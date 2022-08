Cât a cheltuit liderul AUR, George Simion, pentru nunta sa

Liderul partidului AUR, George Simion, s-a căsătorit sâmbătă, 27 august, cu Ilinca Munteanu. Potrivit datelor transmise de click.ro, deși nu s-a zgârcit deloc când a venit vorba despre organizarea nunții, nu se poare spune că acesta a cheltuit foarte mulți bani pentru ziua specială.

Conform sursei citate, liderul AUR a primit numeroase produse din partea producătorilor locali.

„Până acum am cheltuit propriu-zis 12.000 de euro. Am făcut o estimare cât e brânza de la domnul Gigi Becali, dar am cerut de la fiecare ce are. De la ciobanii de la Jina, de la Polovraci, de la Vaideeni am cerut berbecuți, că ei au oi, domnul Gigi are brânză și așa mai departe”, le-a povestit George Simion admiratorilor din mediul online, scrie click.ro.

George Simion se căsătoreşte, sâmbătă, cu Ilinca Munteanu. La eveniment, care are loc în satul Oveselu, din comuna Măciuca, judeţul Vâlcea, sunt aşteptaţi peste 10.000 de oameni.

Soția lui George Simion este o tânără de 24 de ani pe nume Ilinca, care nu își dorește multă expunedere mediatică. Este pasionată de Drept și are un parcurs profesional complet diferit față de soțul ei, conform spuselor politicianului.

Participarea la nunta lui Simion s-a făcut pe bază de brățară de acces precum la festival, iar pagina de Facebook a lui George Simion s-a transformat în spațiu de relatare a momentelor importante a nunții.

Zeci de mii de oameni s-au grăbit să le ureze toate cele bune celor doi, iar fiecare postare a lui Simion a adunat peste 20-30.000 de aprecieri din partea fanilor înfocați.