Video Clipe de groază în Alba Iulia. Un bebeluș a fost salvat dintr-o mașină încinsă la peste 30°C de un jandarm aflat în timpul liber

Clipe de panică în Alba Iulia, unde un bebeluș de 4 luni a rămas blocat într-o mașină încinsă la peste 30°C, după ce autoturismul s-a încuiat accidental cu cheile în interior. Situația a fost salvată în ultimul moment de intervenția unui jandarm aflat în timpul liber.

Incidentul a avut loc după ce sistemul de închidere al mașinii s-a activat accidental, cu cheile rămase în interior, iar bebelușul a rămas blocat în habitaclu.

„Situația a fost observată de un jandarm, aflat în timpul liber. Având în vedere temperatura de peste 30°C și faptul că sistemul de climatizare nu mai funcționa, acesta a acționat imediat”, a transmis Jandarmeria.

Cu acordul proprietarului autoturismului, acesta a spart un geam al mașinii, reușind să ajungă rapid la copil și să îl scoată în siguranță.

Din cauza temperaturilor ridicate, interiorul unui vehicul parcat la soare se poate încălzi rapid, devenind un mediu periculos, mai ales pentru sugari sau animale de companie.

Recomandări ale autorităților

-Nu lăsați niciodată copii sau animale de companie singure în autoturisme, nici măcar pentru câteva minute.

-Verificați întotdeauna dacă aveți cheile asupra dumneavoastră înainte de a închide portierele.

-În zilele caniculare, temperatura din interiorul unei mașini poate deveni rapid periculoasă.