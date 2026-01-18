search
Duminică, 18 Ianuarie 2026
Mobilizare impresionantă: 2,3 milioane de euro strânși în opt zile pentru o tânără bolnavă de cancer din Suceava

Printr-o campanie umanitară desfășurată pe rețelele de socializare, o tânără din județul Suceava a primit o nouă șansă la viață.

Andreea, înconjurată de cei doi salvatori ai ei FOTO: Facebook/Dani Cek
Andreea, înconjurată de cei doi salvatori ai ei FOTO: Facebook/Dani Cek

O amplă campanie umanitară a fost lansată pentru salvarea Andreei Anita, o tânără din Suceava care luptă de aproape un deceniu cu o formă de cancer foarte agresivă.

După ce toate opțiunile de tratament din România și Europa au fost epuizate, singura șansă reală de supraviețuire este un tratament revoluționar disponibil în Statele Unite ale Americii. Costul acestuia se ridică la 2,3 milioane de dolari. 

În Statele Unite, tânăra va urma o terapie modernă, care folosește celulele imunitare ale pacientului. 

De 11 ani, Andreea luptă cu un sarcom sinovial, o formă agresivă de cancer care se dezvoltă la nivelul țesuturilor moi. O durere banală la genunchi s-a transformat într-o luptă continuă pentru supraviețuire. Adolescenta și-a petrecut-o în spitale oncologice, printre medici și asistenți. Pe lângă tratament, a avut nevoie și de o operație la plămâni și de amputarea unui picior pentru a rămâne în viață.

 ”Ani întregi de durere, de tratamente, de operații, de frică. Răni care nu se văd și oboseală care nu se spune. Am căzut de nenumărate ori. M-am ridicat târându-mă. Dar dorința de a trăi nu m-a părăsit niciodată. Am fost speriată. Am fost epuizată. Am fost la limită, dar mereu, cumva, am ajuns la lumină. Zilele acestea chiar am crezut că se va întâmpla ceva rău cu mine. Că nu mai pot, dar voi nu m-ați lăsat. Ați decis că eu trebuie să trăiesc. Am citit cuvinte care m-au ținut în viață „Andreea, tu doar respiră. Te cărăm noi pe brațe oriunde, tu doar rezistă", "Andreea, suntem toți aici pentru tine, nu renunța acum", "Te iubim, vrem să trăiești". Oameni care nu mă cunosc. Și totuși m-au iubit. Cum aș putea eu să renunț după asta? Sunt copleșită. Români, M-AȚI ȚINUT ÎN VIAȚĂ. Pe mine. O străină.Nu știu dacă voi putea vreodată să întorc ce mi-ați dat. Știu doar să spun asta, cu tot ce sunt: mulțumesc! Familiei mele, vecinilor mei, prietenilor mei, cunoștințelor, strainilor, tuturor. V-aș îmbrățișa pe absolut toți dacă aș putea. Mă înclin în fața voastră”, a scris Andrea pe pagina de Facebook, impresionată de cei care au ajutat-o.

În doar 8 zile, s-au strâns 2,3 milioane de dolari, bani care o vor ajuta pe Andreea să aibă parte în Statele Unite de tratamentul pentru cancer.

Pentru a aduna acești bani, un preot din Fălticeni, Alexandru Lungu și un polițist din Brașov, Dani Cek au creat pe rețelele de socializare o campanie umanitară maraton, iar suma necesară s-a strâns în doar câteva zile.

Andreea va pleca, în curând, în Statele Unite, unde va urma tratamentul care îi poate salva viața.

