Cât a ajuns să coste simpla renovare a unui apartament cu două camere. „Ce bagi în el, aur? Du-te frate și te tratează”

Meșterii din România trăiesc pe picior mare și ajung să câștige sume uriașe, mai ales în marile orașe. Oamenii scot din buzunare bani grei ca să-și renoveze apartamentele, iar în unele cazuri asta îi costă cât o locuință.

Piața imobiliară din România bate record după record, iar odată cu asta au crescut enorm și pretențiile muncitorilor din construcții. Un meșter priceput care renovează case câștigă poate mai bine decât un IT-ist sau un medic chirurg, iar uneori pretențiile celor din costrucții frizează absurdul. Iar în orașe precum București, Cluj, Iași și Brașov, pretențiile sunt tot mai mari.

A aflat-o pe pielea lui un bucureștean care a vrut să afle cât l-ar costa renovarea unui apartament cu două camere. Răspunsurile primite, sau cel puțin unele, l-au năucit.

„Bună ziua, aș vrea să știu cât ar costă renovarea de la zero a unui apartament cu 2 camere (57 m2) în București. Prin renovat înțeleg pusă gresie / faianță nouă, zugrăvit, termopane noi, parchet nou etc. Și nu în ultimul rând, v-aș ruga să-mi spuneți și estimativ câte săptămâni ar dura. Mulțumesc”, a scris bucureșteanul pe grupul de Facebook Meseriași Construcții, Prețuri Renovări 2024, Amenajări, Design Interior.

45.000 de euro doar materialele?

Postarea sa a devenit imediat rivală și a atras sute de răspunsuri, dar și discuții și controverse.

„Decopertat, schimbat tâmplărie, uși de interior și exterior, instalații sanitare, termice și electrice, duș, WC, chiuvete, refăcut la cheie+ cărat moloz =45.000 euro materiale + manoperă”, a fost unul dintre primele răspunsuri.

„Omul a întrebat cat costă renovarea nu să îl cumpere”, a reacționat imediat un internaut. „Mai pun 15.000 și îmi cumpăr alt apartament, confort 1, semidecomandat fără balcon. Dau cu bidineaua pe pereți și am două apartamente, ești prea avar”, a intervenit altul.

„Spune ca doar materialele costa 45.000 euro. Manopera sigur e 22.000, jumătate din material”, a comentat cineva.

„Dă-o încolo cu toate materialele lui, de parca le-ar comanda pe alea de la Palatul Parlamentului. Pe bune? Chiar săptămâna trecută am cumpărat gresie și faianță în tendința anului cu 51 lei mp, vinarom la 250 găleată de 15 l, cu amorsa gratis, pentru o cameră, cât CM11, 12 să folosească și cât ipsos de modelaj să aducă. Parchetul e la 50 lei/mp. Astea toate nu ajung la suma de 45.000 euro”, a adăugat alt membru al grupului.

Au fost însă și alții, cu alte păreri. „Dacă vreți lux plătiți, dacă nu vreți lux doar așa ia două pungi de var pastă, dai cu bidineaua și rămâi cu o mulțime de bani. Dragilor, domnia și prostia se plătește”, a comentat cineva.

„Cum dracu să ceri atâția bani?”

„Cum dracu să ceri atâția bani? Eu am schimbat tot în afara de geamuri. Uși, parchet, trasee electrice, faianță și am ajuns undeva la 12.000, peste 8.000 mobila. Dar tot nu am ajuns la 45.000 și mai vrei și manoperă?”, s-a arătat altul revoltat.

„Pe mine m-au costat materialele undeva la 12 mii. Văd că cere unu 45 plus manoperă. Cred că trage prafuri de proastă calitate. Cum poți să ceri 77, aproape 80 de mii pe un apartament renovat? Ce bagi în el, aur? Du-te frate și te tratează”, a mai scris el.

„Luna trecuta am renovat garsoniera tatălui meu, 20mp are, m-a costat cu manopera și materiale pentru zugrăvit, parchet, instalație electrica, sanitare la bucătărie și baie în jur de 5.000 euro. Dacă fac un calcul de trei ori suprafață celui ce a postat, toată lucrarea ar duce 15.000, hai maxim 20.000 euro”, a spus cineva.

„Eu am făcut singură mai tot apartamentul. Rașchetat, glet îndreptat, zugrăvit, șapă, montat laminat, lumina, + (gresie+manoperă)+ (instalație sanitară+manoperă) (uși+manoperă)fără geamuri puse.(Centrală pe gaze+instalarea undeva 10.000 lei) + dulapuri. Mobila singuri am montat-o. Materialele sunt scumpe + restul. Nu mai zic că am luat din ce era mai calitativ și la un preț ok. Am ajuns la 20000 euro”, a scris altcineva.

„Deci te-ai lamurit? Ai oferte aici de la 5.000 până la 45000... ai de unde alege. La fel cum vei putea plânge și pentru 5.000 și pentru 20.000 sau mai mult! Baftă!”, a fost o ironie.

„Nu se poate da un preț fără o vizionare la fața locului. Prețul este foarte mult influențat de starea pereților și complexitatea lucrării. Preț estativ manoperă între 5.000 de euro și 10.000”, a comentat un meseriaș.

„Mă duc să le zic directorilor din companie că și-au greșit cariera”

„Mă duc să le zic directorilor din companie că și-au greșit cariera. Trebuia să se facă meșteri. 10.000 de euro manopera pentru maxim o lună?!”, a observat cineva.

„5.000-6.000 de euro la gata, factura garanție. Timp - cca 6 săptămâni”, a scris alt meseriaș.

„16.000-18.000 euro. Pentru o renovare minimalistă, nu de lux”, a spus altul. „6.000 euro plus materiale”, a scris altcineva.

„De cele mai multe ori renovarea începe cu decopertare demolare (debarale, pereți etc). În Brăila pleacă de la 25 de mii de lei până la 40-50 mii de lei. Strict manopera. Dar lista poate cuprinde și multe alte. Instalație sanitara, electrică, unt multe variabile. Stabiliți exact cum trebuie să arate la sfârșit, obțineți câteva oferte de la meseriași din zonă și decideți. Cel mai bine e sa mergeți pe recomandarea cuiva cunoscut. Pe Facebook nu rezolvați nimic... Spor la treabă!”, a scris altul.