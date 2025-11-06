Cardul de sănătate, din nou blocat. CNAS suspendă raportarea online în PIAS

Platforma Informatică din Asigurările de Sănătate (PIAS) le dă din nou bătăi de cap furnizorilor de servicii medicale, iar asta încă de la finele lunii octombrie. CNAS a emis un ordin prin care dezactivează regula raportării online a serviciilor în trei zile lucrătoare.

Calvarul a început în ultimele zile din luna octombrie. PIAS le dă frecvent bătăi de cap furnizorilor de servicii medicale, însă din 27 octombrie aproape că nu s-a mai putut raporta nimic, se plâng medicii.

La începutul acestei săptămâni, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a recunoscut problema, emițând un ordin prin care stabilește suspendarea regulii raportării online a serviciilor medicale în termen de trei zile de la efectuare pentru serviciile prestate în perioada 27-31 octombrie 2025, respectiv pentru serviciile care aveau termen de raportare în perioada 22-26 octombrie 2025. Furnizorii au în schimb obligația să le raporteze în termenul de raportare a activității lunii octombrie (adică în primele șapte zile ale acestei luni). Pentru zilele din luna noiembrie în care furnizorii se confruntă cu aceeași problemă legată de funcționarea deficitară a PIAS urmează să fie emis un nou ordin.

Întreruperile în funcționarea PIAS au fost constatate începând din 27 octombrie, când furnizorii au observat că nu mai pot raporta serviciile efectuate în zilele anterioare și pe care nu reușiseră să le încarce în platformă, dar nu mai pot nici elibera rețete online sau înregistra consultațiile, cum este cazul medicilor de familie și al celor din cabinetele din ambulatorii.

Medicii înregistrează serviciile off-line și lasă calculatoarele să ruleze, iar programul de validare în acest timp ar trebui să-și facă treaba. „Ai, spre exemplu, 40 de consultații nevalidate și îți arată că validează 10, sau 12, sau 15. După un timp programul detectează și celelalte consultații nevalidate și încerce să le valideze și pe acelea”, a precizat medicul de familie Mihai Ungureanu, pentru „Adevărul”.

Problema a început de săptămâna trecută, deși sfârșitul de lună, nefiind o perioadă cu activitate intensă, nu ar fi trebuit să genereze astfel de disfuncționalități. „A început cu nevalidarea consultărilor, dar rețetele le puteam elibera. Acum nici rețetele, de-abia după amiază sau seara reușesc să le validez”, a mai adăugat medicul.

Pacienții pleacă din cabinetul medicului cu rețeta off-line, dar și cu recomandarea de a se adresa farmaciei a doua zi, altfel existând riscul ca medicamentele să nu le fie eliberate, rețeta nefiind validată în sistemul informatic și farmacia neavând control asupra celor prescrise.

Funcționarea deficitară a PIAS îi pune și pe medici și pe pacienți în situații neplăcute. „Sunt situații când pacienții nu mai sunt asigurați și îl consulți și îi dai rețetă sau bilet de trimitere și te trezești când se validează că îți apare că e beneficiar de pachet minim, adică neasigurat”, a mai semnalat medicul.

În aceste zille în care PIAS funcționează defectuos nu este disponibilă nici funcția de verificare a calității de asigurat folosind CNP-ul, ceea ce-i încurcă pe furnizorii de servicii medicale care rămân fără chei de control.

O altă speță generatoare de nervi este legată de cardurile de asigurat eliberate recent. Pacientului care nu a intrat în posesia cardului de asigurat i se prestează un serviciu medical, însă serviciul nu este validat pentru că apare nesemnat cu cardul. Se întâmplă atunci când cardurile de asigurat noi sunt activate în sistem înainte ca ele să fi ajuns fizic (prin poștă) la asigurat. În alte situații, pacientul se prezintă în cabinet cu cardul, însă în sistem în continuare figurează ca neavând respectivul instrument de evidențiere a serviciilor.

„Dacă rețeta este off-line sunt și riscuri multe”

Farmaciștii se văd, la rândul lor, în imposibilitatea de a elibera medicamentele prescrise pe rețeta off-line dacă se pune problema fracționării rețetei, explică farmacistul Luiza Drăgoi.

„Dacă noi nu o vedem, nu avem cum, trebuie să avem o cheie de control cu programul. De ce este o mare problemă? Pentru că și așa nu se găsesc medicamente și dacă tu ai o rețetă pe trei luni care are nu știu câte produse, de obicei nu sunt cantitățile. Dacă este off-line – dar rețeta off-line ar trebui să fie o excepție, nu o regulă de zi cu zi - nu ai cum să-i dai. Nu poți să o eliberezi fracționat, pe o lună, pe două, sau pe un medicament... Sunt multe dezavantaje dacă rețeta este off-line și sunt și riscuri multe. Omul poate să oprească o copie, tu i-ai dat off-line și până pornește sistemul el poate a prins într-o oră și o ia și din altă parte. E puțin riscant și nu putem să obligăm pe nimeni să facă asta”, a mai spus Drăgoi.

Din ce în ce mai desele întreruperi ale PIAS-ului îi țin și pe farmaciști pe loc și pe pacienți în așteptare. De obicei în farmacii se lucrează relativ bine dimineața și seara, pentru că în timpul în care medicii generează rețete, ca urmare a suprasolicitării platformei, programul se blochează aproape total.

„Ne ține pe loc, muncim de două ori mai mult și punem oamenii pe drumuri. Dar ne-au tot avertizat că se lucrează la un nou sistem informatic și că acesta nu mai face față solicitărilor”, a conchis farmacistul Luiza Drăgoi.