Ministrul Economiei, Radu Miruță, a explicat, în direct la Antena 3 CNN, cum a descoperit clădirea ”fantomă” care era închiriată ilegal de 18 ani.

Clădirea ”fantomă” aparține Ministerului Economiei și era închiriată ilegal de către un așa-zis ”incubator de afaceri”.

În 2005, clădirea a fost transferată de la Ministerul Muncii, iar ministerul nu a încasat niciun leu în ultimii 18 ani din chirii.

„A venit o solicitare să fiu de acord să se închirieze niște spații comerciale de birouri de pe piață. Eu am refuzat asta și am cerut să mi se aducă o dovadă că într-adevăr Ministerul nu mai are disponibile astfel de lucruri. Nu au mai venit cu dovada și eu am rămas în cap cu ideea că oamenii ăia poate totuși au o problemă și nu am unde să-i duc. Și mi-a apărut în față, așa cum îmi apar mii de hârtii în fiecare zi, o adresă de pe Șoseaua Olteniței 225, despre care eu nu știam că avem un spațiu acolo. Și având în cap ideea de a-i rezolva pe acei oameni, de a-i duce undeva, am început să întreb, „uite am văzut o adresă nouă, ce e acolo?”. Brusc liniște de mormânt în toate direcțiile din Minister. Am chemat directorii la mine, ce e cu asta, nu știu, nu mă întrebați. Le-am zis că nu ies din birou până nu zic. Și oamenii au început să vorbească că e o clădire acolo, „cum o clădire, birou”, nu, domnule ministru, trei etaje, 55 de birouri, 1500 de metri pătrați”, a povestit Radu Miruță, cum a aflat de clădirea respectivă.

Întrebat despre cine e chiriașul și cine a profitat în ultimii 18 de ani de pe urma acestei clădiri, ministrul Economiei a explicat: „E o chestiune intermediară. O entitate, o asociație care se autointulează „Centrul de incubare a afacerilor”, de la sine putere și cu încuviințarea miniștrilor, a considerat că se poate pune cu fundul în acea clădire și că poate să o închirieze mai departe”, dezvăluie Miruță.

Ministrul susține că acest Centru de incubare a afacerilor făcea contracte cu alte entități și a explicat că există un raport al Curții de Conturi în legătură cu această situație, însă raportul a fost „ținut la sertar”.

„S-a transmis către Parchet, va stabili Parchetul cine e vinovat și care sunt consecințele. La Parchet a fost transmis după raportul Curții de Conturi care certa Ministerul că nu recuperează banii de acolo. Am aflat că există un astfel de raport, care stătea cuminte la sertare. În primă instanță mă preocupă să evacuez acel loc cât de repede cu putință. Am făcut acțiune în instanță pentru o evacuare accelerată. De 18 ani vă spun cu multă asumare că nu se pune problema să nu se fi știut. Cine au fost cei care au știut și au tăcut nu știu să vă spun. Dar, la finalul zilei, de 18 ani o clădire de 1500 de metri pătrați a fost închiriată fără ca nimeni să aibă dreptul să o închirieze și au fost încasați bani de altcineva decât de proprietar”, a spus ministrul Economiei.

Radu Miruță a mai spus că din documentele pe care le are la dispoziție, spațiile au fost închiriate de către așa zisul incubator de afaceri cu sume cuprinse între 240 și 4.800 de euro plus TVA, în funcție de dimensiunea birourilor.

„Clădirea asta nici măcar nu era indexată, nu era trecută în lista” ministerului Economiei, a mai explicat ministrul.

„M-am uitat ce scria pe uși: firme de contabilitate, firme de pază, dispecerat de pază, era și o firmă de ceva croitorie. Contractul cu acele firme îl făcea așa zisul incubator de afaceri”, a mai spus ministrul.

Pe site-ul CIAF (Centrul Incubator de Afaceri) sunt trecute și firmele care ”locuiesc” cu chirie, cele mai multe societăți de pază și protecție, precum Asociatia Militarilor Participanti in Teatrele de Operatii – AMPTO; Syd Logistic SRl-D (Transporturi nationale); SDDP Confident SRL; Lucente Impex SRL; Asociatia Romana de Cazare si Turism Ecologic “Bed and Breakfast”; Adan Cleaning Technology; Asociatia Romana a Electricienilor; Asociatia Pescar Sportiv; Biroul de Detectivi Particulari “CONFIDENT”SRL; Nimrod Guard SRL; Optim Invest Construct; Orsia Security SRL; ZYCO Security SRL, Firmă de pază și protecție; Detectiv Expert International SRL.

Fostul ministru al Economiei, deputatul USR Claudiu Năsui, spune că în perioada cât el a fost ministru, timp de 8 luni, până în septembrie 2021, clădirea nu era la Ministerul Economiei.