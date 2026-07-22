Carburanții s-au scumpit peste noapte. Cât plătesc în plus șoferii pentru un plin de benzină sau motorină

Șoferii români plătesc, începând de miercuri, mai mult pentru fiecare alimentare, după ce prețurile carburanților au crescut odată cu încetarea unor măsuri temporare de sprijin aplicate de stat.

Cea mai mare majorare este în cazul motorinei, al cărei preț a crescut cu aproximativ 36 de bani pe litru, pe fondul revenirii accizei la nivelul anterior, transmite Botoșăneanul. Totodată, expirarea plafonării adaosului comercial le permite companiilor petroliere să stabilească liber prețurile practicate la pompă.

Pentru un rezervor de 50 de litri de motorină, șoferii vor plăti cu aproximativ 18 lei mai mult decât înainte, mai arată sursa citată. Și benzina s-a scumpit, însă creșterea este mai redusă, potrivit sursei citate.

Scumpirea carburanților nu îi afectează doar pe conducătorii auto. Specialiștii atrag atenția că majorarea costurilor de transport se transmite, de regulă, în prețurile alimentelor, bunurilor și serviciilor, existând riscul unui nou val de scumpiri în economie.

Consiliul Concurenței a anunțat că monitorizează evoluția pieței după expirarea măsurilor temporare și urmărește modul în care modificările fiscale și evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului se reflectă în prețurile practicate la pompă.

În perioada următoare, evoluția prețurilor la carburanți va depinde atât de dinamica pieței internaționale a petrolului, cât și de politica comercială a fiecărei rețele de distribuție.

De ce s-au scumpit carburanții și ce urmează

Analiștii atrăgeau atenția încă de săptămâna trecută că piața petrolului se află sub presiunea tensiunilor din Orientul Mijlociu, iar orice nouă creștere a cotațiilor internaționale se poate transmite și în prețurile de la pompă.

Expertul în energie Silviu Gresoi explica pentru „Adevărul” că evoluția prețurilor nu depinde exclusiv de costul petrolului: „Pentru România, scumpirea petrolului se transmite treptat în prețurile carburanților, prin cotațiile internaționale, cursul leu-dolar, costurile de rafinare și transport, dar și prin nivelul taxelor. Prețurile de la pompă nu cresc neapărat imediat și în aceeași proporție cu prețul barilului, deoarece există stocuri, contracte și decalaje comerciale.”

Acesta avertiza că, dacă situația din Orientul Mijlociu se agravează și sunt afectate principalele rute de transport ale petrolului, „este posibil să vedem noi scumpiri la benzină și motorină”.

La rândul său, președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, sublinia că efectele unui carburant mai scump depășesc costul suportat de șoferi: „Motorina mai scumpă afectează transporturile, agricultura, construcțiile și distribuția, iar aceste costuri se transferă ulterior în prețurile alimentelor și ale altor produse. Prin urmare, un șoc petrolier prelungit poate genera un nou val de inflație și poate reduce puterea de cumpărare.”

Totodată, analiștii arătau că prețul este influențat de trei factori principali: evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului, cursul dolarului și nivelul taxelor aplicate în România.