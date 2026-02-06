Cine este miliardarul din spatele ansamblului Satina Park de la Craiova. Un bloc de nouă etaje ar obtura funcționarea unui radar militar

Miliardarul Sorin Vișinescu, cunoscut ca „regele duty-free-urilor”, construiește la Craiova ansamblul rezidențial Satina Park, ale cărui blocuri de nouă etaje ar obtura funcționarea unui radar militar, potrivit ministerului Apărării, Radu Miruță.

Blocurile, ridicate de Satina Park SRL, au câte nouă etaje și fac parte dintr-un ansamblu mai amplu. Ministerul Apărării a precizat că inițial a emis un aviz negativ, însă după trei săptămâni acesta a fost schimbat în favorabil, permițând continuarea lucrărilor.

„Blocul este deja construt, ridicat la nivel de structură. Nu respectă nici distanța legală față de depozitele de muniție, nici regimul de înălțime. (...)Există un radar militar care nu mai poate baleia întreg spectrul, pentru că fasciculul se lovește de un anumit sector de cerc, de această clădire care a fost ridicată”, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruță, într-o conferință de presă.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a respins acuzațiile privind blocarea radarului și a subliniat că zona include deja blocuri de 10 etaje și supermarketuri.

„Fix lângă cartierul chinezesc, unde a început construcția unor blocuri pe un teren care a aparținut MApN și care a fost dat prin hotărâre de guvern primăriei pentru blocuri de 10 etaje. Păi, dacă MApN a dat un teren lângă Satina Park pentru construcția de blocuri de 10 etaje, nu se putea construi și Satina de 9 etaje?” a scris Vasilescu pe Facebook.

Ansamblul Satina Park este construit de Satina Park SRL, unde Sorin Vișinescu deține 65%, iar Marian Prioteasa 35%. Administrator este Daniel Lazăr. Sorin Vișinescu, în vârstă de aproximativ 70 de ani, este un om de afaceri controversat, cu afaceri în București, Craiova și Constanța, scrie G4media.

Sorin Vișinescu, implicat în numeroase tranzacții imobiliare

Potrivit publicației citate, de-a lungul timpului, el ar fi fost implicat în numeroase tranzacții imobiliare și afaceri comerciale, unele dintre ele fiind considerate discutabile.

Vișinescu a fost supranumit „regele duty-free-urilor” după ce a operat rețele de magazine duty-free în punctele de trecere a frontierei din România, funcționând nestingherit pe parcursul mai multor guverne post-decembriste, până la aderarea țării la Uniunea Europeană.

Publicația citată susține că numele său apare în mai multe scandaluri legate de devalizări de patrimoniu, retrocedări dubioase și achiziții de terenuri litigioase, inclusiv terenuri retrocedate în centrul Craiovei și în București, cum ar fi Pădurea Băneasa sau livezi în Popești-Leordeni.

Este considerat apropiat al PNL-ului condus de Călin Popescu Tăriceanu și ar fi primit în 2007 un zăcământ de gaze naturale și țiței în Bacău, estimat la 133 milioane mc de gaze și 423.000 tone țiței.

În 2008, Vișinescu ar fi încheiat cu statul român un contract de închiriere pentru o parte din clădirea Sahia Film din București, iar mai târziu a încercat să preia proprietăți legate de Sahia prin firmele sale și interpuși.

De asemenea, ar fi cumpărat de la prințul Paul de România un teren în cartierul Primăverii pentru 100.000 euro, deși valoarea lui era estimată la 2,5 milioane euro.

Mama miliardarului ar fi condus un magazin duty-free în Mamaia în perioada comunistă și a avut legături de afaceri cu persoane influente din mediul comercial românesc, inclusiv familia Popoviciu și Dimofte.