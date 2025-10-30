Când menstruația devine subiect de dezbatere publică. „La toaletă pot apărea situații de bullying sau vandalizare, iar controlul distribuției ar fi dificil”

Un proiect privind montarea de dispensere cu absorbante gratuite în școlile din Brașov a devenit subiect de dezbatere publică între administrația locală și consiliera USR Ilinca Ghiza, care a inițiat propunerea. O postare a activistului civic Radu Hossu privind accesul fetelor la produse de igienă intimă în timpul menstruației a generat reacții puternice și în mediul online.

Mai precis, consiliera locală Ilinca Ghiza (USR) a inițiat, conform postării lui Radu Hossu, un proiect de hotărâre care prevedea montarea de dispensere cu absorbante gratuite în școlile din Brașov, cu prioritate pentru unitățile frecventate de eleve din familii vulnerabile. Proiectul nu a fost introdus pe ordinea de zi a Consiliului Local timp de mai multe luni, deși consiliera a insistat în ședințele publice pentru dezbaterea acestuia.

Conform relatării lui Hossu, după mai multe încercări eșuate de a obține sprijin administrativ, Ilinca Ghiza a colaborat cu mai multe ONG-uri care au finanțat instalarea a trei dispensere în școli din municipiu. Inițiativa a fost salutată de profesori și părinți, care au transmis mesaje de susținere pe rețelele de socializare.

Viceprimarul: „Există deja un parteneriat semnat”

Contactat de Adevărul, viceprimarul Brașovului, Dan Ghiță, afirmă că administrația locală a semnat deja un acord cu o companie privată pentru furnizarea gratuită de produse de igienă în unitățile de învățământ. „Luna trecută, Consiliul Local al Municipiului Brașov a ratificat un contract între Primărie și Catena. Catena se angajează, în urma acestui contract, să furnizeze gratuit în toate școlile de pe raza municipiului Brașov atât absorbante, cele de care se face atâta vorbire în ultima perioadă, dar și alte produse de igienă și chiar vitamine”, a declarat Dan Ghiță.

El respinge acuzațiile că administrația ar fi blocat inițiativa și spune că „tema a fost speculată politic”: „Tam-tamul creat de cei de la USR, inițial doar în Consiliul Local, dar extins acum și la nivel național, nu are nicio bază. În realitate, există deja o soluție concretă, prin acest parteneriat.”

Viceprimarul consideră că amplasarea dispenserelor în toaletele fetelor ar trebui atent reglementată. „Aceasta este o urgență doar în anumite cazuri sociale, dar nu cred că este o problemă dacă absorbantele se oferă prin cabinetele medicale școlare. La toaletă pot apărea situații de bullying sau vandalizare, iar controlul distribuției ar fi dificil”, a explicat el.

Potrivit datelor centralizate de ONG-uri de profil, una din zece eleve din România lipsește de la școală în perioada ciclului menstrual. Lipsa accesului la produse de igienă afectează în special comunitățile defavorizate. Țări europene precum Scoția, Franța sau Spania au introdus deja distribuția gratuită de absorbante în școli și universități.

Contractul dintre Primăria Brașov și Catena urmează să fie pus în aplicare în perioada următoare. Deocamdată, nu există un calendar public privind livrarea produselor în toate școlile.

Discuția lansată de activistul Radu Hossu a generat sute de comentarii pe rețelele de socializare. Majoritatea comentatorilor susțin ideea de a instala dispensere cu absorbante în școli, iar alții se revoltă față de starea grupurilor sanitare din unele unități de învățământ.

„În școlile din Brașov nu există hârtie igienică, iar la Școala 11 s-au scos și coșurile de gunoi din toaletele fetelor. În anul 2025, nu există hârtie igienică la toalete”, a scris o utilizatoare. Altcineva a scris: „Lucrez într-o școală unde ușile toaletelor nu se închid și fetele merg câte două ca să își țină ușa... Dacă aș fi cerut dispensere cu dezinfectant... eram catalogată caz de psihiatrie.”

Comentariile au venit și din diaspora. „În Irlanda găsești absorbante în băile din benzinării, Lidl, Tesco și în școli. Este un gest mic, dar care arată civilizație”, a comentat o româncă stabilită la Dublin.

O asistentă medicală școlară din Iași a explicat într-un comentariu : „La cabinetul medical nu avem absorbante. Unele asistente aleg să le cumpere din banii lor, altele refuză. De multe ori, fetele se simt prea rușinate să vină să întrebe.”

Mai mulți cititori au atras atenția că problema nu e doar una logistică, ci una de mentalitate. „Menstruația e tot subiect tabu. Am fost certată că i-am vorbit fiicei mele despre acest proces natural. Dacă vrem copii educați, trebuie să vorbim despre corp și sănătate, nu să ne ascundem după rușine”, a scris o mamă.

Discuția despre dispenserele cu absorbante din școlile brașovene nu mai e doar o chestiune administrativă, ci una de percepție publică. În timp ce administrația susține că există deja soluții instituționale, inițiativa consilierei Ilinca Ghiza a ridicat întrebarea dacă, dincolo de proceduri, știm să vorbim deschis despre nevoile reale ale fetelor.

Dimensiunea psihologică a unei probleme sociale

Pentru multe fete din România, menstruația nu este doar o experiență biologică ce marchează trecerea la o nouă etapă de dezvoltare, ci și una emoțională, marcată de rușine, tăcere și neînțelegere. În loc să fie un moment firesc, devine adesea o sursă de anxietate și disconfort, însoțită de lipsa sprijinului emoțional și a informației.

„Din perspectiva psihologică, felul în care un copil trăiește această primă experiență legată de corpul său are consecințe durabile. Menstruația nu este doar o etapă fiziologică, ci și o lecție despre identitate, despre încrederea în sine și despre cum se raportează o fată la propriul corp. Dacă această lecție este însoțită de rușine și convingeri limitative, ea poate deveni o barieră în dezvoltarea unei stime de sine sănătoase”, a declarat pentru Adevărul psihologul Gabriela Marc.

Ea subliniază că fetele care nu au acces la produse de igienă sau care sunt descurajate să vorbească despre ceea ce li se întâmplă „învață că nevoile lor sunt prea mult, că a fi femeie este o rușine”. „Educația despre corp, despre igienă și despre sănătate emoțională nu este un lux. Este o formă de prevenție psihologică. Atunci când le vorbim fetelor despre menstruație cu respect și naturalețe, nu le oferim doar informație, ci validare: ești în regulă, corpul tău funcționează normal, ai dreptul să fii îngrijită”, explică Gabriela Marc.

Psihologul adaugă că tăcerea și rușinea care însoțesc adesea menstruația „nu sunt simple detalii culturale, ci experiențe care se imprimă adânc în psihicul fetelor. Ele pot distorsiona relația cu feminitatea, transformând-o dintr-un spațiu al puterii interioare într-unul al vinovăției și al controlului de sine permanent”.

„În timp, aceste răni invizibile se pot reactiva în momente esențiale ale vieții de adult – în sexualitate, în relațiile intime, în sarcină și maternitate – acolo unde corpul cere din nou încredere, acceptare și prezență”, a mai spus ea.

Atunci când adulții cu putere decizională tratează menstruația ca pe un subiect stânjenitor sau secundar, transmit fetelor mesajul greșit că ceea ce li se întâmplă este mai puțin important, semnalează psihologul. „Când grija este mascată de opinii personale, bugete, convingeri limitative sau de disconfortul de a aborda subiectul, ea se transformă într-o formă subtilă de neglijare emoțională – una care lasă copilul singur exact acolo unde ar avea cea mai mare nevoie de sprijin și validare”, a adăugat Gabriela Marc.

La rândul său, psihologul clinician Luminița Tăbăran consideră că menstruația trebuie tratată cu naturalețe și deschidere. „Menstruația este un proces fiziologic normal care nu ar trebui să determine stigmatizare, chiar și în cazul în care apariția sângerării ar fi neașteptată. În ziua de azi există o varietate de absorbante și nu cred că cineva nu și le-ar putea permite. Menstruația te poate surprinde și în alte locuri în afara de școală. Da, un dispenser pentru situații de urgență ar reduce stresul legat de momentele neprevăzute, însă cred că mai utilă ar fi o pregătire psihologică, o discuție liberă despre cum poți să rezolvi o astfel de situație oriunde ai fi. Menstruația nu trebuie să fie o rușine în ziua de azi!”, a declarat ea pentru Adevărul.