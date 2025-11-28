search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
Ultimele știri

Artificiile vor fi interzise în București. Care sunt excepțiile în care vor mai putea fi folosite

Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un proiect care care se pregătește interzicerea utilizării artificiilor și petardelor, inclusiv în cadrul evenimentelor și festivitaților publice și private.

Artificiile vor fi interzise în Capitală FOTO: Adevărul
Artificiile vor fi interzise în Capitală FOTO: Adevărul

Artificiile și petardele vor fi interzise de anul viitor în Capitală, inclusiv în cadrul evenimentelor și festivităților publice și private, potrivit unui proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică.

Potrivit inițiatorilor, se dorește protejarea animalelor de zgomotul puternic, reducerea poluării și a accidentelor cauzate de articolele pirotehnice, cu precădere în preajma sărbătorilor de iarnă.

„Se interzice utilizarea articolelor pirotehnice din categoriile T1, T2, F2, F3 și F4 de către persoanele fizice și juridice pe raza Municipiului București, inclusiv în cadrul evenimentelor și festivităților publice și private, pe tot parcursul anului”, se arată în proiect.

T1 și T2 sunt articole pirotehnice de scenă, în vreme ce F2, F3 și F4 sunt articole pirotehnice de divertisment.

Rămân permise doar articolele pirotehnice din categoria F1 – „articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut și un nivel de zgomot neglijabil și care sunt destinate utilizării în spații restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinația de locuință”.

Există o singură excepție, și anume că spectacolele pirotehnice ar urma să poată fi organizate de persoane autorizate, doar în locații strict delimitate, care nu afectează zonele rezidențiale, parcurile sau adăposturile pentru animale.

Organizarea evenimentelor va fi posibilă doar cu acordul Primăriei Capitalei, iar solicitanții vor achita municipalității câte 500 de lei pentru fiecare minut de spectacol cu articole pirotehnice.

Proiectul se află în dezbatere publică până vineri, 12 decembrie. 

Cât privește târgurile de Crăciun și evenimentele de Revelion, pe viitor vor fi folosite lasere de lumini și spectacole cu drone.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

