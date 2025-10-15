Cazinoul din Constanța va avea o cafenea-bistro cu terasă exterioară și vedere la mare. Care este prețul de pornire al chiriei

Cazinoul din Constanța va găzdui în curând o cafenea-bistro destinată publicului larg, ca urmare a unei licitații publice anunțate miercuri, 15 octombrie, de autoritățile locale.

„Astfel, în Cazinoul din Constanța va fi amenajat un spațiu dedicat extinderii ofertei de servicii pentru publicul larg, printr-un concept de cafenea-bistro, care va fi atribuit în urma unei licitații publice. Conform documentației de licitație, în viitoarea cafenea-bistro se vor putea comercializa băuturi răcoritoare și alcoolice, cafea, precum și preparate reci, fără proceduri de gătire termică”, au precizat reprezentanții Cazinoului.

Persoanele juridice interesate pot depune conceptul și oferta pentru operarea spațiului până pe 12 decembrie 2025. Spațiul disponibil se întinde pe parter și subsol, având aproximativ 550 de metri pătrați utili, la care se adaugă terasa exterioară descoperită de 324 de metri pătrați, cu vedere la mare.

„Prețul de pornire al licitației a fost stabilit în urma unei analize tehnico-economice și se ridică la 48.700 de lei pe lună, fără TVA, sumă reprezentând chiria lunară pentru viitorul operator. Valoarea finală a chiriei va fi determinată în baza ofertei câștigătoare”, au mai adăugat aceștia.

Contractul inițial va fi valabil patru ani, cu posibilitate de prelungire pentru încă doi ani.



Câștigătorul va fi desemnat de o comisie formată din reprezentanți ai Consiliului Local Municipal Constanța, ai societății Patrimoniu Constanța Litoral SRL și ai ANAF.

Licitația este deschisă persoanelor juridice române și străine care își achită toate taxele, nu se află în insolvență și depun documentația completă. Ofertele trebuie transmise în două plicuri sigilate, la adresa Cazinoului din Constanța, Bulevardul Elisabeta, nr. 4, până pe 12 decembrie, ora 16:00.

Cazinoul din Constanța a fost închis publicului în 2008, din cauza stării avansate de degradare. Lucrările de reabilitare s-au finalizat în 2025, iar obiectivul a fost redeschis în luna mai.

„De la redeschidere, peste 175.000 de vizitatori au trecut pragul Cazinoului, care a devenit un reper al vieții culturale din Constanța, deschis atât publicului local, cât și internațional”, au transmis reprezentanții administrației.