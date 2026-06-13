Video O femeie a fost atacată de un rechin pe o plajă din Sydney. Victima a suferit răni grave

O înotătoare de 35 de ani a fost grav rănită după ce a fost atacată de un rechin, pe o plajă din Sydney. Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de atacuri produse pe coasta Australiei.

Reuters scrie că serviciile de urgență au intervenit la plaja Coogee, situată în estul orașului Sydney, după ce au primit informații că femeia, în vârstă de 35 de ani, a fost mușcată de un rechin de mari dimensiuni la aproximativ 30 de metri de țărm.

„Femeia a fost scoasă din apă de persoane aflate în apropiere, care i-au acordat primul ajutor”, a transmis poliția într-un comunicat, precizând că victima a suferit răni grave la brațe și picioare.

„Are răni adânci la picior și la brațe, care vor necesita numeroase intervenții chirurgicale”, a declarat inspectorul serviciului de ambulanță din statul New South Wales, Mike Corlis.

Plaja Coogee și alte plaje aflate în zona administrată de Consiliul Randwick au fost închise pentru 24 de ore după atac.

Primarul zonei, Dylan Parker, a declarat că autoritățile vor colabora cu guvernul statului New South Wales și vor aștepta recomandările acestuia înainte de redeschiderea plajelor.

O martoră a atacului, Nicola Logan, a declarat pentru Reuters că a văzut „o pată uriașă de sânge” în apă, apoi „o femeie încercând să înoate, cu multe stropiri în jur, în timp ce o persoană aflată pe un ski nautic încerca să o aducă la mal”.

Cu doar o săptămână înainte, un bărbat a murit după ce a fost atacat de un rechin în timp ce pescuia în largul coastei statului Australia de Vest.

La finalul lunii trecute, un bărbat de 39 de ani a murit după un atac de rechin produs în largul coastei statului australian Queensland, au anunțat autoritățile locale.

Bărbatul participa la o sesiune de pescuit subacvatic și se afla în apă alături de alte persoane în momentul atacului. Anchetatorii spun că victima a suferit răni grave la nivelul capului.

„Credem că bărbatul făcea pescuit subacvatic atunci când a fost atacat”, a declarat inspectorul de poliție Elaine Burns.

Zeci de plaje de pe coasta de est a Australiei, inclusiv din Sydney, au fost închise în ianuarie după patru atacuri de rechin în decurs de două zile. Aceste incidente au avut loc după ploi abundente care au tulburat apa, atrăgând rechinii și reducând vizibilitatea.

Cele mai multe atacuri de rechin au loc pe coasta de est și sud-est a Australiei, unde se înregistrează în medie aproximativ 20 de astfel de incidente pe an, potrivit Institutului Australian pentru Sănătate și Bunăstare.