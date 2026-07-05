Cele mai ciudate obiecte uitate în Uber. Ce pierd românii cel mai des în fiecare zi a săptămânii

Potrivit celei mai recente ediții a Indexului Uber al obiectelor uitate, telefoanele, cheile și gențile ocupă primele locuri în topul obiectelor uitate de români în Uber.

Anul acesta marchează cea de-a zecea ediție a Indexului Uber al obiectelor uitate, care evidențiază obiectele pe care pasagerii le uită cel mai frecvent și reamintește cât de simplă este, de fapt, recuperarea acestora.

„În fiecare an, Indexul obiectelor uitate ne amintește că până și cele mai organizate persoane pot uita ceva important atunci când sunt pe fugă. Vestea bună este că recuperarea obiectelor este simplă și poate fi gestionată direct din aplicația Uber”, a declarat Ana Maria Borlovan, General Manager pentru România, Cehia, Ucraina, Croația, Ungaria, țările baltice și Slovacia.

Ce obiecte uită românii cel mai des în mașinile Uber?

Telefon / cameră foto

Chei

Geantă / rucsac / bagaj

Portofel

Căști

Haine

Pașaport

Laptop

Bani numerar

Țigări electronice

Datele scot la iveală și câteva tipare interesante. Anumite obiecte sunt uitate mai des în anumite zile ale săptămânii:

Luni: portofele

Marți: căști

Miercuri: portofele

Joi: genți, rucsacuri și bagaje

Vineri: acte de identitate, pașapoarte și carduri bancare

Sâmbătă: genți, rucsacuri și bagaje

Duminică: telefoane

Mai mult, orașele cele mai aglomerate conduc clasamentul atunci când vine vorba despre obiectele uitate. Bucureștiul a înregistrat cel mai mare număr de raportări, urmat de Timișoara, Iași, Brașov și Cluj-Napoca.

Cele mai neobișnuite obiecte uitate vreodată în mașinile Uber

An de an, indexul obiectelor uitate demonstrează că pasagerii lasă în urmă mult mai mult decât obiectele esențiale de zi cu zi.

Printre cele mai neobișnuite obiecte uitate la nivel global anul acesta s-au numărat o proteză dentară cu doar doi dinți, lapte matern, un mini-frigider nou-nouț, doi copaci, o mașină de spălat vase, un pachet cu fluturi vii și două rochii de mireasă. Pasagerii au mai uitat și un acvariu de aproape 300 de litri, un manechin, o baghetă magică, o măsuță de cafea și chiar o proteză oculară pentru copii.

Privind în urmă la ultimii zece ani ai indexului Uber al obiectelor uitate, pasagerii au mai abandonat în mașini un homar, acte de divorț, un cap de somon, un portret al lui Kate Middleton, 500 de grame de caviar, un pudel de jucărie și un iepure împăiat.