiile pe teme în care aș fi implicat emoțional”, a concluzionat altcineva.