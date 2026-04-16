Cum a reușit un fost consilier parlamentar AUR să scape de condamnare, chiar dacă fusese prins în flagrant. Curtea de Apel București a anulat toate probele

Un fost consilier parlamentar AUR a scăpat de condamnare pentru trafic de influență, după ce Curtea de Apel București a exclus toate probele din dosar în baza unei decizii a Înaltei Curți privind competențele polițiștilor DGA în anchetele ce vizează politicienii.

Curtea de Apel București a dispus, joi, 16 aprilie, anularea condamnării primite în primă instanță de Bogdan Crefelean, fost consilier parlamentar AUR, într-un dosar de trafic de influență, după ce a constatat nulitatea tuturor probelor administrate de anchetatori.

Decizia a fost luată în baza unei hotărâri din 2025 a Înaltei Curți de Casație și Justiție potrivit căreia polițiștii din cadrul Direcției Generale Anticorupție nu pot ancheta politicieni şi funcţionari publici.

În primă instanță, în iulie 2025, Tribunalul Ilfov îl condamnase pe Bogdan Crefelean, fost șef de cabinet al deputatei AUR Gianina Șerban, la un an și trei luni de închisoare cu suspendare pentru trafic de influență.

Dosarul fusese instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, cu sprijinul polițiștilor de la Direcția Generală Anticorupție, şi avea la bază un flagrant realizat în octombrie 2023, când Bogdan Crefelean a fost prins în timp ce primea 1.500 de lei mită.

Potrivit anchetatorilor, denunțul a fost formulat de membru AUR, care a reclamat că fostul consilier i-ar fi cerut suma de bani pentru a facilita accesul la un congres organizat la Bruxelles, notează Agerpres.

În același an în care politicianul AUR a fost condamnat, 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că polițiștii judiciari din cadrul DGA nu pot efectua, prin delegare de la Parchet, anchete penale în cauze care vizează funcționari publici sau politicieni, cu excepția situațiilor în care sunt implicați angajați ai Ministerului Afacerilor Interne.

Bogdan Crefelean a atacat condamnarea inițială în baza acestei decizii a ÎCCJ, iar joi Curtea de Apel București a admis apelul și a desființat integral sentința de condamnare, rejudecând cauza.

Practic, magistrații au dispus anularea tuturor probelor administrate de DGA, inclusiv procese-verbale, înregistrări audio-video, fotografii, declarații de martori, iar în final au constatat că „fapta nu există”.

În motivarea deciziei se arată că probele au fost obținute cu încălcarea normelor procedurale, fiind întocmite de poliţiştii de la DGA, a căror competență în astfel de cauze a fost ulterior restrânsă prin decizia instanței supreme.

În lipsa oricăror mijloace de probă rămase în dosar, judecătorii au dispus achitarea lui Bogdan Crefelean, pe motiv că „fapta nu există”.

Decizia Curții de Apel București nu este definitivă și poate fi atacată în căile de atac prevăzute de lege.