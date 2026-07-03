Băutura sultanului, cea mai răcoritoare licoare pe vreme de caniculă. Secretul rețetei de sute de ani păstrată de turcul Ismail

În plină caniculă, o băutură considerată de secole „elixirul sultanilor” revine în atenție datorită turcului Dilaver Ismail, stabilit în Galați. Împreună cu soția sa româncă, acesta prepară braga după o rețetă veche moștenită de la străbunicul său. Băutura produsă de cei doi este foarte apreciată și căutată de consumatori.

„Braga-i soră cu răcoarea. Dragilor, când mercurul crește-n termometre, salvarea se găsește într-un pahar plin cu bragă”, spun producătorii, care promovează băutura ca soluție tradițională pentru zilele toride de vară.

„Avem o mare responsabilitate: să facem braga mereu ca demult. Dacă nu ar fi așa, nu ar mai fi ca pe vremuri. Doar așa un pahar de bragă poate să te ducă înapoi în timp, să-ți amintești de copilărie, de părinți și de bunici”, susține Dilaver Ismail.

Rețetă veche de secole, păstrată „cu sfințenie”

Braga este realizată după o formulă tradițională despre care producătorii afirmă că își are originea în spațiul otoman și a fost transmisă din generație în generație.

„Rețeta o păstrăm cu sfințenie de sute de ani. Ingredientele sunt alese cu grijă, iar băutura trebuie făcută consecvent, la fel de fiecare dată”, afirmă Ismail.

Ingredientele de bază sunt simple: făină neagră și făină de porumb sau mălai, combinate într-un proces tehnologic artizanal.

„Braga o preparăm în două sortimente: dulce și ușor fermentată, cu gust dulce-acrișor. Este făcută din făină de porumb și făină neagră sau mălai. După fierbere, urmează etapele de batere, filtrare, îndulcire, apoi îmbuteliere”, explică producătorul.

Prepararea băuturii presupune mai multe etape tehnologice realizate manual. Ingredientele sunt puse într-un cazan încălzit la aproximativ 100 de grade Celsius, unde sunt amestecate continuu. „Timp de o zi, de la răsărit și până la apus, se amestecă încontinuu, astfel încât ingredientele să fiarbă și să fermenteze”, mai precizează producătorul.

În tradiția otomană, braga era considerată o băutură energizantă și nutritivă, utilizată inclusiv pentru refacerea organismului. „În perioada Imperiului Otoman, braga era folosită pentru a energiza și vitaminiza soldații. Conține proteine, glucide, tot grupul vitaminelor B și acid lactic, foarte bun pentru sănătate”, spune producătorul.

Astăzi, băutura este readusă în atenție mai ales în sezonul cald, fiind promovată ca un produs natural cu efect răcoritor în zilele de caniculă.

Pentru producători, braga nu este doar un produs alimentar, ci și unul cu încărcătură emoțională. „Un pahar de bragă nu este doar o băutură. Te poate face să călătorești în timp. Să-i vezi din nou tineri pe părinți, să-ți vezi bunicii, să simți gustul copilăriei”, spun aceștia.

Ei subliniază că diferența o face respectarea strictă a rețetei: „Dacă nu e făcută ca pe vremuri, e ca și cum ai pune combustibilul greșit în mașina timpului”.

Variantă modernă: braga cu curmale

Pentru a răspunde cererii consumatorilor preocupați de alimentație, familia a dezvoltat și o variantă de bragă fără zahăr rafinat, îndulcită cu curmale.

„Ideea ne-a venit de la nepoțica noastră. În zilele noastre, copiii nu au voie să consume mult zahăr, așa că am înlocuit zahărul cu curmale, un produs natural”, spune soția producătorului.

Aceasta adaugă că noua variantă este apreciată inclusiv de persoane cu diabet sau de consumatori atenți la dietă: „Curmalele conțin potasiu, fibre și fier. Am observat că s-a redus la jumătate numărul de glucide și calorii, ceea ce este un avantaj important”.

„Soțul meu este diabetic, iar această variantă este perfectă pentru el, păstrează gustul, dar este mai blândă pentru organism”, mai spune aceasta.

Producătorii spun că, în ciuda dificultăților economice, au încercat să mențină prețurile stabile timp de mai mulți ani. „Am ales să păstrăm calitatea și consecvența într-o lume în care totul se schimbă rapid. După trei ani în care am rezistat și am ținut prețurile pe loc, a trebuit să le ajustăm”, au transmis aceștia.