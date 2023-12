Ordinul lui Ceaușescu care a băgat românii în frig și beznă: „Blocurile sunt pline de lumină. Să mai stea oamenii într-o singură cameră“

În 1987, Nicolae Ceaușescu avea să impună raționalizarea drastică a furnizării gazelor naturale și energiei electrice. Românii au avut, în ultimii doi ani de comunism, energie electrică și gaze naturale, doar câteva ore pe zi.

Decretul ceaușist impunea majorări uriașe de tarif, dacă se depășea cota lunară la consumul de gaze naturale. Un apartament cu 2 camere avea stabilită o cotă lunară de maximum 140 de metri cubi în lunile decembrie și februarie, în timp ce în ianuarie cota era de 170 de metri cubi. În perioada de vară, cota era sub 30 de metri cubi. La consumul de energie electrică, tot un apartament cu 2 camere avea stabilită o cotă de 30 kWh/lunar, în perioada noiembrie - februarie și 20 în restul anului.

Cu câteva luni mai devreme de intrarea în vigoare a decretului din 1987, Ceaușescu a avut o întâlnire cu membrii Biroului Comitetului municipal București al PCR. Ordinea de zi se referea la „nerealizarea planului de producție la unele întreprinderi din Capitală și evaluarea măsurilor de raționalizare a consumului de energie electrică și gaz metan”.

Stenograma ședinței a fost studiată de cercetătorul MIhai Burcea, de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc.

„Republica Socialistă România se află în plină austeritate economică din cauza hotărârii dictatorului de a achita integral datoria externă a țării. Populația suferea de pe urma penuriei de energie electrică și combustibil, pe fondul unei ierni foarte grele. Consumul casnic de curent electric este grav afectat din cauza drenării lui către sectoarele calde din industria grea”, afirmă Mihai Burcea.

Stenograma ședinței din 4 februarie 1987:

Nicolae Ceaușescu (secretar general al PCR): „Eu asta vreau, să realizăm programul și să prezentați pe capitală, consumul necesar – conform normelor stabilite –, ca să facem în întregime producția și cum ne încadrăm în cele trei schimburi.

De mâine vom introduce ca zilnic în cele trei schimburi să stea cadre de conducere, prin rotație, începând cu directorul. În cursul unei săptămâni, o noapte să stea fiecare, prin rotație, în întreprindere. ractic, noaptea nu se lucrează nici în capitală. Începând de la orele 20-20,30, când se începe emisiunea la televizor, cade consumul de energie, pentru că nu se lucrează”.

Gheorghe Marinoiu (vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului Popular al municipiului București și secretar cu probleme economice al Comitetului municipal de partid București): „Noi am depășit consumul de energie în fiecare noapte” [...]

Nicolae Ceaușescu: „Și întreprinderile, și voi v-ați obișnuit prost. Nu se poate! Aveți și o comisie economică… Trebuie să programăm activitatea întreprinderilor în așa fel încât să facem economii. Pentru că rezultă așa: stabiliți consumul de energie și gaze la nivelul anului trecut, urmând ca reducerea consumurilor, conform normelor, s-o folosiți… Aveți depășiri și aici, dar mai cu seamă consumurile generale în capitală sunt mari, și în domeniul activității de producție, și în comerț, și în industria ușoară, dar și la populație. De altfel vom lua niște măsuri drastice. Ați programat gazele, treaba cade, nu vă mai dăm deloc gaze. Este imposibil altfel!”.

Constantin Olteanu (prim-secretar al Comitetului municipal de partid București și președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al Capitalei): „Atunci ne adaptăm și noi”.

„Trebuie să oprim gazele, dacă au depășit consumul”

Nicolae Ceaușescu: „Au contoar toți consumatorii. Dacă blocul își depășește consumul, închidem gazele la tot blocul. Comitetul de bloc trebuie să ia măsuri pentru asigurarea rațională a consumului”.

Constantin Olteanu: „Cum este în prezent și la întreprinderi: se dau amenzi mici pentru depășirea consumului, care sunt convenabile. Plătește amenda pentru că a depășit. Trebuie să oprim gazele, dacă au depășit consumul”.

Nicolae Ceaușescu: „Vom merge la majorarea cu 500% a prețului, nu pe procente mici. În rest, vom merge până la scoaterea din muncă a celor care depășesc consumul. Dar la populație, oprim pur și simplu, atât energia electrică cât și gazele. Pentru că aveți consumul foarte mare. Trebuie să asigurăm în primul rând producția. Blocurile sunt pline de lumină. Să mai stea oamenii într-o singură cameră. Trebuie discutat cu oamenii...”.

Gheorghe Marinoiu: „Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că vom munci în așa fel încât la sfârșitul anului să putem raporta realizarea sarcinilor de plan pentru anul acesta” [...]

Gaze naturale timp de șase ore pe zi

Nicolae Ceaușescu: „Apoi, sunt problemele de reducere a consumurilor la energie. De combustibil am discutat. Noi am discutat de energie și gaze, dar aici am cuprins și combustibilul. Deci, trebuie să vedem și consumul de păcură. La gaze, așa cum am stabilit, se asigură gazele între orele 8 și 13,00 – pentru ca oamenii să poată găti – și seara de la orele 19,00 și 20,00. În rest, vom întrerupe gazele. Mai bine zis, tovarășii spun că vom reduce presiunea. Nu în industrie, ci la consumul casnic. Vom reduce presiunea, ca imediat când e nevoie să se dea drumul, ca să ne putem înscrie în consumurile normale.

Vom introduce un nou sistem de penalizare pentru depășirea consumurilor, mărind tariful până la cinci ori. Nu mărim în nici un fel costul energiei sau al gazelor la cei care consumă normal, dar cine depășește va plăti de cinci ori. La populație vorbesc. Vom introduce avertizare și cum va depăși cu 20% la gaze și energie, închidem complet, pe bloc. Nu pe cartier. Unde este contoar pe bloc se poate închide. Comitetul de bloc trebuie să acționeze ca toată lumea să se încadreze în consumurile normate. La casele mici de asemenea, au contoar.

În fine, cu grupul acesta de probleme privind măsurile de curățenie în capitală. Lumea se plânge foarte mult de șobolani. Am desființat o serie de cartiere, pe Dâmbovița, și au rămas foarte multe pisici și câini vagabonzi de la demolări. Nu se poate admite una ca asta! În câteva zile trebuie rezolvată problema asta! Sunt mulți câini vagabonzi, pentru că la bloc nu-i pot lua oamenii și trebuie lichidate toate aceste animale!”

Constantin Olteanu: „Ne-au sesizat oamenii, că unii s-au dus cu câte două-trei pisici la bloc. Aseară am avut o consfătuire cu medicii și le-am dat sarcina lor” [...]

Dictatorul voia Capitala un model de ordine

Nicolae Ceaușescu: „Acestea au fost câteva probleme pe care am vrut să vi le pun în față. Până în luna martie capitala trebuie să fie un model de ordine. Mai avem construcțiile acestea, care se vor termina în linii generale în acest an. Sistematizarea râului Dâmbovița trebuie terminată, practic, până la 23 August; metroul va fi gata până la 1 Mai, va mai rămâne doar linia pe Ștefan cel Mare și pasajele ce se construiesc. Problemele acestea le-am mai discutat. Acum, mă refer la ordine și organizare.

Apoi, trebuie întocmit un program de cultivare a tuturor terenurilor. Trebuie făcută o întreprindere economică pentru sere în zona de sud și o altă întreprindere în Pantelimon. Terenurile care sunt în interiorul fabricilor sau alăturate, să le dăm spre cultivare, în cadrul programului de autoaprovizionare. Un metru nu trebuie să rămână necultivat!”.

Constantin Olteanu: „Avem peste 2.000 ha asemenea terenuri. Cine nu-l cultivă îl dăm unei întreprinderi de stat”.

Nicolae Ceaușescu: „Tot programul acesta să-l revedem. Vreau ca în luna martie capitala să fie un model de curățenie și ordine! Dacă aveți ceva de întrebat?”.