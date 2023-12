21 decembrie: 34 de ani de la ultimul discurs al dictatorului Nicolae Ceaușescu

În data de 21 decembrie 1989, a avut loc ultimul discurs al lui Nicolae Ceușescu, în actuala „Piața Revoluției”, din București. La aceeași dată, dar în anul 1935, s-a născut actrița Stela Popescu. De asemenea, la data de 21 decembrie 1940, a murit scriitorul american Francis Scott Fitzgerald.

1883 - A apărut volumul „Poesii” de Mihai Eminescu, editat si cu o prefață semnată de Titu Maiorescu, singurul tipărit în timpul vieții poetului

„Poesii” este singurul volum tipărit în timpul vieţii lui Eminescu. Volumul a apărut pe 21 decembrie 1883 la editura Socec, cu o prefaţă şi cu texte selectate de Titu Maiorescu şi cu portretul autorului şi cuprinde un număr de 63 de poezii, dintre care 26 au fost publicate de-a lungul unui deceniu în Convorbiri Literare.

Cartea a fost plănuită timp îndelungat de către autor, însă sub presiunea insistenţelor amicilor săi literari. Iniţial, volumul s-ar fi numit „Lumină de lună”. Se spune că Eminescu a lăsat în grabă manuscrisele volumului, în ordinea dorită, ce urmau să fie tipărite, însă s-au ivit problemele de sănătate, care au determinat întreruperea legăturii cu editura.

Titu Maiorescu, apropiat al poetului, s-a angajat să fie editorul volumului, fără acordul autorului. Astfel, editarea unei cărţi semnate de Eminescu se anunţa încă din vara anului 1883, în Convorbiri Literare. Manuscrisele au fost recuperate de către editor şi modificate în anumite locuri. De pildă, în poezia „Glossă”, Maiorescu a înlocuit versul „Vreme trece, vreme vine” cu „Vremea trece, vremea vine“.

Proiectul a fost trimis spre tipărire în decembrie 1883, imediat după ce editorul a finalizat prefaţa ediţiei întâi. Între timp, Maiorescu a rătăcit o coală editorială, cuprinzând 16 file. Volumul s-a distribuit în librăriile editurii Socec, iar lansarea efectivă a avut loc pe dată de 21 decembrie 1883, în ciuda faptului că pe pagină de titlu este tipărit anul 1884.

După spusele lui Maiorescu, cartea a fost gândită în așa fel încât să apară de Crăciun, cu scopul de a-i face o surpriză autorului, știind că proiectul inițial luase sfârșit pe neașteptate. Din nefericire, Eminescu nu a fost impresionat de volum, ba mai mult de atât, i-a insinuat iritare, trântindu-l de podea.

1891 - A fost jucat primul meci de baschet, sport inventat de către americanul James E.Naismith, profesor de educaţie fizică

James A. Naismith, (n. 6 noiembrie 1861 – 28 noiembrie 1939), pedagog, medic, preot prezbiterian și antrenor canadian, inventatorul jocului de baschet, primul care a introdus casca de protecție în fotbalul american și primul antrenor care a asamblat și condus o echipă de baschet formată din 5 jucători.

1935 - S-a născut Stela Popescu, actriță română de teatru și film

Stela Popescu (n. 21 decembrie 1935, Orhei, România – d. 23 noiembrie 2017, București, România) a fost o actriță română de teatru, film și televiziune. A realizat cupluri celebre alături de Ștefan Bănică și Alexandru Arșinel. A văzut lumina zilei în Basarabia într-o familie de învățători. Când avea 4 ani, trupele sovietice i-au deportat tatăl în Siberia, la Vladivostok, și vreme de 19 ani familia să nu a știut nimic despre el.

La patru ani după acest incident, a părăsit localitatea natală și s-a refugiat împreună cu mama să în Brașov, în România. După terminarea liceului, mama a sfătuit-o să dea admitere la Silvicultură, însă Stela Popescu visa la o carieră în teatru. În 1953, a dat admitere la Facultatea de Teatru și Film din București dar a fost respinsă.

Așa a ajuns la Facultatea de Limba Rusă „Maxim Gorki”, unde a studiat aproape doi ani. În tot acest timp a avut ocazia să joace pe scenă alături de actorii teatrului Ministerului de Interne. A dat din nou admitere la actorie și a intrat la clasa unei mari vedete a vremii, A. Pop Marțian. După absolvire a fost repartizată la Teatrul din Brașov.

A fost căsătorită cu textierul Mihai Maximilian și a devenit cunoscută datorită rolurilor interpretate pe scenă teatrului de revista alături de actorul Alexandru Arșinel.

1937 - A avut loc premiera primului lung-metraj animat, color şi cu sunet, „Alba ca zăpada”, produs de Walt Disney

„Albă ca Zăpada și cei șapte pitici” („Snow White and the Seven Dwarfs”) este un film de animație lansat în 1937, produs de Walt Disney și regizat de David Dodd Hand. Este bazat pe povestirea omonimă a Fraților Grimm. Este primul film din seria de filme animate Disney și filmul de animație clasică cu cele mai importante încasări din toate timpurile.

A fost lansat la 21 decembrie 1937 la „Carthay Circle Theater”. A fost lansat pe DVD și VHS în 2001 ca o „Ediție de Platină” care a continuat cu alte 12 filme clasice Disney până la finalizarea acesteia în 2009 cu „Pinocchio”. „Albă ca Zăpada și cei Șapte Pitici” a fost relansat într-o nouă serie „Ediție de Diamant” pe Blu Ray și DVD în octombrie 2009, această serie urmând să relanseze toate Edițiile de Platină.

1940 - A murit Francis Scott Fitzgerald, unul dintre scriitorii reprezentativi ai „generației pierdute”, autor al romanului „Marele Gatsby”

Francis Scott Fitzgerald (n. 24 septembrie 1896 - d. 21 decembrie 1940) a fost un scriitor precum și un autor american de ficțiune, ale cărui opere au ajutat la ilustrarea extravaganței și excesului din Epoca Jazz-ului. Cu toate că a obținut popularitate, faimă și avere în timpul vieții, nu a avut parte de mult succes după moartea sa. Poate cel mai notabil membru al „Generației pierdute” din anii '20, Fitzgerald este acum cunoscut ca unul dintre cei mai mari scriitori americani ai secolului 20. El a terminat patru romane: „Dincoace de Paradis”, „Cei frumoși și blestemați”, „Marele Gatsby”, și „Blândețea nopții”. Un al cincilea, „Ultimul magnat”, a fost publicat postum. Patru colecții cu povestiri scurte ale sale au fost publicate, precum și 164 de povestioare în diferite reviste în timpul vieții.

1971 - A fost creată organizația umanitară „Medici fără frontiere”, asociația care are drept scop acordarea de ajutor medical în situații de urgență care intervin în urma unor războaie sau catastrofe naturale

Médecins Sans Frontières (MSF) (cunoscută și sub numele de „Medicii fără Frontiere” – MFF), este o organizație non-guvernamentală umanitară internațională (ONG) cunoscută cel mai bine pentru proiectele sale din regiunile sfâșiate de război și țările în curs de dezvoltare afectate de boli endemice. În 2015, peste 30.000 de colaboratori – în special medici locali, asistente medicale și alți profesioniști din domeniul medical, experți în logistică, ingineri și administratori de apă și salubritate – au acordat asistență medicală în peste 70 de țări. Marea majoritate a personalului sunt voluntari. Contribuțiile donatorilor privați formează circa 90% din finanțarea organizației, în timp ce contribuțiile corporațiilor oferă restul, acordând MSF un buget anual de aproximativ 1,63 miliarde USD.

1977: S-a născut politicianul Emmanuel Macron

Emmanuel Macron este președintele Franței. Din 2006 până în 2009 a fost membru al Partidului Socialist (Parti Socialiste, PS). Din august 2014 până în august 2016 a fost ministru al economiei în al doilea guvern Valls sub președintele François Hollande. Pe data de 24 aprilie 2022, Emmanuel Macron a câștigat cel de-al doilea mandat la președinția Franței.

1989: Revoluția Română. La București, Nicolae Ceaușescu organizează un miting, în actuala „Piață a Revoluției”. Pe lângă lozincile cunoscute, în mulțime se fac auzite fluierături și huiduieli. Începe Revoluția la București. Timișoara devine primul oraș din România liber de comunism.

La București, în actuală „Piață a Revoluției“, președintele Nicolae Ceaușescu a convocat un mare miting în sprijinul poziției sale față de evenimentele de la Timișoara. Aflat în balconul C.C. al PCR, Nicolae Ceaușescu a început să le vorbească muncitorilor adunați în piață. Mitingul se transmitea în direct la radio și televiziune. La un moment dat, în timpul discursului lui Ceaușescu, din mulțime, pe lângă lozincile cunoscute, se fac auzite fluierături, huiduieli, și țipete, iar transmisiunea a fost întreruptă. Începutul Revoluției la București.

A fost reluată pentru scurtă vreme, timp în care românii au putut vedea cum soții Ceaușescu încearcă cu disperare să tempereze mulțimea. Mitingul devenise deja unul anticomunist, iar mulțimea strânsă în piață a rupt cordoanele forțelor de ordine. Pe tot parcursul zilei, mulți oameni, în general tineri, au manifestat împotriva regimului. În Piață Română și la Sala Dalles, forțele de ordine au operat arestări și au tras în manifestanți. Sute de persoane s-au regrupat la Universitate unde au ridicat baricade, care în cursul nopții au fost sparte cu tancurile, manifestanții fiind împrăștiați ori arestați.