Se circulă în condiţii de ceaţă pe autostrăzile A1, A2 şi A3. La fel se întâmplă în Capitală, dar și pe drumurile din 15 judeţe

Circulaţia rutieră se desfăşoară luni dimineaţa în condiţii de ceaţă pe autostrăzile A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti - Constanţa şi A3 Bucureşti - Ploieşti, dar şi pe drumurile din 15 judeţe ale țării.

Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române precizează că se circulă în condiţii de ceaţă, cu vizibilitate redusă la sub 200 m şi izolat la sub 50 m, pe autostrăzile A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti - Constanţa, A3 Bucureşti - Ploieşti.

„În aceleași condiții se circulă și în municipiul București și județele Alba, Brăila, Călărași, Dolj, Galați, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vâlcea”, precizează, luni dimineață, Centrului INFOTRAFIC.

„Creșteți distanța de siguranță între autovehicule”

Pe celelalte artere rutiere naționale, respectiv autostrada A7 Ploiești - Adjud, precum și pe DN1 Ploiești-Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

„Pentru reducerea riscului rutier, recomandăm conducătorilor auto să reducă mult viteza în contextul acestor fenomene meteorologice, să folosească sistemele de dezaburire și luminile de ceață!

Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi!

Sfătuim pietonii să evite să se deplaseze pe partea carosabilă pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate diminuată din cauza ceții! Asigurați-vă că intenția de traversare a fost observată de conducătorul auto!”, transmite Poliția Română.