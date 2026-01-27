search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Adevărul
„Ceaușescu a fost un dictator”. CTP a demontat mitul „patriotului”: „Femeile, tratate ca vitele de prăsilă. Modelul lui a fost Stalin”

0
0
Publicat:

Reacție dură a jurnalistului Cristian Tudor Popescu după declarațiile lui Miruță despre patriotismul lui Nicolae Ceaușescu. Pe pagina sa de Facebook, CTP a publicat o amplă analiză despre fostul lider comunist și regimul său, subliniind că Ceaușescu nu a fost un patriot autentic, ci un dictator obsedat de propria imagine și putere.

Cristian Tudor Popescu FOTO: Mediafax
Cristian Tudor Popescu FOTO: Mediafax

Jurnalistul îl descrie pe fostul lider comunist drept dictator și susține că modelul său a fost Stalin, însă, lipsit de resursele unei Uniuni Sovietice, Ceaușescu a încercat să „umfle” populația și economia României pentru a-și satisface ambițiile personale.

„Pe Ceaușescu nu l-a încăput România. Ce înseamnă să fii patriot? Nu mă încumet să dau o definiție acestui cuvânt. Știu însă că un om este caracterizat cel mai bine de faptele lui. A fost Ceaușescu patriot? Să vedem. Întâi de toate, a fost dictator – n-am auzit pe nimeni care să conteste asta. Pe orice dictator nu-l mai încape țara. Modelul lui Ceaușescu a fost Stalin. Dar nu a avut la dispoziție și o URSS, România i-a rămas mică. Prin urmare, a încercat s-o mărească. Teritorii în plus nu avea cum să obțină, deci, s-a apucat să umfle poporul cu pompa”, a scris CTP, pe Facebook. 

În ceea ce privește decretul 770 din 1966, care a interzis avorturile, CTP afirmă că femeile au fost tratate „ca vitele de prăsilă”, fiind obligate să facă controale ginecologice periodice și, în caz de încălcare a legii, riscând arestarea sau chiar moartea.

„Ceaușescu considera producerea de copii o datorie către stat; de fapt, voia un popor mai mare, ca să-și satisfacă megalomania. Femeile au fost tratate ca vitele de prăsilă. Dacă încercau să-și provoace un avort și erau depistate, în caz că nu mureau de septicemie, erau arestate pe loc. Mii de femei și-au pierdut viața sau le-a fost distrusă în acest fel. În anii '80, au fost obligate să se prezinte la control ginecologic periodic de graviditate. Iar cele necăsătorite, ca și bărbații, plăteau o taxă pe celibat. Formă de impozitare prezentă în comunism în URSS și România”, explică CTP.

„Pe țărani  îi disprețuia, ca și Stalin”

Criticile se extind și asupra industrializării. CTP susține că „industrializarea românească, îngăimată de tânărul Miruță, ca să-l facă patriot pe Ceaușescu, a fost de inspirație 100% stalinistă”.

„Se baza pe industria grea, cu pivotul ei, industria constructoare de mașini. Banii, Ceaușescu i-a împrumutat de la FMI și Banca Mondială. Această operațiune nu a ținut seama de un factor esențial: energia. În URSS, unde rezervele de energie erau practic nelimitate, ca indicator pozitiv de performanță pentru o fabrică figura consumul energetic mare! Mai toate utilajele importate sau fabricate în România erau uzate moral ca bilanț energetic, așa că produceau sistematic pierderi. Totodată, Ceaușescu urmărea să înmulțească muncitorii industriali, clasa prin care voia să domine societatea. Pe țărani, în schimb, deși născut la sat, îi disprețuia, ca și Stalin. A încercat să-i dezrădăcineze din gospodăriile lor, care le ofereau oarecare autonomie, prin programul de sistematizare (distrugere) a satelor”, a scris gazetarul. 

Citește și: CTP, despre discursul lui Trump de la Davos: „S-a adresat Lui Însuși. S-a ascultat pe sine cu mare plăcere”. De ce a ținut să spună că nu va ataca militar Groenlanda?

CTP îl critică și pentru construcția Casei Poporului, care a necesitat demolarea a mii de clădiri și provocat victime printre muncitori.

„Cum să fac să fiu împărat? A mai găsit o soluție de preamărire: un MegaPalat, pe dimensiunile unei țări de câteva ori mai mare decât România. În monstruoasa clădire numită Casa Poporului nu a călcat poporul niciodată, înainte de '89. După, doar în vizită. În schimb, sute de români au murit sau au fost mutilați în timpul ridicării ei. Unii, îngropați în beton: Ceaușescu a reușit să fie și un supermeșter Manole. 9000 de edificii, între care biserici și spitale, au fost demolate. O parte de istorie a Bucureștilor, cartierul Uranus, a dispărut de pe hartă. În prealabil, Ceaușescu se dotase cu un sceptru, simbol regal, nu prezidențial, și cu atât mai puțin comunist”, a punctat jurnalistul.

Referitor la comportamentul liderului comunist față de cetățeni, CTP amintește că grănicerii trăgeau asupra românilor care încercau să fugă din țară. „Între timp, grănicerii, în loc să împiedice străinii să intre fraudulos în țară – că nu intra nici dracu – trăgeau asupra românilor care încercau să fugă din România spre Occident”, scrie jurnalistul. 

Potrivit acestuia, Ceaușescu n-a făcut, în lunga lui domnie, nicio vizită incognito sau inopinată la o unitate de producție, o piață, un magazin. Toate erau pregătite din timp, cu mare grijă, de activiști și Securitate.

Așa lua el contactul cu poporul. Ceaușescu era un om rău și crud. Cred asta despre orice ins care practică vânătoarea ca distracție. Mistreți și urși fără număr, aduși în bătaia puștii lui, erau executați fără milă. Ce avea comunismul cu vânătoarea, obicei al regilor și al bogătașilor? Puțin îi păsa. Ba mai mult, și-a diversificat trofeele, ordonând în decembrie 1989 vânarea protestatarilor cu muniție de război”, precizează jurnalistul.

În final, CTP apreciază că patriotismul nu poate fi redus la aparențe sau lozinci. Un patriot trebuie să vorbească Limba Română cât mai bine, să cunoască Istoria, Literatura, Geografia României.

„Ceaușescu vorbea înspăimântător româna, chiar și citind de pe foi; de Literatură habar n-avea. Istoria era doar un stelaj de voievozi, în centrul căruia se afla El Însuși. Geografia – pronunța „muncipiu Bráila”, cu accentul pe prima silabă și fără „ă”... Șeful statului nu ar fi trecut un examen pentru acordarea cetățeniei române. Dacă toate acestea înseamnă patriotism, atunci, da, Ceaușescu a fost patriot. În ce mă privește, cred că nu tu trebuie să te mândrești cu patria, Patria trebuie să se mândrească cu tine”, a concluzionat gazetarul.

