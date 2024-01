Ce știu tinerii români din zilele noastre despre vremurile ,,tovarăşului" Ceauşescu. Cum îl percep ei pe fostul dictator

Ziua de 26 ianuarie este cea în care s-a născut ,,tovarăşul" Nicolae Ceauşescu, aşa cum şi-l amintesc mulţi dintre români. Chiar dacă tinerii nu au trăit anii în care el s-a aflat la cârma ţării, sunt conştienţi de un singur lucru: acum e mai bine.

Reporterii ,,Adevărul" au discutat despre acest subiect cu patru studenţi din Iaşi, de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza".

Cum văd tinerii României anii de comunism

Chiar dacă nu au trăit acele vremuri, tinerii din România cunosc foarte multe detalii. De cele mai multe ori, părinţii sau bunicii sunt cei care le-au povestit atât părţile bune cât şi pe cele rele din perioada în care Nicolae Ceauşescu conducea România. Toate poveştile auzite i-au făcut să ajungă la concluzia că acum este mult mai bine decât era înainte de 1989.

,,Nu ştiam că astăzi s-a născut Ceauşescu dar nici nu prea mă interesează acest lucru. Din tot ce mi-au povestit părinţii, am reuşit să trag concluzia că era foarte rău. Nu exista libertate, nu exista mâncare, aveai bani dar nu aveai ce face cu ei. Libertatea de exprimare era aproape inexistentă, la fel şi libertatea de mişcare. Nu mi-aş fi dorit să trăiesc acele vremuri. Acum, fiecare om are şansa lui de a se realiza în viaţă. Putem călători unde dorim, putem învăţa, avem dreptul la informaţii", ne-a spus Andrei, student în an terminal în Iaşi.

,,Există şi nostalgici. Noroc că ai mei nu sunt aşa"

Tinerii se confruntă, de multe ori, cu opiniile persoanelor mai în vârstă, care au trăit în regimul comunist. Astfel, aceştia susţin că eu dat peste mulţi ,,nostalgici", care susţin că înainte de 1989 era mai bine.

,,Mereu apare această discuţie, această controversă. Sunt nostalgici care susţin că înainte era mai bine, că primeai o casă, un loc de muncă, iar acum tinerii sunt nevoiţi să stea în chirii şi să plătească credite. Din fericire, părinţii mei nu sunt aşa, deci nu am avut parte de astfel de poveşti. Eu, personal, prefer să muncesc pentru ceea ce am şi cred că libertatea de exprimare şi de mişcare este mai importantă decât un apartament sau un loc de muncă asigurat", a povestit Ştefana, studentă în anul al ll-lea în Iaşi.

Mai există urme ale comunismului în România?

Întrebaţi dacă în România mai există încă lucruri care să ne amintească de regimul comunist, tinerii susţin că dictatura a reuşit să lase o amprentă adâncă în mentalitatea colectivă.

,,Există multe lucruri care ne amintesc de comunism. De la blocurile imense şi gri, până la oameni. Comunismul şi-a pus amprenta pe români, mai ales pe generaţiile mai în vârstă. Încă mai avem fabrici din perioada comunistă, mai avem străzi care au fost asfaltate atunci. Din ce ştiu, s-a construit foarte mult în acea perioadă. Acele lucruri ne vor aminti mereu de comunism, chiar dacă noi nu am trăit acea perioadă", a spus Laurenţiu, student din Iaşi.