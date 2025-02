Caiac SMile aduce în premieră în România hocheiul adaptat la Cheile Grădiștei și include componenta educațională în programul de sporturi de iarnă adaptate pentru persoanele cu dizabilități

În februarie 2025, Caiac SMile dă startul proiectului „Tabere de viață activă și independentă” la complex Cheile Grădiștei Fundata (jud. Brașov).

Taberele de schi adaptat din acest an includ și componentă educațională, lecții de viață activă și independentă susținute de instructori în scaun rulant, iar în premieră pentru România, reprezentații asociației au introdus și hocheiul adaptat.

Din 2 februarie 2025, Cheile Grădiștei găzduiește taberele de viață activă și independentă organizate de Asociația Club Sportiv Caiac SMile din Satu Mare, accesibile tuturor persoanelor cu dizabilități, indiferent de natura acestora.

Au fost introduse programe educaționale care să le faciliteze integrarea în societate a persoanelor cu dizabilități, iar programelor de sport adaptat, li se adaugă, în premieră în România, hocheiul adaptat.

Pentru a le oferi acestor oameni speciali experiențe complete care contribuie la dezvoltarea holistică, echipa clubului sportiv Caiac SMile a combinat provocări unice de natură fizică, mentală și socială. Prin noul sport pe gheată introdus, mai au o unealtă pentru creșterea încrederii de sine și a rezilienței a persoanelor cu diferite forme de dizabilități.

Un nou sport adaptat prinde amploare

În perioada 2 - 6 februarie, 20 de copii cu dizabilități locomotorii, beneficiari ai asociației Totul pentru Tine, incluși în programul de tabere de viață activă și independentă au fost primii care au testat echipamentele de hochei adaptat, aduse pentru prima oară în România, ca inițiativă a Asociației Caiac SMile. Distracției pe gheață li s-au alăturat și copiii sportivi de performanță ai echipei de hochei Corona Brașov, într-o atmosferă plină de bucurie, armonie și inclusivitate.

Programul taberelor de viață activă și independentă

Programul taberelor continuă până în data de 1 martie. Echipa asociației va fi prezentă pe pârtia de la Cheile Grădiștei Fundata și la patinoarul olimpic al complexului zilnic între orele 11:00 și 15:00. În acest interval, antrenorii și voluntarii vor aluneca pe zapădă și pe gheață alături de participanți, oferindu-le sprijin și îndrumare în a-și depăși fricile și a-și descoperi talentele în sporturile adaptate schi și hochei.

Obiectivele evenimentului

În aceste tabere, prin activități sportive, de entertainment și socio-educative, participanții au oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile și de a experimenta bucuria activităților de iarnă într-un mediu adaptat nevoilor lor. Inițiativa Asociației Club Sportiv Caiac SMile demonstrează angajamentul lor în promovarea incluziunii și accesibilității în diverse domenii de interes, printre care cea mai importantă fiind sportul, oferind persoanelor cu dizabilități șansa de a se afirma și de a se bucura de beneficiile unei vieți active și independente.

În 2025, programul evoluează dincolo de componenta sportivă, devenind o platformă de dezvoltare personală și educațională pentru persoanele cu dizabilități.

Participanții vor avea acces la:

● Sporturi de iarnă adaptate (schi, patinaj, hochei)

● Activități recreative (roller-coaster)

● Cursuri de viață independentă susținute de instructori în scaun rulant

Pentru participare:

● Formular de înscriere: https://shorturl.at/2w4mA

● Chestionar pentru feedback și îmbunătățirea proiectelor viitoare: https://shorturl.at/WmcKx

Echipa va contacta individual fiecare participant pentru detalii și organizare.

Proiectul din 2024 și anii precedenți, au atras participarea unor personalități din sport, mass-media și artiști

Proiectele din anii precedenți ale Asociației Club Sportiv Caiac SMile a atras un număr impresionant de participanți, reunind personalități remarcabile din diverse domenii. Evenimentele au beneficiat de prezența unor figuri proeminente din lumea sportului, jurnaliști de renume și artiști talentați, transformându-le într-o experiență memorabilă și inspirațională pentru toți cei implicați.

Ana Maria Brânză, multiplă campioană olimpică și vicepreședinte al Comitetului Olimpic Român, jurnalistul Alex Dima, Mirela Retegan, fondatoarea fenomenului Zurli și ministrul economiei Ștefan Radu Oprea i-au însoțit pe instructorii asociației și au alunecat pe pârtie alături de beneficiarii cu nevoi speciale ai proiectului.

Această convergență de talente a adus un plus de vizibilitate taberelor care au devenit tradiție în cadrul asociației, subliniind importanța incluziunii și a accesibilității în sport și societate. Participarea acestor personalități nu doar că a îmbogățit experiența beneficiarilor, dar a și contribuit la creșterea conștientizării publice asupra potențialului și realizărilor persoanelor cu dizabilități.

Impactul remarcabil al taberelor Caiac SMile: mii de vieți transformate prin schi adaptat.

De la lansarea sa, proiectul Caiac SMile a avut un impact profund, oferind experiențe de neuitat pentru peste 3.000 de persoane cu dizabilități. Aceste tabere au deschis o lume nouă de posibilități, permițând participanților să descopere bucuria sporturilor de iarnă într-un mediu adaptat și sigur.

Inovație și instruire

Inima proiectului o reprezintă, alături de președintele asociației, Ionuț Stancovici, echipa de instructori dedicați, primii și singurii monitori de schi în scaun rulant din România: Angela Kohan, Adrian Cherecheș, Bogdan Cioltea și Vasile Bota. Experiența și determinarea lor au motivat mii de perticipanți să își transforme visul de a schia într-o realitate tangibilă.

De la asistență la independență

Utilizând echipamente specializate, precum sitschiurile, și beneficiind de îndrumarea atentă a instructorilor, zeci de participanți progresează în fiecare tabără, ajungând de la primii pași pe zăpadă până la a deveni schiori independenți. Această evoluție este rezultatul unei munci remarcabile în eforturile de a stimula încrederea în sine și sentimentul de realizare personală al persoanelor cu nevoi speciale. Succesul acestui proiect demonstrează puterea sportului adaptat de a depăși barierele de orice natură, contribuind la o societate mai incluzivă și echitabilă.

Evoluția remarcabilă a Caiac SMile: De la sport, la incluziune socială

În cei șapte ani de activitate, Asociația Caiac SMile a cunoscut o dezvoltare impresionantă, adaptându-și proiectele pentru a răspunde unei game largi de nevoi ale persoanelor cu dizabilități. Păstrând pasiunea pentru sport ca nucleu al activității sale, asociația și-a extins semnificativ sfera de acțiune, abordând aspecte sociale, educative și profesionale esențiale.

Proiecte de impact în 2024

Accesibilizarea litoralului românesc: inițiativă care deschide plajele țării pentru vizitatorii cu mobilitate redusă Ghid de bune practici în turism: elaborat în colaborare cu Ministerul Turismului, Discover România și ANPDPD Transport accesibil: parteneriat cu Bolt România pentru îmbunătățirea mobilității urbane

Caiac SMile: de la tabere de schi la experiențe de viață transformatoare

Noua viziune a asociației se materializează prin transformarea taberelor de schi în experiențe comprehensive:

● Durata: cinci zile intensive de dezvoltare personală

● Flexibilitate: adaptate atât pentru novici, cât și pentru participanți experimentați

● Accesibilitate: deschise tuturor, indiferent de tipul de dizabilitate

Aceste tabere oferă un mediu unic unde participanții pot explora noi perspective de viață, trăi momente de bucurie autentică, dezolta abilități pentru o viață mai independentă și își pot perfecționa tehnici sportive, în special pe pârtiile de schi. Fiecare tabără devine o platformă de creștere, unde barierele sunt depășite și noi orizonturi sunt descoperite, consolidând misiunea asociației de a promova o societate mai incluzivă și dinamică.

„ Alături de acești oameni minunați, am descoperit că sportul și socializarea pot schimba viața unei persoane cu nevoi speciale. Puterea pe care o avem de a le reda libertatea de mișcare, de a-i scoate din zona de confort și de a le arăta că viața se trăiește afară este un lucru cu adevărat extraordinar. Chiar dacă nevoile lor nu se rezumă doar la planul sportiv, continuăm să folosim acest aspect important care face minuni. Pentru a le arăta că suntem alături de ei, indiferent de nevoile pe care le au, proiectele din acest an s-au adaptat și mai bine la cerințele lor, și am reușit să includem și componenta profesională, alături de cea educațională și socială. De acum înainte, vor învăța în taberele Caiac SMile cât de frumos și simplu pot să ducă o viață activă, având informații valoroase de la instructori de viață independentă în scaun rulant.”, declară Ionuț Stancovici, președintele asociației.

Poți fi și tu parte din această poveste

Persoanele cu dizabilități care își doresc să se bucure de experiența acestor tabere, se pot înscrie pentru a lua parte la activitățile organizate de Caiac SMile prin completarea formularului disponibil aici: https://shorturl.at/2w4mA.

Pentru cei care doresc să susțină acest proiect remarcabil și să contribuie la transformarea vieților persoanelor cu dizabilități, există posibilitatea de a dona prin platforma Galantom: https://caiacsmile.galantom.ro/fundraising_pages/view?id=42583.

Acest vis al incluziunii depline se transformă dintr-o aspirație îndepărtată într-o realitate pe care o construim zi de zi, prin acțiuni concrete pline de empatie. Fiecare contribuție, fie ea financiară, voluntariat sau simpla conștientizare și sprijin moral, ne aduce mai aproape de o societate în care toți membrii săi pot să-și trăiască viața la potențial maxim, fără restricții artificiale.

Împreună, transformăm dizabilitățile în abilități, creând o comunitate în care fiecare individ, indiferent de limitările lui fizice sau psihice, este acceptat și susținut să își atingă potențialul maxim.