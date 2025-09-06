search
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ce notă i-au dat internauții lui Nicușor Dan după trei luni de mandat. Președintele României abia trece clasa

0
0
Publicat:

După 100 de zile de mandat ca președinte al României, Nicușor Dan și-a evaluat activitatea. În termeni școlărești, acesta spune că performanța sa merită un 7 sau un 8. Românii s-au arătat mai exigenți pe rețelele sociale, Nicușor Dan fiind notat de internauți cu nota 5.

Nicușor Dan, președintele României FOTO AFP
Nicușor Dan, președintele României FOTO AFP

Președintele României, Nicușor Dan, abia „trece clasa” după 100 de zile de mandat. Cel puțin asta cred o parte a românilor într-o discuție iscată pe rețelele sociale privind nota meritată de Nicușor Dan pentru performanțele sale prezidențiale de până în prezent. Internauții s-au dovedit ceva mai indulgenți cu evaluarea la capitolul politică externă, dar au fost destul de critici privind realizările pe plan intern ale președintelui, mai ales în privința stabilității politice și a vitezei de reformare a României.

„Eu sunt o persoană exigentă, 7-8, așa ceva”

Întreaga discuție în mediul online a apărut după declarațiile făcute de Nicușor Dan la Antena 1. Acesta și-a rezumat primele 100 de zile de mandat și a fost dispus să-și acorde, în termeni didactici, o notă pentru presatația sa ca președinte al României, de la începutul mandantului și până în prezent. Nicușor Dan a mărturisit că este o persoană exigentă, inclusiv cu el însuși. Așa că și-a oferit nota 7 sau 8.

„Eu sunt o persoană exigentă. 7-8, aşa ceva”, a declarat Nicușor Dan. Președintele României spune că s-a punctat pozitiv mai ales la partea de politică externă. „O prezenţă externă care a fost, în opinia mea, consistentă, cu foarte multe prezenţe şi la reuniuni şi în discuţii bilaterale, care era necesară pentru Europa, lumea voia să vadă ce se întâmplă în România, o ţară care a avut nişte alegeri anulate, care este direcţia”, a adăugat președintele. 

„Solid 5, mai degrabă”

Declarațiile președintelui au stârnit discuții aprinse în mediul online. Pe platforma Reddit, internauții au dezbătut „autoevaluarea” președintelui. Majoritatea cred că Nicușor Dan s-a supraevaluat. Pentru cei mai mulți, președintele abia „trece clasa” după primele 100 de zile de mandat. Cel mai mult i se reproșează lipsa de eficiență a medierilor în interiorul coaliției și implicit starea de instabilitate din sânul acesteia.

„Solid 5 mai degrabă. Ca prim pas aș recomanda să nu iasă la conferințe de presă și interviuri, și alea foarte rare, atât de nepregătit. Că poate ar trebui să aibă oameni în jur care să îi explice termenul de “exigent” și să îi reamintească de așteptările oamenilor și promisiunile făcute în campanie. Să spui 7-8 dupa aceste trei luni e aroganță de neam prost stil Iohannis. Și să nu și-o mai ardă cu suveraniștii și neolegionarii, ca nu de ăia a fost votat. Și cum ar fi să facem ceva mai multă mediere în coaliție, că în fiecare zi e un alt scandal, sau un pic de colaborare cu premierul pe care și l-a dorit dinainte să își anunțe candidatura la prezidențiale. Și unde e echipa? Unde sunt oamenii din societatea civilă și din mediul de consultanță, experții promiși? Toată treaba pare CDR Constantinescu 1996. Iar extern, Moldova e bare minimum”, precizează unul dintre utilizatorii Reddit.

„Mai spre 5, boss. Singurele lui bile albe sunt în privința politicii externe, unde România mereu a avut oficial vederi pro-europene. E și Dan pe lângă Iohannis”, adaugă un alt utilizator. Alții sunt ceva mai radicali și nu-l văd „trecând clasa” după primele trei luni de mandat. „Nota 4 este suficient. Nu e prezent cu realitatea din România”, comentează un altul. „Nordis... RICHRBT... magistrații fac ce vor... greve in primării... cheltuielile nu scad... taxele cresc... nu pare a fi sub control”, completează un internaut. 

Citește și: Cele patru provocări majore pentru președintele ales Nicușor Dan. Ce sfaturi îi dă unul dintre experții pe care îi vrea consilieri

Politica externă îi „crește media” lui Nicușor Dan

Majoritatea criticilor îi reproșează lui Nicușor Dan modul în care se implică în politica internă. Mai ales chestiunile legate de stabilitatea din coaliția de guvernare, aducerea specialiștilor promiși pentru a eficientiza România plus lipsa unei atitudini de președinte-jucător necesară în acest context dificil pe plan intern. „Pe plan intern este mai rău ca Iohannis. Nu se implică în discuțiile cu Guvernul și nu are un cuvânt de spus față de anumite măsuri”, afirmă un internaut. „Intern 5.5-6. More balls pls”, adaugă altul. În schimb, Nicușor Dan este mai apreciat pentru politica externă. La acest capitol, președintele României „și-a crescut media”. „Extern : 8! Da! Cam acolo unde îi sunt atribuțiile”, spune un participant la discuțiile de pe Reddit.

„Aș spune sincer pe plan intern 5, pe plan extern 7. Deci overall 6”, își exprimă părerea un alt român. Majoritatea celor care îi dau bile albe lui Nicușor Dan pentru politica externă sunt mulțumiți de faptul că a prioritizat legăturile cu Uniunea Europeană și NATO. „Chiar daca situația este nasoală în continuare, nu avem ce reproșuri grave să îi facem. Se vede clar că el ca președinte a prioritizat restabilirea încrederii UE/NATO în Romania - ceea ce într-adevăr contează foarte mult. Deficitul nu se va duce prea curând. România va mai avea nevoie să se împrumute. O imagine bună în exterior ne permite să rămânem pe linia de plutire încă puțin”, spune un utilizator al platformei Reddit.

„Well, extern face bine legături cu UE dar pierde posibilitatea să facă legături diplomatice mai bune cu țări ca America. Pe plan intern este mai rău ca Iohannis. Nu se implică în discuțiile cu Guvernul și nu are un cuvânt de spus față de anumite măsuri”, precizează un altul. 

Între critică extremă și circumstanțe atenuante

Dacă majoritatea participanților la discuție sunt de părere că Nicușor Dan, merită un 7-8 pentru politica externă și un 5 cu indulgență pentru activitatea sa pe plan intern, există și părereri mai radicale. Unii utilizatori nu-i dau nici măcar nota de trecere. Ba chiar îi prevăd un mandat total eșuat. „În ritmul ăsta nu trece anul! Nici Iohannis nu a căzut așa de repede după ce a fost ales”, spune un comentator.

Citește și: CCR dă semnalul restaurației în mandatul lui Nicușor Dan

Dacă nu încep lucrurile să se miște în direcția care trebuie cred că se va sinucide politic atât el cât și Bolojan, cred că are nevoie și de alți consilieri pe lângă el pentru că de multe ori la unele întrebări nu prea știe ce să răspundă”, adaugă un alt participant la discuție. „Nota 4 este suficient. Nu e prezent cu realitatea din România”, suține un utilizator Reddit. De cealaltă parte, sunt și utilizatorii care cred că Nicușor Dan își face bine treaba și că merită măcar un 7-8. Ba chiar îi găsesc circumstanțe atenuante la acuzațiile lansate de alți internauți.

„Voi vă așteptați ca un singur om, care nici măcar nu are putere totală, să salveze România în câteva luni? Bă băieți, trezirea că nu suntem în lumea lui Barbie, nu există om care să ne rezolve nouă problemele. Luați fundul de pe canapea și începeți să faceți ceva pentru voi și pentru viitorul vostru, contribuiți la viitorul vostru și al celor din jurul vostru”, precizează unul dintre participanții la discuție. „Bă, mie încă îmi place de el. A preluat o situație aiurea în țară atât politic cât și economic și nu aveam așteptări prea mari că o să rezolve ceva din primul an, pe extern e foarte bun și asta cred că ne ajută că țara mai mult decât credem. În rest mă amuza gafele lui, e și el un om cu un job stresant. Vrea să se pună bine cu toată lumea, sa împace capra cu varza. Asta e”, îl susține un alt internaut. 

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de la stat”
digi24.ro
image
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
stirileprotv.ro
image
Cum prepari cartofi la cuptor cu cașcaval și smântână. Rețeta este foarte simplă și ideală pentru orice ocazie
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
La ce operație neașteptată a recurs Alessia, fiica lui Ilie Năstase. Tânăra de 22 de ani este încântată de rezultat
fanatik.ro
image
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
libertatea.ro
image
Ce este sistemul „Nostradamus”, readus la viață de Franța: poate vedea până la Moscova
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa Albă a confirmat oficial
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce s-a aflat ce a făcut cu doi dintre elevii ei
antena3.ro
image
Ce "speciali" intră în Pachetul III de măsuri de austeritate pregătit de Guvern
observatornews.ro
image
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
cancan.ro
image
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
prosport.ro
image
Ce venit trebuie să ai pentru a primi sprijin financiar la energie electrică în 2025. Noile condiții
playtech.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul ales de soția lui Cristi Manea. Unde a plecat în vacanță Irina Manea, alături de fiicele și de mama ei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs satanic”! ”Șterge aia”
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
image
Avocatul Mark Zuckerberg a dat în judecată Facebook pentru suspendarea contului său. „Se dă drept o celebritate”
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Vouchere pentru plata facturilor la energie, anunţ OFICIAL de la Ministerul Muncii
romaniatv.net
image
Scutiri de impozit pentru o categorie de români!
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care face senzație în întreaga lume. S-a lansat pe 29 august, dar a ajuns în top în 14 țări
click.ro
image
„Am fost mare vagaboandă”. Replica cu care Stela Popescu a șocat înainte să moară! Ce făcea, de fapt, în tinerețe
click.ro
FotoJet (47) jpg
Prințesa uitată Ka’iulani, frumusețea exotică și tragică a Hawaii-ului. Ea a sfidat America
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii, noroc dublu în următoarele 24 de zile. Se deschide o etapă prosperă, Săgetătorii și Capricornii culeg cele mai multe roade și sunt printre cele mai favorizate zodii
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”

OK! Magazine

image
Momentul emoționant cu Kate Middleton, care a demonstrat că e o mamă de nota 10! Gestul ei a fost aplaudat de mulți

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Recunoşti care dintre imagini este generată cu inteligenţa artificială?