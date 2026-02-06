Cele 16 românce care devin sfinte în mod oficial: de la domnițe și mame de sfinți, la martire ale secolului XX. Moment istoric pentru Biserica Ortodoxă

Biserica Ortodoxă Română marchează vineri un moment istoric. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, înconjurat de ierarhii Sfântului Sinod, va oficia la Catedrala Patriarhală ceremonia proclamării generale a canonizării a 16 românce cu viață sfântă – mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare ale credinței.

Potrivit unui comunicat al Patriarhiei Române, programul va începe la ora 7:45, cu purtarea în procesiune a sfintelor moaște din Catedrala Patriarhală – ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina – precum și ale Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, de la Reședința Patriarhală. Acestea vor fi așezate în Baldachinul Sfinților, pentru a facilita accesul pelerinilor la închinare.

Între orele 8:30 și 12:30, Patriarhul Daniel va săvârși Sfânta Liturghie împreună cu membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Spre finalul slujbei va avea loc solemnitatea proclamării generale a canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat anul trecut canonizarea a 16 femei cu viață sfântă, reprezentative pentru diferite epoci și forme de mărturisire a credinței.

Cine sunt cele 16 femei

Doamna Maria Brâncoveanu (1661–1729), soția Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu – Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu; prăznuire: 16 august.

Schimonahia Filofteia Antonescu de la Mănăstirea Pasărea (sec. XVIII–1833) – Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica; prăznuire: 12 aprilie.

Monahia muceniță Evloghia Țârlea de la Mănăstirea Samurcășești-Ciorogârla (1908–1949) – Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești; prăznuire: 19 decembrie.

Schimonahia Elisabeta Lazăr de la Mănăstirea Pasărea (1970–2014) – Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea; prăznuire: 5 iunie.

Monahia Platonida (1487–1554), soția Sfântului Voievod Neagoe Basarab – Sfânta Cuvioasă Platonida de la Argeș; prăznuire: 26 septembrie.

Măndălina Cătălinici (1895–1962) – Sfânta Magdalena de la Mălainița; prăznuire: 15 octombrie.

Schimonahia Mavra de pe Muntele Ceahlău (sec. XVII–XVIII) – Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău; prăznuire: 4 mai.

Schimonahia Nazaria, prima stareță a Mănăstirii Văratic (1697–1814) – Sfânta Cuvioasă Nazaria de la Văratic; prăznuire: 17 august.

Schimonahia Olimpiada, ctitora Mănăstirii Văratic (1757–1842) – Sfânta Cuvioasă Olimpiada de la Văratic; prăznuire: 17 august.

Olimpia Tănase (1880–1967), mama Cuviosului Petroniu de la Prodromu – Sfânta Olimpia din Fărcașa; prăznuire: 4 iulie.

Blandina Gobjila (1906–1971), învățătoare, deportată 15 ani în Siberia – Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași; prăznuire: 24 mai.

Monahia Elisabeta (Safta) Brâncoveanu (1776–1857) – Sfânta Cuvioasă Elisabeta (Safta) Brâncoveanu; prăznuire: 17 august.

Anastasia Șaguna (1785–1836), mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna – Sfânta Anastasia Șaguna; prăznuire: 1 decembrie.

Monahia Filotimia Manolache de la Mănăstirea Râmeț (1896–1989), mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv – Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț; prăznuire: 6 iulie.

Monahia Antonina Diaconu de la Mănăstirea Tismana (1923–2011) – Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana; prăznuire: 23 decembrie.

Monahia Matrona Ciupelea, stareța Mănăstirii Hurezi (1852–1935) – Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi; prăznuire: 5 mai.