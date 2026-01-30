Clipe de groază pentru o tânără de 20 de ani: agresată sexual și aruncată din mașină de un șofer care se oferise să o ducă acasă

Momente de groază pentru o tânără de 20 de ani, din Comănești, județul Bacău, care a fost victima unei tentative de viol. Incidentul șocant a avut loc în timp ce femeia se îndrepta spre domiciliu.

Potrivit polițiștilor, tânăra a fost abordată de un bărbat necunoscut, care a oprit autoturismul și i-a propus să o ducă acasă. Fără să bănuiască pericolul, aceasta s-a urcat în mașină. La scurt timp, bărbatul a agresat-o, încercând să întrețină relații sexuale cu aceasta.

„Polițiștii din cadrul Poliției orașului Comănești au fost sesizați de o tânără, de 20 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost agresată de un bărbat necunoscut. Din primele cercetări a reieșit că, în timp ce se deplasa pe o stradă din oraș, aceasta ar fi fost abordată de un bărbat care a oprit autoturismul lângă ea, propunându-i să o transporte. Tânăra ar fi acceptat, iar la scurt timp după ce s-a urcat în autoturism, bărbatul ar fi agresat-o, încercând să întrețină relații intime cu aceasta, ulterior împingând-o din autoturism, pe stradă”, au transmis reprezentanții IPJ Bacău.

În urma cercetărilor, polițiștii au identificat un bărbat de 41 de ani, din Dărmănești, bănuit de comiterea faptei. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Ulterior, instanța de judecată a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă într-un dosar penal, sub aspectul infracțiunii de tentativă de viol.