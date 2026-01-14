search
„Căderea țurțurilor reprezintă un pericol real și poate duce la accidente grave". Avertismentul IGSU

Curățarea zăpezii, a gheții și a țurțurilor din fața locuinței sau a sediului firmei este atât o responsabilitate civică, cât și o obligație prevăzută de lege, amintește miercuri, 14 ianuarie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Pietonii, sfătuiți să ocolească imobilele cu țurțuri. FOTO Daniel Guță ADEVĂRUL
Pietonii, sfătuiți să ocolească imobilele cu țurțuri. FOTO Daniel Guță ADEVĂRUL

„Atenție la țurțuri! Dacă pe clădirea ta s-au format țurțuri, îndepărtează-i cât mai repede pentru a preveni accidentele care te pot afecta pe tine sau pe cei din jur. Ca pieton, dacă observi țurțuri la clădiri ori la streașină, ocolește zona și alege un traseu sigur”, se arată pe pagina de Facebook a IGSU.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, amintește că țurțurii reprezintă un pericol real, iar căderea lor „poate duce la accidente grave”.

„Curățarea zăpezii, a gheții și a țurțurilor din fața locuinței sau a sediului firmei este atât o responsabilitate civică, cât și o obligație prevăzută de lege”, precizează IGSU

Amintim că, iarna trecută polițiștii au deschis un dosar de urmărire penală  sub aspectul „săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, după ce o femeie a murit fiind lovită de o bucată de gheață desprinsă de pe un bloc din Chiajna.

Femeia avea doar 35 de ani. Reprezentanții ISU au intervenit la scurt timp cu o autospecială de prim-ajutor și descarcerare, respectiv un echipaj de terapie intensivă mobilă, însă nu au mai avut ce să facă.

Medicul de pe echipajul SMURD a constatat decesul victimei. 

Nu este singura tragedie de acest fel înregistrată în ultimii ani. 

Avocatul Alexandru Chiciu explica, atunci, pentru „Adevărul”, că proprietarii de imobile sunt obligați să își curețe imobilele odată cu venirea temperaturilor scăzute, iar în cazul în care nu își respectă obligațiile, cei afectați sau familiile acestora în cazul unui deces pot înainta o acțiune civilă în instanță.

„Nu este vorba de răspundere penală neapărat, dar răspundere civilă este. Există o posibilitate din partea aparținătorilor femeii respective. Aparținătorii trebuie să facă sau pot face o acțiune civilă. Răspundere civilă delictuală împotriva persoanelor care aveau în administrare acel imobil. Că este vorba de proprietar, că este vorba de o firmă, nu știu cine este acolo, dar există un administrator al acelui imobil, fie că este proprietarul imobilului, deci se poate face o acțiune civilă 100%”.

