Joi, 15 Ianuarie 2026
Analiză Ce arată topul celor mai vândute cărți despre români

Publicat:

Cărțile clasice sau dedicate sănătății. Acestea au dominat topul celor mai vândute titluri în 2025, arată datele librăriei online Libris. ,,Micul Prinț" este pe primul loc, urmat de ,,Nopți Albe", de Dostoievski. În top, pe locul 10, este și ,,Ferma animalelor", de George Orwell. Cele mai multe tiluri sunt însă de non-ficțiune. Am analizat vânzările cu creatoarea unui grup online dedicat cititorilor și cu un redactor de carte. 

FOTO Libris
Cum arată topul vânzărilor

1. Micul Prinț - Antoine de Saint-Exupery (ficțiune)

2. Nopți albe - Feodor Dostoievski (ficțiune

3. Marele dicționar al bolilor și afecțiunilor - Jacques Martel (non-ficțiune)

4. Omul în căutarea sensului vieții - Viktor E. Frankl (non-ficțiune)

5. Puterea extraordinară a subconștientului tău - Joseph Murphy (non-ficțiune)

6. Secretul Secretelor - Dan Brown (ficțiune)

7. Creierul și misterele sufletului - Acad. Prof. Dr. Leon Dănăilă (non-ficțiune)

8. Plante tămăduitoare - Nicolae Onu, Mihaela Onu (non-ficțiune)

9. Revoluția glucozei. Echilibrarea glicemiei poate să-ți schimbe viața - Jessie Inchauspe (non-ficțiune)

10. Ferma animalelor - George Orwell (ficțiune)

Cu cât mai promovate, cu atât mai cumpărate

Potrivit reprezentanților librăriei online, prezența lui Dostoievski în top se datoarează, suprinzător poate, și platformei Tik Tok, unde comunitatea de cititiori (BookTok) a recomandat titlul de-a lungul anului. 

,,BookTok nu produce rotații rapide de titluri, ci consolidează un nucleu relativ stabil de aproximativ 15–20 de volume care rămân relevante pe termen lung. Alegerea este ghidată preponderent de impactul emoțional al lecturii, mai degrabă decât de analiză critică sau notorietate literară, ceea ce explică revenirea autorilor clasici în topuri printr-o lectură contemporană, aliniată preocupărilor actuale ale publicului tânăr”, spune Loredana Tudor, marketing manager. 

nopti albe feodor m dostoievski jpg

,,Topul de față îmi lasă impresia că o mare parte din cititori merg la sigur. Titlurile și autorii prezenți în zona de ficțiune sunt consacrați și arhirecomandați an de an. Referitor la numărul mare de titluri de non-ficțiune, în ultima perioadă tendința către un stil de viață cât mai sănătos este ridicată, zona de online influențează mult acest aspect și chiar dacă nu mă surprinde că s-a ales și calea aceasta de informare (lectura), mă bucură", spune Lavinia Chirănescu, fondatoarea grupului de Facebook ,,Citesc, deci exist", care a strâns laolaltă peste 49.000 de iubitori de lectură. 

Pe Lavinia o bucură prezența cărților clasice în top și spune despre ,,Micul Prinț" și ,,Nopți albe" că ,,sunt cărți care ajung și rămân în suflet". 

L-am întrebat cum vede topul și pe Liviu Szoke, redactor, traducător și blogger:

,,Eu cred că ne arată același adevăr de mulți ani încoace: se citește în continuare, dar o pondere uriașă în numărul de cărți cumpărate și citite o reprezintă cărțile pentru copii (vezi „Micul prinț” pe primul loc), clasicii care se studiază în continuare la școală și figurează în programă (cel puțin la facultate, din ce știu eu), non-ficțiunea care ne „transformă” pe toți în experți în privința bolilor și-a autovindecării (...), thrillerele ușurele (vezi Dan Brown) și, timid, o carte care redevine de actualitate, din păcate, legat de distopia în care pare din ce mai mult că trăim (vezi „Ferma animalelor”)".

Cei mai vânduți autori

1. F. M. Dostoievski

2. Freida McFadden

3. Antoine de Saint-Exupéry

4. Ioana Parvulescu

5. Liane Schneider

6. Geronimo Stilton

7. Roald Dahl

8. Jacques Martel

9. Eric-Emmanuel Schmitt

10. Dav Pilkey

,,Din primii zece cel mai bine vânduți, cinci sunt autori și autoare de cărți pentru copii (Saint-Exupéry, Schneider, Stilton, Dahl și Pilkey), unul e un clasic cerut la școală și care nu se demodează, doi sunt autori nu neapărat de duzină, ci... de larg consum, unul cu bolile, și mai rămâne să țină steagul Ioana Pârvulescu, ceea ce mă bucură foarte mult. (...) Mă bucură prezența în top a Ioanei Pârvulescu și a lui Dostoievski. Nu spun că este un lucru rău că în top zece figurează cinci autori de cărți pentru copii, dimpotrivă, este un lucru îmbucurător, pentru că din generațiile de acum care citesc se vor forma cu siguranță generații de cititori maturi, care, măcar o parte, își vor continua obiceiul de acum de a citi", spune Liviu Szoke.

Lavinia Chirănescu are, la rândul ei, un nume pe care se bucură să îl regăsească în top:

,,Mă bucură enorm să îl văd în top pe unul dintre autorii mei preferați: Eric-Emmanuel Schmitt. Îmi plac temele pe care le abordează, transmite căldură și înțelepciune. L-am cunoscut și în realitate în cadrul unei lansări de carte și mi-a plăcut cum a vorbit și cum s-a conectat cu cititorii care îl apreciază".

Eric-Emmanuel Schmitt, pe locul 9 în topul celor mai vânduți autori FOTO Daniel Angelescu
Am întrebat-o pe Lavinia și ce spune topul despre profilul cititorului român.

,,Cititorii români sunt exploratori, iar mai apoi dedicați. Am cunoscut mulți oameni la început de drum în această zona de lectură și i-am văzut cum citesc din toate categoriile până își găsesc zona de confort. Cititorii români sunt deschiși la nou și flexibili. Și mai au o calitate: susțin autorii români", a fost răspunsul ei.

Cei mai vânduți autori români

1. Ioana Pârvulescu

2. Leon Magdan

3. Ioana Chicet-Macoveiciuc

4. Alex Donovici

5. Alec Blenche

6. Veronica D. Niculescu

7. Dan-Silviu Boerescu

8. Radu Paraschivescu

9. Niculina Gheorghiță

10. Igor Bergler

FOTO Libris
Citește și: Cărți de pus sub brad pentru cei mici și cei mari. Ce noutăți au pregătit editurile pentru Târgul de Carte Gaudeamus

Cele mai vândute cărți de beletristică

1. Nopți albe - Feodor M. Dostoievski

2. Secretul Secretelor - Dan Brown

3. Ferma animalelor - George Orwell

4. 1984 - George Orwell

5. Cât timp înfloresc lămâii - Zoulfa Katouh

6. Eu sunt Emilia del Valle - Isabel Allende

7. Trupul sufletului - Ludmila Ulițkaia

8. Menajera - Freida McFadden

9. Să nu mă minți - Freida McFadden

10. De veghe în lanul de secară - J.D. Salinger

,,Românii nu citesc" - mit sau realitate?

La ultimul barometru de consum cultural, aproape jumătate dintre românii intervievați (46%) spuneau că nu au citit nicio carte în ultimul an. Cu toate acestea, pe grupuri precum cel fondat de Lavinia, zilnic sunt zeci de postări despre cărți.

,,Grupul <<Citesc, deci exist>>  se bazează mult pe activități. Avem provocări, maratoane, jocuri literare care îndemnă atât la lectură, cât și la discuții literare ulterioare.  Alegerea lecturilor este influențată de postările și recomandările celorlalți membri. Au încredere unii în alții, se cunosc între ei și atunci când au nevoie de inspirație pentru noul coș de cumpărături știu ce au de făcut: dau o căutare pe grup".

Lavinia Chirănescu
La întrebarea ,,Românii nu citesc - mit sau realitate?", Lavinia răspunde:

,,Mulți români nu citesc, acesta este adevărul meu. Îi văd, recunosc și aud. Cred însă că numărul celor care aleg să pornească în această aventură este în creștere."

La rândul său, Liviu Szoke spune:

,,Din păcate, nu cred că e un mit. Îmi intră zeci de oameni în casă de-a lungul anului și toți se miră de multitudinea de cărți pe care le am, arătându-se chiar uluiți de numărul uriaș de cărți. (...) Eu însumi cunosc zeci de cazuri de case în care nu vezi nici măcar o carte, iar bibliotecile sunt doar suporturi pentru bibelouri, televizorul uriaș și poze înrămate cu familia.

Deci ideea ar fi că totuși se citește, dar numărul de cititori consecvenți, care au un obicei din asta, este extrem de mic prin comparație cu numărul celor care nici nu concep să cumpere o carte, darămite să o mai și citească. Când sunt întrebați, mulți dau vina pe prețul mare al cărților, ceea ce e adevărat, chiar este comparativ cu puterea noastră de cumpărare (deși o carte e cât două pachete de țigări), însă oamenii nici ușile bibliotecilor nu le rup ca să citească pe gratis cărți".

O parte din biblioteca lui Liviu Szoke FOTO Arhiva personală
Redactorul de carte recomandă cu putere cititul: ,,Cu siguranță veți descoperi lumi noi, personaje noi, alte stiluri de gândire, care, poate, vă vor pune pe gânduri și vă vor stimula!". 

Citește și: Matei Vișniec, Lavinia Betea și Radu Vancu, despre literatura care ne definește prezentul: „Fiecare carte bună te ajută să privești mai înțelept lumea“

Iar Lavinia le mulțumește celor care citesc și cumpără cărți pentru ,,impulsul pe care îl dați celor din jur". 

Alte date din vânzările Libris

Cei mai vândute cărți pentru copii în 2025 au fost:  Micul prinț  (de Antoine de Saint-Exupery), 101 povești de noapte bunăPrimele poezii și cântecele pentru cei mai mici piticiO vară cu Isidor ( de Veronica D. Niculescu), 101 povești cu animale500 de ghicitori istețe pentru copii Ed.2Fetița căreia nu-i plăcea numele său (de Elif Shafak), 99 de povești cu litere mari pentru pitici și buniciActivități STEM. Știința senzațională (de Stephanie Clarkson) și Invizibilii (de Ioana Pârvulescu). 

La categoria Științe Umaniste, cele mai vândute cărți au fost: Ruperea blestemului. Revoluția română din decembrie 1989 (de Cătălin Ranco Pițu), Psihologia banilor (de Morgan Housel), Meditații (de Marcus Aurelius), Nexus. Scurtă istorie a rețelelor informaționale din epoca de piatră până la IA (de Yuval Noah Harari), Mineriada s-a născut la Revoluție. Evenimentele din 13-15 iunie 1990 (de Cătălin Ranco Pițu), Psihologia mulțimilor (de Gustave Le Bon), Arta războiului (de Sun Tzu), Minți împrăștiate (de Gabor Mate), Sapiens. Scurta istorie a omenirii (de Yuval Noah Harari) și Religia woke (de Jean-Francois Braunstein).

La categoria Young Adult, cele mai vândute titluri au fost: Ca peștele în copac (de Lynda Mullaly Hunt), De veghe în lanul de secară  (de J.D. Salinger), Powerless: Jocul. Seria Powerless  (de Lauren Roberts), Darul lui Jonas (de Lois Lowry), Fearless. Deznodâmantul. Seria Powerless ( de Lauren Roberts), Cu buzunarul plin de stele (de Aisha Bushby), Reckless. Urmărirea. Seria Powerless (de Lauren Roberts), Rețete cubaneze pentru o inima frântă  (de Laura Taylor Namey),  Familia Monet. Prințesa. Partea 2 (de Weronika Anna Marczak) și Ultima floare de cireș (de Kathleen Burkinshaw). 

