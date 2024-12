Cât va costa renovarea unui simplu apartament în 2025 față de acum 5 ani. „Nici la Palatul Élysée sau Buckingham n-ar avea așa factură”

Nu doar casele, apartamentele și terenurile s-au scumpit într-un ritm accelarat în România, ci și muncitorii din domeniul construcțiilor. Deși au existat și perioade în care prețurile unor materiale de construcții au dat înapoi, prețul imobiliarelor și pretențiile meșterilor au crescut permanent.

Cei mai câștigați au ieșit antreprenorii din domeniul imobiliar și agențiile imobiliare, dar și meșterii și muncitorii din construcții. Față de 2020, aceștia din urmă câștigă în unele cazuri dublu. Evident, în 2025 renovarea unei case va costa mult mai mult decât costa în 2020. Cel puțin aceasta a fost concluzia unui meșter sincer, care a recunoscut că înainte de pandemie nu lua nici 50% din cât câștigă acum. Inflația din toată această perioadă este principala vinovată, dar în multe cazuri este vina unei piețe imobiliare distorsionate. Muncitorul a admis acest lucru într-un răspuns la o întrebare postată de un internaut pe Facebook.

„Vreau să îmi renovez apartamentul cu 3 camere, 87 metri pătrați, așa că am testat piața. Și nu, nu locuiesc în Cluj unde totul costă dublu, nici în București, unde prețurile sunt pe aproape cu Clujul. Am vorbit cu trei firme din Brașov cât m-ar costa renovarea dacă încep la sfârșit de ianuarie sau în februarie și m-a luat cu amețeala. Unii mi-au spus 58.000 de euro, alții 60.000 și unii 70.000, unde mi-au zis că intră și munca lor. Păi de 70.000 de euro îmi iau încă un apartament, cum să dau atâția bani? Dar știți ce e interesant? Chiar înainte de pandemie i-am luat fiicei mele un apartament aproape identic, nefinisat, atunci m-a costat nici 20.000, cu tot cu munca oamenilor. Nu pot să cred unde s-a ajuns. Poate că atunci am prins eu niște meseriași mai ieftini, dar totuși...Sunt curios cât câștigă meșterii ăștia, am înțeles că au devenit o nouă castă și sunt mai bogați ca judecătorii”, a scris cineva.

Costuri uriașe

Răspunsurile oamenilor au apărut în timp, iar printre cei care au făcut-o au fost și unii meșteri. Pe de altă parte, oamenii s-au arătat revoltați la auzul prețurilor.

„Domnule, eu câștig exact cât câștigam în Germania în construcții. Cam 3.500-4.000 de euro pe lună, în funcție de lucrări. În 2023 m-am întors acasă, nu mai merita să stau departe. Nu știu cât era înainte de pandemie în țară, lucram afară pe atunci”, a scris cineva.

Altcineva a spus că a plătit dublu față de vecinul său care își renovase apartamentul în timpul pandemiei. „La Sibiu e cam dublu. Eu am renovat garsoniera cu 25.000, vecinu` și-a renovat cu vreo 12.000 când era la început pandemia. Și tot a zis că e scump”, a scris el.

„Trebuie să trăim și noi din ceva, nu putem lucra gratis. Când te duci la medic nu își cere bani? Când te duci la avocat nu îți cere? Când mergi la cumpărături nu plătești produsele?”, a intervenit alt meșter.

Între ironii și neputință

Alții au mers pe ironii. „Cei care au zis că te costă 70.000 de euro și-au bătut joc”, a fost altă opinie. „De 70.000 de euro îți ridicau o casă de la zero sau îți renovau apartamentul?”

Le-a răspuns altcineva: „Atenție, în cei 70.000 de euro nu intră doar banii meșterilor, intră și materialele de construcții. Dacă vrea să i se refacă instalația electrică, țevile, parchet, gresie, faianță, zugrăvit și aranjat nu e scump.”

„Și eu care mă gândeam să îmi renovez apartamentul. Cred că mă duc mai repede să fac un curs de meșter și mi-l fac în timp singur”, a scris altcineva. „Nu o să mai rezistăm așa, prețurile la orice sunt de America, salariile de estul Europei. Și stați să vedeți când le-or mai scumpi pe toate în 2025”, a punctat un internaut.

„Eu chiar mi-am făcut tot singur, am renovat 4 camere, 94 metri pătrați. Bine, m-a ajutat ginerele în câte un weekend, dar nu foarte mult. Mi-a luat o jumătate de an, dar a meritat. Materialele cu totul puțin peste 20.000, dar am schimbat tot în casă. Acum, poate că unii vor materiale de lux, iar luxul se plătește și așa poți ajunge la sume astronomice gen 70.000 de euro”, a fost alt punct de vedere.

„Nici regina Angliei nu plătea atâta pe renovarea palatului”

„Spuneți-le că nu renovați Palatul Élysée sau Palatul Buckingham, ci o amărâtă de cușculie într-un bloc românesc. Vă zic eu, nici în astea două locuri n-ar fi așa factură! Cred că nici defuncta regină a Angliei nu plătea atâta pentru renovarea palatului”, a scris cineva.

„Am un vecin meseriaș în construcții. Și-a luat mașină cu 60.000 de euro, în vacanțe merge numai pe Coasta de Azur și întoarce banii cu lopata. A zis bine cine a zis că au devenit ca o castă. Ca și casta notarilor și a judecătorilor, numai că ăștia sunt cam analfabeți”, a comentat altul. „Costă munca și costă materialele, nu ne mai înjurați degeaba”, a fost o replică.

„Și eu vreau să mă apuc de renovare, am două camere - 54 metri pătrați. Mi-au zis că ar fi vreo 30.000 materialele + încă vreo 50% munca lor. Trei oameni, o lună, deci vor câștiga câte 5.000 de euro într-o lună, dacă îi împart egal. Cine mai ia azi atâția bani într-o lună în România?”, a scris o altǎ persoanǎ.