Nunta lui George Simion bagă în stare de alertă spitalele din Vâlcea

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a mobilizat toate spitalele din zona Măciuca, Vâlcea și le-a cerut să fie în stare de alertă pentru nunta liderului AUR, George Simion. Medicii sunt revoltați.

Cererea MAI este adresată Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, Spitalului Municipal Costache Nicolescu Drăgășani și Spitalul Orășănesc Horezu, secțiile de primiri urgențe.

MAI cere ca spitalele să dispună „măsurile de competență în vederea asigurării asistenței medicale de urgență la nivelul UPU/CPU”, pentru nunta liderului AUR.

„Având în vedere că în perioada 27-28.08.2022, va avea loc evenimentul public prelejuit de căsătoria liderului partidului A.U.R., George Simion, care se va desfăşura in comuna Măciuca din județul Vâlcea, la care se preconizează participarea unui număr foarte mare de persoane, vă rugăm să dispuneți măsurile din competenţă în vederea asigurării asistenţei medicale de urgență la nivelul UPL/CPU.”, se arată în document.

Medicul Cristian Apetrei: Alertă la prostia umană

Cunoscutul virusolog Cristian Apetrei, doctor în microbiologie stabilit în SUA, este revoltat de cererea făcută de MAI și punctează că „avem din nou stare de alertă. De data asta nu din cauza pandemiei, nici din cauza radiațiilor. Mai rău. E alertă la prostia umană manifestată, mândră și trufașă.”

Acesta se întreabă ironic pe pagina sa de Facebook dacă „s-a dat lege organică” sau dacă „S-a scris articol special in constituție? S-a creat un comitet de acțiune la nivel guvernamental?” pentru starea de alertă în care au intrat spitalele din Vâlcea.

„Pe mine cel putin, atata prostie ma deprima. Ma deprima atat de mult incat imi altereaza imunitatea mai ceva ca lockdownul. Fara a mai vorbi ca, imaginandu-mi viitorul tarisoarei in care incape atat prostie, fac atacuri de panica, respir in punga si-mi scade saturatia de oxigen mai ceva ca atunci cand port botnita in magazine. Si n-am macar cu ce sa-mi fac booster, asa incat ma stresez si mai mult, incat fac osteoporoza si fracturi de stress. Cu frica absoluta ca, dupa ca au dobandit prostul obicei din pandemie, n-o sa-mi faca astia macar o necropsie ca lumea ca sa-mi stabileasca un diagnostic corect”, arată specialistul.



În final, acesta întreabă de ce era nevoie de o stare de alertă și se gândește că poate liderul AUR nu a „găsit cantitățile de ardei roșii, galbeni și albaștri solicitate” sau „poate marele aparător al valorilor românești n-a fost în stare să identifice măcar un singur producător local și există așteptarea ca nuntașii hamesiți vor deveni violenți”.

Cristiana Adi Oprița: A ajuns MAI să ne dea ordine

Cristiana Adi Opriţa este un alt medic care a reacționat la cererea MAI, dar într-un mod mai dur, aceasta spunând că „A ajuns MAI să ne dea ordin de alertă pentru asigurarea asistenței medicale când se însoară ăştia din politică????”

Postarea de pe Facebook a medicului este una critică și întreabă „Mă, dar voi altceva mai bun nu aveţi de făcut ? Cine-i frate ăsta care se însoară şi toată lumea începând cu jandarmeria şi terminând cu noi urgentiştii trebuie să fim în alertă?”.

De asemeena, ea își încheie postarea întrebând dacă pentru asta plătesc taxe și impozite românii, pentru a fi „toţi la dispoziţie unor sceleraţi ? Ăştia şi-au tras ţara şi noi încă nu ştim?”.

Președintele AUR, George Simion, se căsătorește cu Ilinca Munteanu sâmbătă, 27 august, în comuna Măciuca din județul Vâlcea. La nuntă sunt așteptați 10.000 de oameni, iar accesul se va face pe bază de brăţară, similar cu intrarea la un festival, brăţările fiind inscripţionate cu motive tradiţionale pe care scrie Ilinca şi George Simion şi mesajul „Uniţi din iubire”.